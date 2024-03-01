На Криворіжжі поліцейський врятував дику сову

На Криворіжжі поліцейський Всеволод Денісов врятував дику сову. Травмованого та знесиленого птаха він знайшов обабіч дороги. Ймовірно, вона вдарилась об автівку, розказав Суспільному правоохоронець.

За словами Всеволода, сова лежала травмована та знесилена обабіч дороги.

"В неї була окривавлена мордочка, була брудна. Видно, що вона замерзла і дуже довго там сидить, тому що була покрита інеєм. Не дзьобала мене, я її одразу взяв та поклав собі під кофтину і побіг до автомобіля", — розповів поліцейський.

Всеволод Денісов. Фото: Суспільне Дніпро

Всеволод повіз сову до ветклініки. У неї травма ока та, можливо, струс мозку, розказала ветлікарка Ганна Панасенко. Найімовірніше, птаха вдарилась об автівку.

"При огляді було виявлено, що в районі дзьоба все скривавлене, око одне закрите, теж скривавлене. Оглянули промили, дали водички попити. Координація рухів була нормальна, помахала крилами", — сказала ветеринарка.

Ганна Панасенко. Фото: Суспільне Дніпро

Всеволод назвав сову Клавдією та почав шукати зооволонтерів, які б змогли подбати про неї. Птаху погодилась взяти Наталія Лихопавло. Це не перша сова, якою опікується жінка. Впродовж 10 років вона підбирала хворих диких птахів, лікувала їх та відпускала на волю. Клавдію поселила у себе надворі. Зараз сова не може їсти самостійно, тож Наталія годує її з рук.

"Вона у ветеринарні сиділа в коробці й такий маленький пухнастий клубочок, ну просто обійняти й нагодувати, бо однозначно знаючи біологію птахів, їм потрібно постійно харчуватися для того, щоб вижити", — розказала жінка.

Наталія Лихопавло. Фото: Суспільне Дніпро

За словами Наталії Лихопавло, найімовірніше ця сова мігрувала з півночі України.

"Сова сіра, в нашій місцевості цей вид не водиться, можливо якісь переміщення, якісь перелітні моменти", — сказала Наталія.

Сова Клавдія. Фото: Суспільне Дніпро

Скільки триватиме лікування та подальша реабілітація – неможливо прогнозувати, розказала жінка.

"Зараз не можу сказати успішно чи неуспішно, це покаже перший тиждень. Як тільки вона почне сама харчуватись і на мене кидатись, що я щось незрозуміле і страшне, тоді я буду говорити, що сова виходить на поправку", — сказала вона.

Клавдія залишатиметься тут до повного одужання, після зможе повернутися у дику природу.

Авторка — Наталія Качуровська

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