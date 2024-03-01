11 громад Сумщини обстріляла армія РФ – було 157 вибухів

Протягом 1 березня російська армія 28 разів обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 157 вибухів. Під вогнем з території РФ були Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомили у військовій адміністрації.

По Миропільській громаді війська РФ били з мінометів (3 вибухи) та артилерії (26 вибухів).

В Краснопільській громаді були мінометні обстріли (15 вибухів) та артобстріл (13 вибухів).

Зафіксовані пуски ракет НАР з гелікоптера по Білопільській громаді (10 вибухів). Також фіксувалися: артобстріл (4 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи) та скид з БпЛА боєприпасів ВОГ (5 вибухів).

7 мін скинули російські військові на територію Юнаківської громади. Також були артобстріл з САУ (5 вибухів) та скид з БпЛА боєприпасів ВОГ (2 вибухи).

По Середино-Будській громаді російські армійці вдарили з мінометів (15 вибухів).

В Шалигинській громаді зафіксовані артилерійський обстріл (2 вибухи) та мінометні обстріли (5 вибухів).

У Великописарівській громаді скинули з БпЛА боєприпаси ВОГ (2 вибухи).

Дві міни скинули російські солдати на територію Есманьської громади. Також зафіксований обстріл зі ствольної артилерії (11 вибухів).

З мінометів армія РФ обстріляли Хотінську громаду (13 вибухів) та Новослобідську (10 вибухів).

По Зноб-Новгородській громаді здійснений обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).

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