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Макрон наступного тижня збере лідерів усіх партій парламенту: говоритимуть про можливість відправки військ в Україну
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Макрон наступного тижня збере лідерів усіх партій парламенту: говоритимуть про можливість відправки військ в Україну

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Макрон наступного тижня збере лідерів усіх партій парламенту: говоритимуть про можливість відправки військ в Україну
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: AP

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер 7 березня прийме партійних лідерів, аби обговорити з ними війну в Україні.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Президент прийме в четвер, 7 березня, о 10:30 всіх партійних у форматі "зустрічей у Сен-Дені", — підтвердили виданню у Єлисейському палаці.

За даними Le Figaro, зустріч буде присвячена війні в Україні, а Макрон на ній говоритиме зокрема про потенційну відправку в Україну французьких військ.

Раніше Макрон після міжнародної зустрічі на підтримку України у Парижі не виключив, що європейські країни надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, оскільки союзники погодилися докладати більше зусиль, щоб швидше доставити боєприпаси до Києва.

Це спровокувало низку відповідей союзників, які заявили, що не мають наміру надсилати війська в Україну.

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