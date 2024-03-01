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Планові відключення електроенергії у Запоріжжі 2 березня: перелік адрес
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Планові відключення електроенергії у Запоріжжі 2 березня: перелік адрес

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Де у Запоріжжі не буде світла 2 березня, перелік адрес
Лінії електропередач. Фото ілюстративне. Фото: Укренерго

Сьогодні, 2 березня, у Запоріжжі до 17:00 в деяких будинках не буде електроенергії. Відключення пов'язане з терміновими та плановими ремонтами електрообладнання.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зокрема, без світла найбільше буде будинків на вулицях:

  • вул. Ракетна 1 а, 3, 13, 27, 31, 35 а, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28-40;
  • вул. Юності 17-29, 20, 22, 24/1, 24, 26;
  • вул. Антарктична 17-21, 45-51, 30-50, 50 а;
  • вул. Балка Поповка 25, 213-231, 239-245, 247, 249, 251-321, 323,  325, 327, 166-174, 176, 178-230;
  • пр. Моторобудівників 12, 14, 18, 20, 22, 22 б, 22 в, 24, 24 а, 26, 26 а, 28;
  • вул. Ігоря Сікорського 269-273, 277, 275;
  • вул. Радіо 51, 53, 18 а, 18 б, 18/2, 20, 22;
  • вул. Квітки-Основ`яненка Григорія 256 – 280;

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

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