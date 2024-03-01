"Hizb ut-Tahrir davası"nıñ ekinci Aqyar gruppası aqqında ne bilemiz

2021 senesi arman ayınıñ 17-sinde işğal etilgen Qırımda rus quvetçileri, qırımtatarlarnıñ evlerini kütleviy olaraq tintken soñ beş qırımtatar adamını tuttılar: Aqyarnıñ Nahimov rayonından faalci Rustem Murasov ve Rustem Tayirov, Balıqlava rayonından Cebbar Bekirov, Bağçasaray rayonında faalci Zavur Abdullaev ve Aqmescit rayonından Reyif Fevziev.

O zaman Musarov ekinci kere tutuldı. Birinci kere 2016 senesi kiçik ayda tutuldı, amma birazdan azat etildi. Bu sefer ise faalci Rostov-na-Donudaki qırımtatarlarnıñ dava oturışlarından qaytqan soñ tutuldı. Öz halqınıñ temsilcilerini destek etmek maqsadınen o yerge ketti.