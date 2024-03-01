Волонтер і стендап-комік Нахмет Ісмаілов щотижня вирушає з Одеси до Херсона, щоб допомогти землякам. Під час окупації рідного міста росіяни забрали чоловіка до підвалу та катували. Про життя в окупації, гумор та допомогу військовим розповів кореспондентам Суспільного.

Ісмаілов — комік та ведучий заходів. Робив власний проєкт "Камеді", виступав з концертами.

Велику війну зустрів у рідному Херсоні. Згадує, перші три дні на вулицях було малолюдно. Російські окупанти спочатку пересувались у місті переважно центральними вулицями. Чоловік оминав їх, рухаючись через провулки та невеликі вулички. Дізнавався про аптеки та магазини, що працювали, та через власні соцмережі поширював інформацію для містян. Так, Нахмет почав допомагати іншим.

Однак окупанти вже перевіряли всіх активних людей у місті. Їм у цьому допомагали місцеві колаборанти, вважає чоловік. Черга дійшла й до нього.

"Як тільки посадили на стілець, я одразу отримав струм току в шию. І отак воно продовжувалось. Я не знаю, скільки це годин було. Були удари. Вони задавали питання. Ти їм щось у пориві болю відповідаєш. І одразу матами, погрозами. Такі дуже, знаєте, тваринні методи. Удар. Ток. Питання", — згадує чоловік.