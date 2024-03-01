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"Нам потрібно подвоїти ставку": Брінк звернулася до американців та закликала збільшити допомогу Україні
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"Нам потрібно подвоїти ставку": Брінк звернулася до американців та закликала збільшити допомогу Україні

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&quot;Нам потрібно подвоїти ставку&quot;: Брінк звернулася до американців та закликала збільшити допомогу Україні
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк, фото: Getty Images

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у зверненні до американців заявила, що для США настав вирішальний момент, аби допомогти Україні виграти війну проти РФ.

Про це Брінк сказала в інтерв’ю ведучій CNN Крістін Аманпур.

"Моє звернення: це вирішальний момент. Ми вже надали Україні 75 мільярдів доларів підтримки. Нам потрібно подвоїти ставку й допомогти їм завершити роботу", — наголосила вона.

Пані посол також підкреслила, що підтримуючи Україну, США підтримують свої національні інтереси.

"Наша підтримка полягає в тому, щоб допомогти Україні стати самодостатньою, наблизитися до ЄС і НАТО і бути таким партнером, якого ми хочемо і потребуємо", — додала Брінк.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.

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