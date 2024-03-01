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Замість російських книжок — військовий пікап. У Дніпрі кошти з зібраної літератури передадуть ЗСУ
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Замість російських книжок — військовий пікап. У Дніпрі кошти з зібраної літератури передадуть ЗСУ

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У Дніпрі збирають на перероблення російську літературу, аби допомогти Силам оборони. На виручені кошти планують придбати військовим пікап, розказала Суспільному організаторка акції Яна. Для потрібної суми – 250 тисяч гривень, треба назбирати шість тонн книжок.

Яку саме літературу збирають та як долучитися до акції — читайте у матеріалі Суспільного.

Позбавитися російської літератури вирішив дніпрянин Сергій. За словами чоловіка, деякі з принесених книжок у нього залишилися від дідусів та бабусь. Тепер вирішив зробити добру справу – задонатити таким чином ЗСУ.

"Якщо вони написані російською мовою, це дуже гарний привід оновити бібліотеку на нашій ріднесенькій мові. Трохи шкода, якщо є там сенсові книги, але їх можна замінити зараз надрукованими українською мовою", — сказав чоловік.

Замість російських книжок — військовий пікап. У Дніпрі кошти з зібраної літератури передадуть ЗСУ
Сергій. Фото: Суспільне Дніпро

20 своїх книжок принесла й місцева жителька Діна. Жінка розповіла, купила їх ще до повномасштабної війни. Більшість з них — художня література російською мовою, також є й наукові дослідження.

"Я їх давно вже зібрала і все шукала куди можна здати саме на перероблення, яке потім посприяє ще й хорошій справі. Я можу вам ось цю книжку показати про тривожність, я її читала перед повномасштабним вторгенням. Вона колись свою справу частково зробила, нехай йде", — сказала містянка.

Замість російських книжок — військовий пікап. У Дніпрі кошти з зібраної літератури передадуть ЗСУ
Діна показує книжку про тривожність, яку принесла на перероблення. Фото: Суспільне Дніпро

Подібну акцію вони проводять вперше, розповіла організаторка проєкту Яна Кривобок. За її словами, збір розпочали 19-го лютого. За цей час до нього долучилися понад 30 людей. Одна з них — переселенка з Криму.

"Вона два рази з трьома пакетами приїжджала до нас на трамваї, аби привезти свої книжки. У неї дійсно було багато. І таким чином її книжки конвертуються в гроші і неопосередковано допоможуть Силам оборони", — сказала Яна.

Замість російських книжок — військовий пікап. У Дніпрі кошти з зібраної літератури передадуть ЗСУ
Яна Кривобок. Фото: Суспільне Дніпро

Далі цю літературу відвезуть на пункт прийому макулатури, а на виручені кошти придбають спецавтівку для ППО. Для потрібної суми у 250 тисяч гривень, треба зібрати шість тонн. Поки що вдалося зібрати одну.

"Це буде пікап з турелями, тепловізійними системами і системою зв’язку. Для того, щоб наші захисники могли переміщатися по регіону і відстрілювати шахеди", — розповіла організаторка проєкту.

Замість російських книжок — військовий пікап. У Дніпрі кошти з зібраної літератури передадуть ЗСУ
Книжки, які принесли на перероблення. Фото: Суспільне Дніпро

У пункті приймають книжки, газети, журнали, зошити та архівні документи. Яна каже, приносити їх можна цілодобово. Акція триватиме до 31 березня. Адреса — площа Троїцька, 5.

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