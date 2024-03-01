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12 senege maküm etilgen qırım siyasiy mabüsi Murasov Vladimirge etap etildi
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12 senege maküm etilgen qırım siyasiy mabüsi Murasov Vladimirge etap etildi

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12 senege maküm etilgen qırım siyasiy mabüsi Murasov Vladimirge etap etildi
Qırım siyasiy mabüsi Rustem Murasov. Фото: Кримська солідарність

12 senege maküm etilgen "Hizb ut-Tahrir davası"nıñ ekinci Aqyar gruppasınıñ iştirakçisi Rustem Murasov, Vladimirdaki rus apishanesine etap etile.

"Qırım birdemligi"niñ alğanı onıñ mektübinde bildirildi.

Murasov yazdı ki, kiçik aynın 17-sinde onı etap etmege başladılar. Bu davanıñ başqa üç iştirakinen Novoçerkask SİZOndan ketti.

"Perm şeerinde bizni böldiler. Meni IK-29ge vaqtınca yolladılar, başqalarını ise vastasız Perm SİZOna yolladılar. Añlağanıma köre, epimizni Vladimirge alıp ketecekerler. Sağlıq alım normal, umumen er şey yahşı", — dep siyasiy mabüs qayd etti.

"Hizb ut-Tahrir davası"nıñ ekinci Aqyar gruppası aqqında ne bilemiz

2021 senesi arman ayınıñ 17-sinde işğal etilgen Qırımda rus quvetçileri, qırımtatarlarnıñ evlerini kütleviy olaraq tintken soñ beş qırımtatar adamını tuttılar: Aqyarnıñ Nahimov rayonından faalci Rustem Murasov ve Rustem Tayirov, Balıqlava rayonından Cebbar Bekirov, Bağçasaray rayonında faalci Zavur Abdullaev ve Aqmescit rayonından Reyif Fevziev.

O zaman Musarov ekinci kere tutuldı. Birinci kere 2016 senesi kiçik ayda tutuldı, amma birazdan azat etildi. Bu sefer ise faalci Rostov-na-Donudaki qırımtatarlarnıñ dava oturışlarından qaytqan soñ tutuldı. Öz halqınıñ temsilcilerini destek etmek maqsadınen o yerge ketti.

Hizb ut-Tahrir islâm fırqası sadece Rusiyede terrorcı bir teşkilât olaraq tanındı, çünki bu teşkilâtnıñ azaları, musulmanlarğa repressiyalar sebebinden muntazam tarzda işğal akimiyetini tenqit ete ediler. Aynı zamanda Hiz ut-Tahrir dünyanıñ ülkeleriniñ çoqusında ve Ukrainada serbest şekilde faal ete.

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