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Пожежа на території храму в Одесі: поліція затримала ймовірного палія
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Пожежа на території храму в Одесі: поліція затримала ймовірного палія

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Пожежа в храмі на Тінистій в Одесі
Пожежа в храмі Архангела Михаїла та святителя Луки в Одесі. 27 лютого 2024 року. Фото: поліція Одещини

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі приміщення трапезної храму на вулиці Тінистій затримали одного з парафіян. Поліції він розповів, що зробив це з образи на працівницю трапезною.

Про це 1 березня повідомили в пресслужбі поліції Одещини.

Пожежа на території храму Архангела Михаїла та святителя Луки сталась 27 лютого. Вогонь пошкодив тільки приміщення трапезною, люди не травмувались.

За даними поліції, приміщення підпалив один з парафіян. Його затримали на Трасі здоров’я в Одесі.

"Того вечора зловмисник проник на територію церкви через паркан, підклав під трапезну тканину, підпалив її і втік. … Чоловік пояснив, що умисно пошкодив майно церкви через образу на одну із працівниць трапезної", — зазначили в поліції.

В Одесі затримали підозрюваного в підпалі храму на Тінистій
Затримання підозрюваного в підпалі трапезної храму в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області

Справу розслідують ч. 2 ст. 194Умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Кримінального кодексу України. Чоловіку планують повідомити про підозру та обрати запобіжний захід. Йому загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі. За даними поліції, затриманий неодноразово судимий за майнові злочини.

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