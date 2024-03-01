У жительки Добропілля вилучили наркотиків на мільйон гривень — прокуратура

У жительки Добропілля вилучили різних психотропних речовин на майже один мільйон гривень. За даними слідства, її затримали коли вона облаштовувала "закладку" маскуючі її під упаковку з сонячним насінням.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"Жителька Добропілля вирішила стати учасницею незаконного наркотрафіку на території регіону. Оптові партії заборонених речовин підозрювана отримувала від спільників, після чого вдома розфасовувала їх в маленькі поліетиленові згортки. Готові "закладки" вона ретельно ховала на території міста та надсилала в telegram-бот їх координати і фото", — йдеться у повідомленні.

Фото: прокуратура Донеччини

Фото: прокуратура Донеччини

Фото: прокуратура Донеччини

У відомстві додали, що жінку затримали у місті Білицьке коли вона розміщала чергову "закладку" маскуючі її під упаковку з соняшниковим насінням. В неї виявили 74 пакунки з психотропами, а під час обшуку в квартирі підозрюваної вилучили 641 згорток, а також речовини, зовні схожі на "Alpha-PVP", амфетамін, метамфетамін, канабіс, екстазі та "LSD".

За даними прокуратури, загальна варіть вилучених речовин, понад мільйон гривень. За ч. 2 ст. 307 КК України (збут особливо небезпечних психотропних речовин), їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram