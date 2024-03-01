Слідчі Запорізького районного управління поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо 57-річного жителя Дніпропетровської області та двох запоріжанок віком 31 та 38 років. За даними слідства, ці люди у складі злочинного групування займались збутом метадону на території регіону. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це вчора, 1 березня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Запорізькій області.

За даними слідства, 57-річний житель Дніпропетровської області організував наркобізнес та залучив до незаконної діяльності двох запоріжанок, віком 31 та 38 років.

"Фігуранти орендували квартиру, в якій приймали дзвінки від потенційних покупців та розфасовували метадон. Товар зловмисники збували наркозалежним особам у спосіб "із рук в руки", — йдеться в повідомленні.

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю поліції Запорізької області разом зі слідчими Запорізького районного управління поліції припинили злочинну діяльність групи.

Досудове розслідування здійснювалось під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

29 лютого обвинувальний акт відносно трьох осіб скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч.ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За вчинене обвинуваченим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років із конфіскацією майна.

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