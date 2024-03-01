НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Росії федеральним ЗМІ заборонили публікувати репортажі з похорону Навального — Медуза
Олексій НавальнийПохованняЗМІРОСІЯПОЛІТИКАПодіїПолітикаСвітЖиття

У Росії федеральним ЗМІ заборонили публікувати репортажі з похорону Навального — Медуза

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Росії федеральним ЗМІ заборонили публікувати репортажі з похорону Навального — Медуза
Людмила і Анатолій Навальні, батьки російського опозиціонера Олексія Навального, на церемонії прощання з сином на Борисівському кладовищі в московському районі Мар'їно 1 березня 2024 року. Фото: OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

У Росії федеральним ЗМІ або прямо заборонили писати про похорон Олексія Навального, який 1 березня відвідало багато тисяч людей, або дозволили дати тільки коротку новину.

Про це пише "Медуза" з посиланням на джерела.

"Було дві опції — або взагалі про це не писати, або випустити новину про те, що Навального поховали (з переліком його кримінальних справ і строків), і наголосити на тому, що на похороні були іноземні посли, не акцентуючи уваги на явці людей", — розповіло джерело в одному з державних ЗМІ.

Джерело в РБК розповіло виданню, що редакції дозволили дати тільки коротку новину. Співробітник "Ведомостей" розповів, що у виданні не запроваджували прямої заборони на репортаж із похорону Навального, але про те, що такий матеріал планувався, джерелу невідомо.

Як відзначає “Медуза”, російські інформагентства випустили новину про похорон Навального, але вона не потрапляла на головну сторінку. Так, РИА Новости випустили новину про похорон, основну частину якої займає текст про те, що на церемонію приїхали іноземні посли, а Навального судили за цілою низкою кримінальних статей. У новині ТАСС згадуються посли, які прийшли на церемонію. У ній не йдеться нічого про те, хто такий Олексій Навальний.

Федеральні телеканали повністю проігнорували похорон Навального, пише “Медуза”.

У Москві у п'ятницю, 1 березня, на Борисівському кладовищі поховали опозиційного політика Олексія Навального, який помер у російській тюрмі 16 лютого. Відспівування Навального відбулося у церкві ікони Божої Матері "Утамуй мої печалі" в Мар'їно.

Що відомо про смерть Навального у російській в'язниці

У п'ятницю, 16 лютого, у Росії заявили, що опозиціонер Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки.

17 лютого прессекретарка російського опозиціонера Навального Кіра Ярмиш підтвердила його смерть у тюрмі та заявила, що Навального убили. Згодом Ярмиш написала, що адвокат та мати Навального приїхали до салехардського моргу, але він виявився зачиненим, хоча у колонії запевняли, морг працює і тіло опозиціонера знаходиться там.

Німецьке видання Bild повідомило, що президент РФ Володимир Путін хотів отримати агента Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці. Обговорювалося, що в обмін Путін звільнить Навального.

19 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що причина смерті російського опозиціонера Олексія Навального досі "не встановлена".

19 лютого високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС запропонував перейменувати європейський режим санкційза порушення прав людини на честь Навального.

22 лютого мати Навального заявила, що їй показали тіло сина, але російська влада ставить їй умови, де і як він повинен бути похований. До того ж за її словами, їй почали"погрожувати".

Згодом соратники Навального, який помер у в'язниці, заявили, що готувався обмін політика і пов'язали його смерть з обміном.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
РФ заявила, що готова віддати тіла полонених з ІЛ-76 та спецоперація &quot;Майдан-3&quot;. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
РФ заявила, що готова віддати тіла полонених з ІЛ-76 та спецоперація "Майдан-3". СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
Міст Сідней-Харбор-Брідж у Сіднеї
Австралія оголосила про нові санкції через смерть Олексія Навального
Похорон Навального відбудеться 1 березня. Де поховають політика
Похорон Навального відбудеться 1 березня. Де поховають політика
Навальний
Соратники Навального заявили, що готувався обмін політика
На початок