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"Культурний конвой": німецькі благодійники і митці привезли до Львова "швидкі" й евакуаційний транспорт для ЗСУ
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"Культурний конвой": німецькі благодійники і митці привезли до Львова "швидкі" й евакуаційний транспорт для ЗСУ

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&quot;Культурний конвой&quot;: німецькі благодійники і митці привезли до Львова &quot;швидкі&quot; й евакуаційний транспорт для ЗСУ
"Швидкі", які передали німецькі благодійники. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Сьогодні, 1 березня, німецькі благодійники привезли до Львова шість автомобілів швидкої допомоги, евакуаційну вантажівку високої прохідності та автобус, в якому зможуть перевозити до 11 поранених.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОВА, усі транспортні засоби повністю укомплектовані необхідною технікою та медикаментами. Автомобілі передадуть на потреби військових, відповідно до запитів, які надійшли в Львівську ОВА.

"Цю цінну допомогу розподілили між 45 окремою артилерійською бригадою Збройних Сил України, 67 окремою механізованою бригадою, 120 бригадою територіальної оборони ЗСУ, нашими розвідниками та лікарнею на Херсонщині", — каже начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Транспорт передали у межах проєкту "Культурний конвой для України". Його ініціювала німецька громадська організація "Bamberg:ua". До нього долучились рок-гурти і представники мистецької галузі Німеччини. Кошти на закупівлю техніки збирали на концертах, їх донатили фанати та підписники музикантів, акторів і письменників.

Техніка, яку передали благодійники
Техніка, яку передали благодійники. Фото: пресслужба Львівської ОВА

До проєкту доєднався і басист німецького рок-гурту "Sportfreunde Stiller" Рюдігер Лінгоф. Він особисто приїхав у Львів, аби передати автомобілі.

"З першого дня повномасштабного вторгнення для мене було важливо допомагати українцям. Як німець я відчуваю відповідальність через нацизм під час Другої світової війни. Я – демократ, і хочу згуртувати навколо себе однодумців. Наше завдання як митців – не просто написати гарний текст, а й активно висловлювати нашу позицію", – додає Рюдігер Лінгоф.

За словами голови громадської організації "Bamberg:ua" Тані Ерляйн, це перший "культурний конвой" і зупинятися на цьому не планують.

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