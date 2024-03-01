У Росії федеральним ЗМІ або прямо заборонили писати про похорон Олексія Навального, який 1 березня відвідало багато тисяч людей, або дозволили дати тільки коротку новину.

Про це пише "Медуза" з посиланням на джерела.

"Було дві опції — або взагалі про це не писати, або випустити новину про те, що Навального поховали (з переліком його кримінальних справ і строків), і наголосити на тому, що на похороні були іноземні посли, не акцентуючи уваги на явці людей", — розповіло джерело в одному з державних ЗМІ.

Джерело в РБК розповіло виданню, що редакції дозволили дати тільки коротку новину. Співробітник "Ведомостей" розповів, що у виданні не запроваджували прямої заборони на репортаж із похорону Навального, але про те, що такий матеріал планувався, джерелу невідомо.

Як відзначає “Медуза”, російські інформагентства випустили новину про похорон Навального, але вона не потрапляла на головну сторінку. Так, РИА Новости випустили новину про похорон, основну частину якої займає текст про те, що на церемонію приїхали іноземні посли, а Навального судили за цілою низкою кримінальних статей. У новині ТАСС згадуються посли, які прийшли на церемонію. У ній не йдеться нічого про те, хто такий Олексій Навальний.

Федеральні телеканали повністю проігнорували похорон Навального, пише “Медуза”.

У Москві у п'ятницю, 1 березня, на Борисівському кладовищі поховали опозиційного політика Олексія Навального, який помер у російській тюрмі 16 лютого. Відспівування Навального відбулося у церкві ікони Божої Матері "Утамуй мої печалі" в Мар'їно.

Що відомо про смерть Навального у російській в'язниці

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкційза порушення прав людини на честь Навального.

22 лютого мати Навального заявила, що їй показали тіло сина, але російська влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали"погрожувати".

Згодом соратники Навального, який помер у в'язниці, заявили, що готувався обмін політика і пов'язали його смерть з обміном.