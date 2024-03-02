Головні новини Дніпропетровщини 2 березня

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 2 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
У Дніпрі припинили незаконну реалізацію електронних цигарок
У Дніпрі правоохоронці припинили нелегальну торгівлю електронними цигарками та вилучили підакцизного товару на майже 800 тисяч гривень.
Відносно правопорушника склали адмінпротоколи за частиною 3 статті 156Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами, та за частиною 1 статті 164Порушення порядку провадження господарської діяльності Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У Кривому Розі виявили родину з двома дітьми, які проживають у незадовільних умовах
У Кривому Розі служба у справах дітей виявила родину з двома малолітніми дітьми, які проживають у неналежних умовах. Наразі служба готує проєкт рішення про відібрання дітей від батьків.
Війська РФ декілька разів били по Нікопольщині: які пошкодження
16 приватних будинків пошкоджені через обстріли Нікопольщини 2 березня. Також понівечені 12 господарських споруд, авто, теплиці, газогони, лінія електропередач, транспортне підприємство і два десятки сонячних панелей.
Обстеження уражених територій досі триває. Наслідки уточнюють.
Балку Щуровка, що на Дніпропетровщині, хочуть внести до реєстру природоохоронних зон
Щурівську балку, що поблизу Верхньодніпровська на Дніпропетровщині, хочуть внести до реєстру природоохоронних зон. Про це розповіла Суспільному ботанікиня Світлана Кияк, яка разом із своїми колегами і ініціювала процес внесення до реєстру.
За словами науковиці, саме в цій місцевості зустрічаються унікальні 200-річні дуби.
"У відрогах древніх балок Верхньодніпровщини, зокрема у балці Щуровка, ще досі трапляються цінні масиви байрачних лісів із 200 літніми дубами. Однак їх залишилось дуже мало, — розповіла ботанікиня.
На Криворіжжі поліцейський врятував дику сову
На Криворіжжі поліцейський Всеволод Денісов врятував дику сову. Травмованого та знесиленого птаха він знайшов обабіч дороги. Ймовірно, вона вдарилась об автівку, розказав Суспільному правоохоронець.
Всеволод назвав сову Клавдією та почав шукати зооволонтерів, які б змогли подбати про неї.
"В неї була окривавлена мордочка, була брудна. Видно, що вона замерзла і дуже довго там сидить, тому що була покрита інеєм. Не дзьобала мене, я її одразу взяв та поклав собі під кофтину і побіг до автомобіля", — розповів поліцейський.
Птаху погодилась взяти Наталія Лихопавло. Клавдію поселила у себе надворі. Зараз сова не може їсти самостійно, тож Наталія годує її з рук.
У Кам'янському перейменували дві вулиці та сквер, зокрема на честь загиблого бійця
У Кам'янському на Дніпропетровщині перейменували дві вулиці та сквер. Зокрема, вулицю Межову перейменували на вулицю Владислава Горбоноса, на честь кам’янчанина, який загинув 12 листопада 2022 року в бою на Харківщині та похований у селі Аули.
Через обстріл Нікопольщини поранено двох жінок
Через обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини вранці 2 березня поранено двох жінок – 65 та 66 років. Горіло кафе. Наслідки атаки ще уточнюють.
На 11 жителів Дніпропетровщини склали адмінпротоколи за спалення трави й листя
На 11 жителів Дніпропетровщини склали адмінпротоколи за самовільне спалення сухої рослинності. 1 березня рятувальники 58 разів виїздили на ліквідацію пожеж на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем становила понад 50 гектарів.
У Дніпрі врятували собаку, який впав в покинутий комунікаційний колектор
2 березня на вулиці Будівельників у Дніпрі рятувальники допомогли собаці, який впав в покинутий комунікаційний колектор. Про це йдеться на сайті ДСНС регіону.
Тварина перебувала на глибині орієнтовно трьох метрів. За допомогою драбини рятувальники спустились до собаки та підняли його на поверхню.
Лекції, концерти та вистави. Куди піти на вихідних у Дніпрі
2 та 3 березня на жителів чекають благодійний ярмарок, вистави, концерти та лекції. Суспільне зробило добірку інформації про те, куди можна піти у Дніпрі цими вихідними.
Центри зайнятості й дитсадок. У Дніпрі правоохоронці отримали три повідомлення про замінування
За минулу добу, 1 березня, в Дніпрі правоохоронці отримали три повідомлення про замінування. Ішлося про мінування обласного та міського центрів зайнятості, а також дитячого садка № 7 "Малюк". Жодних вибухових предметів не знайшли.
2 березня в Дніпрі тимчасово призупинять рух одного з трамвайних маршрутів
2 березня в Дніпрі з 9:30 до 12:00 тимчасово призупинять рух трамваїв №15, повідомили в профільному департаменті міськради.
Зміни пов’язані з видаленням аварійних дерев вздовж повітряної лінії, яка живить контактну мережу по вулиці Словацькій, проспекті Івана Мазепи.
Ярослава Магучіх стала віцечемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні: результат
Дніпрянка Ярослава Магучіх здобула срібло на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики у приміщенні в Глазго. Перемогу виборола австралійка Нікола Оліслагерс.
Медаль Магучіх — перша для України на ЧС-2024 з легкої атлетики у приміщенні. Для самої ж українки це друга нагорода після "золота" на ЧС-2022.
Збиті ракети й дрон, обстріл Нікопольщини. Безпекова ситуація на Дніпропетровщині 2 березня
У ніч проти 2 березня в небі над Дніпропетровщиною знищили три повітряні цілі. У Криворізькому районі збили дві ракети, у Новомосковському — дрон.
Армія РФ у ніч на 2 березня обстріляла з артилерії Нікопольський район. Під ударами були Червоногригорівська та Марганецька громади. Загиблих і поранених немає.