Вдень тепло, вночі мороз: прогноз погоди на Донеччині

2 березня на Донеччині місцями вночі та вранці буде туман. В регіоні — без опадів.
Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.
"Протягом дня в області спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, від трьох до восьми метрів на секунду, вдень від семи до дванадцяти метрів на секунду", — уточнили в гідрометцентрі.
Якою буде температура у Донецької області:
- вночі від нуля до шести градусів морозу;
- вдень від чотирьох до дев'яти — тепла.
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