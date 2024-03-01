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"Там, де був бізнес, розбомбило все". Переселенець зі Слов’янська відкрив заклад громадського харчування у Дніпрі
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"Там, де був бізнес, розбомбило все". Переселенець зі Слов’янська відкрив заклад громадського харчування у Дніпрі

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Переселенець, бізнес
Микола Мальченко відкрив заклад громадського харчування у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

Переселенець з Донеччини Микола Мальченко на грантові кошти відкрив у Дніпрі заклад громадського харчування. До повномасштабного вторгнення чоловік мав свій бізнес у Слов’янську. Однак його справу та житло зруйнували військові РФ.

Аби відкрити свій бізнес, Микола подав заявки на декілька грантів. На отримані майже пів мільйона гривень орендував приміщення та придбав обладнання. Подібний фаст-фуд мав до початку повномасштабного вторгнення РФ у Слов’янську. Та в березні 2022 року розповів чоловік, армія РФ ракетами зруйнувала його житло і заклад.

"Винесло все з квартири на другу вулицю. Одні стіни. А там де був бізнес, рознесло, розбомбило все", — сказав чоловік.

Переселенець зі Слов’янська відкрив заклад громадського харчування у Дніпрі
Будинок, у якому жив Микола, після ракетної атаки РФ. Фото: Суспільне Дніпро

У квітні 2022 року Микола переїхав у Дніпро.

"Що я зміг зібрати — це погрузити в маленький мікроавтобус обладнання, яке я власноруч виготовив і яке вціліло. І деякі речі віз на собі", — розказав Микола.

Переселенець зі Слов’янська відкрив заклад громадського харчування у Дніпрі
Микола Мальченко. Фото: Суспільне Дніпро

Зараз з ним у Дніпрі працює двоє переселенок з Лисичанська та Харківщини. Микола навчив їх готувати свою фірмову страву.

"Його називають летюча тарілка, пельменем, вареником. Як його тільки називають. Я його назвав ланч бургер", — розповів переселенець.

Переселенець зі Слов’янська відкрив заклад громадського харчування у Дніпрі
Микола показує свою фірмову страву. Фото: Суспільне Дніпро

Свій бізнес, розказав Микола, згодом планує масштабувати — відкрити ще п’ять ланчбургерних у Дніпрі.

Авторка — Інна Шинкаренко

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