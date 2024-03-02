Головні новини Дніпропетровщини 2 березня

Балку Щуровка, що на Дніпропетровщині, хочуть внести до реєстру природоохоронних зон

Щурівську балку, що поблизу Верхньодніпровська на Дніпропетровщині, хочуть внести до реєстру природоохоронних зон. Про це розповіла Суспільному ботанікиня Світлана Кияк, яка разом із своїми колегами і ініціювала процес внесення до реєстру.

За словами науковиці, саме в цій місцевості зустрічаються унікальні 200-річні дуби.

"У відрогах древніх балок Верхньодніпровщини, зокрема у балці Щуровка, ще досі трапляються цінні масиви байрачних лісів із 200 літніми дубами. Однак їх залишилось дуже мало, — розповіла ботанікиня.