Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт щодо створення правових передумов для відновлення та забезпечення стабільного функціонування органів державної влади після деокупації Криму.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук на своєму каналі у Telegram.

UPD: У Мінреінтеграції заявили, що відповідний законопроєкт створить умови для повноцінної інтеграції Криму в систему публічного урядування України після деокупації півострова.

"Законопроєктом також передбачено встановити дату (з 27 лютого 2014 року) припинення повноважень органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та державних службовців державних органів, які не були переміщені з ТОТ АР Крим", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо особливостей відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".

Відповідна законодавча ініціатива була розроблена Мінреінтеграції з представниками Офісу Президента України, Представництва Президента в АРК, Мінінфраструктури та Національним агентством з питань державної служби.

"Законопроєктом передбачено створення правових передумов для відновлення та забезпечення стабільного функціонування органів державної влади України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі після майже десятиріччя тимчасової окупації відповідного регіону та повноцінної інтеграції Кримського півострову в систему публічного урядування України", — пояснив Мельничук.

За його словами, у документі пропонується внести зміни до ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" в частині створення військових адміністрацій у звільненому від російської окупації Криму і наділення їх відповідними повноваженнями для виконання функцій держави.

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