Планові відключення електроенергії у Запоріжжі 2 березня: перелік адрес

Сьогодні, 2 березня, у Запоріжжі до 17:00 в деяких будинках не буде електроенергії. Відключення пов'язане з терміновими та плановими ремонтами електрообладнання.
Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".
Зокрема, без світла найбільше буде будинків на вулицях:
- вул. Ракетна 1 а, 3, 13, 27, 31, 35 а, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28-40;
- вул. Юності 17-29, 20, 22, 24/1, 24, 26;
- вул. Антарктична 17-21, 45-51, 30-50, 50 а;
- вул. Балка Поповка 25, 213-231, 239-245, 247, 249, 251-321, 323, 325, 327, 166-174, 176, 178-230;
- пр. Моторобудівників 12, 14, 18, 20, 22, 22 б, 22 в, 24, 24 а, 26, 26 а, 28;
- вул. Ігоря Сікорського 269-273, 277, 275;
- вул. Радіо 51, 53, 18 а, 18 б, 18/2, 20, 22;
- вул. Квітки-Основ`яненка Григорія 256 – 280;
Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.
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