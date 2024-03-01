Протягом минулої доби на Херсонському напрямку російські військові не штурмували позиції українських захисників.

Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Також у вечірньому зведенні Генштабу повідомляється, що за добу армія РФ з артилерії та мінометних обстрілів обстріляла 20 населених пунктів. Серед них — Качкарівка, Львове, Херсон та Станіслав.

За даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, армія РФ протягом доби 29 лютого чотири рази намагалась штурмувати позиції українських захисників. Успіху не мали.

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