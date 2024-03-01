Новим директором школи №25 у Сумах став Олександр Ванюшенко

Новим директором Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №25 став Олександр Ванюшенко.
Про це повідомили у Сумській міській раді 1 березня.
На сайті освітнього закладу зазначено, що Олександр Ванюшенко має 27 років робочого стажу. Раніше він обіймав посаду вчителя предмета "Захист України".
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Що відомо про сумську школу №25
- Попередньою директоркою школи була Ірина Шумило.
- У 2021 році на посаду директорки освітнього закладу претендувала Лідія Голуб. Вона була єдиною кандидаткою.
- Школу відремонтували на 6 млн грн, як розповіла тодішня директорка закладу Лідія Голуб у 2019 році. За її словами, це були гроші з міського бюджету, тоді у школі замінили вікна, вентиляційну систему, системи теплопостачання та освітлення. Також встановили новий теплопункт, утеплили фасад і дах, розказала директорка.
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