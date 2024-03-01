У Києві розмірковують, як зберегти мозаїчні панно в місті

У Києві розробляють проєкт рішення, щоб зберегти мозаїчні панно на столичних об'єктах.

Про це повідомляє Київська міська рада.

У місті збереглось чимало творів монументального мистецтва 1950-80-х років, які нині знаходяться під загрозою. Наприклад, через невідповідне використання, відсутність ремонту або занедбаність будівель.

Також є небезпека їхнього фізичного знищення через утеплення стін чи демонтаж самих об'єктів. Зазначається, що твори монументального мистецтва часто не мають пам'яткоохоронного статусу.

Із 2010-х років до Державного реєстру внесли кілька знакових мозаїчних панно. У Київраді пояснюють, що дослідження та надання статусу пам'ятки місцевого значення потребує часу.

"Місто має застосовувати інші способи збереження мистецтва, ніж занесення до Держреєстру пам'яток. Таким інструментом буде місцевий реєстр. Подібним шляхом вже пішов Львів", — зазначила депутатка Київради Ксенія Семенова.

У січні в Києві створили рекламний мурал поверх декоративного керамічного панно 1970-х років.