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Розкрадання на ремонті Дегтярівського мосту: правоохоронці відкрили провадження
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Розкрадання на ремонті Дегтярівського мосту: правоохоронці відкрили провадження

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Дегтярівський шляхопровід
Ремонтні роботи на Дегтярівському шляхопроводі в столиці. Фото: КМДА

У Києві розпочали кримінальне провадження через можливе розкрадання коштів під час ремонту Дегтярівського шляхопроводу.

Про це повідомляє столична поліція та Київська міська прокуратура.

Попередньо встановлено, що посадовці "Київавтодору" під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу купували будматеріали за завищеною ціною. Таким чином вони могли привласнити сотні тисяч гривень з місцевого бюджету.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу — привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Напередодні журналісти "Наші гроші" вказали на завищені ціни будматеріалів. Загальна вартість реконструкції становила 920 мільйонів гривень.

Що відомо про реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу

У січні 2023 року на Дегтярівському шляхопроводі запровадили тимчасову схему руху. Розв'язку підготували до масштабної реконструкції, яку почали в середині червня.

У перший тиждень робіт дорожники демонтували 13 балок споруди. Спочатку планувалося, що роботи триватимуть до 30 листопада 2023 року.

Через ремонт шляхопроводу змінив роботу громадський транспорт. З 1 червня закрили рух трамвайних маршрутів № 14 і № 15. Замість них курсували автобуси. Через капітальний ремонт вулиці Довженка тимчасово змінили рух тролейбусів.

30 вересня під час ремонтних робіт кілька прольотів Дегтярівського мосту впали. Жертв та постраждалих унаслідок інциденту не було.

У КМДА зазначили, що обвал не завдав збитків міському бюджету. Проте дещо збільшується термін реконструкції. Вартість самих робіт не зміниться.

Наприкінці жовтня на Дегтярівському шляхопроводі встановили 28 нових балок прогонової конструкції мосту. Підрядна організація за свій кошт усунула наслідки невдалої спроби монтажу балок.

20 грудня на оновленому Дегтярівському мосту відкрили рух транспорту. Зокрема, відновлюються трамвайні маршрути №14 і №15.

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