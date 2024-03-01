НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові не штурмували позиції українських бійців — Генштаб ЗСУ
ГенштабЗСУАРМІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові не штурмували позиції українських бійців — Генштаб ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Херсонщина, Генштаб ЗСУ, лівобережжя
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби на Херсонському напрямку російські військові не штурмували позиції українських захисників.

Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Також у вечірньому зведенні Генштабу повідомляється, що за добу армія РФ з артилерії та мінометних обстрілів обстріляла 20 населених пунктів. Серед них — Качкарівка, Львове, Херсон та Станіслав.

За даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, армія РФ протягом доби 29 лютого чотири рази намагалась штурмувати позиції українських захисників. Успіху не мали.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили атаку росіян поблизу Роботиного
На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили атаку армії РФ — Генштаб
Генштаб ЗСУ, зведення 2 березня, ситуація на фронті, обстріли
Генштаб: росіяни намагаються прорвати оборону на Новопавлівському напрямку
ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу військових РФ та 14 російських танків — Генштаб
ЗСУ за добу ліквідували майже тисячу військових РФ та 14 російських танків — Генштаб
На фронті відбулось 82 бойових зіткнення, армія РФ здійснила 9 ракетних та 100 авіаційних ударів — Генштаб
На фронті відбулось 82 бойових зіткнення, армія РФ здійснила 9 ракетних та 100 авіаційних ударів — Генштаб
На початок