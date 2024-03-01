Вихідними у Полтаві буде сонячна погода

2-3 березня у Полтаві та області синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У суботу, 2 березня, денна температура на Полтавщині коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла. Уночі − від -2 до -4 градусів.

У неділю, 3 березня, вдень очікується від +7 до +9 градусів. Уночі – від -1 до +1 градусів тепла. 3 березня прогнозують сонячну погоду без опадів.

У інших областях України 2-3 березня денна температура повітря коливатиметься від +5 до +11 градусів. На заході країни прогнозують дощі.

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