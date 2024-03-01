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Зеленський розказав про посилення ППО для Харківщини та відповів, чи радить повертатися до Харкова з евакуації
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Зеленський розказав про посилення ППО для Харківщини та відповів, чи радить повертатися до Харкова з евакуації

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Для захисту Харкова та Харківської області від російських ракет потрібні комплексні заходи. Можливості посилити ППО для Харкова шукають.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції 1 березня, відповідаючи на питання кореспондента Суспільне Харків.

"Багато різних деталей щодо захисту неба України й безпосередньо Харкова, харківського регіону, Куп'янська, Ізюма тощо. Ми розуміємо всі виклики. Главком і Міністр оборони знають, над чим працювати. Посилюється цей захист. Я не буду вам казати, яким чином, мається на увазі не інформувати зайвих людей щодо кількості наших воїнів і техніки. Наші партнери знають, чого нам не вистачає, щоб буде дуже потужними. Це стосується не тільки, до речі, Харкова, а в цілому стосується прикордонних міст або міст, які вздовж контактної лінії зараз розташована", — сказав Володимир Зеленський.

Зеленський показав прем'єр-міністру Нідерландів, яких руйнувань росіяни завдали Харкову, 1 березня 2024 року
Зеленський показав прем'єр-міністру Нідерландів, яких руйнувань росіяни завдали Харкову, 1 березня 2024 року. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

За його словами, Харківщина потребує комплексного захисту. Також Зеленський підкреслив, що треба "відтісняти росіян на довшу відстань".

"Можна з вами дуже довго говорити про те, чим збивати С-300, і ми розуміємо, чого не вистачає. І мало того, що це дуже складно, знаємо, які високі ризики, коли в тебе до хвилини, і потрапляє в цивільну ціль ракета росіян. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист. І, напевно, найголовніше — діяти, не тільки посилюючи ППО для Харкова та регіону в цілому, але, якщо чесно, ми з вами розуміємо, що треба відтісняти росіян на довшу відстань", — сказав президент Суспільному.

По-іншому повністю захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимося відповідними сучасними системами протиповітряної оборони. Але не просто так тут Марк Рютте (прем'єр-міністр Нідерландів — ред.), і ми про це дуже багато говорили, і шукаємо можливості посилити ППО Харкова в будь-якому випадку.

"Це сьогодні для нас завдання. Коли ми посилюємо той чи інший регіон, ви повинні знати, що для нас пріоритет — завжди, як я вам сказав, прикордонні міста, міста з критичною інфраструктурою. Про наші оборонні підприємства, як вони релоковані і чим ми їх захищаємо — говорити не буду", — сказав Володимир Зеленський у Харкові.

Розбитий росіянами будинок на вулиці Академіка Проскури у Харкові, 1 березня 2024 року
Розбитий росіянами будинок на вулиці Академіка Проскури у Харкові, 1 березня 2024 року. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент не вважає, що Харків настільки захищений від російських ударів, що можна було б рекомендувати повертатися до міста з евакуації.

"Щодо повернення харків'ян. Я не вважаю, що поки що Харків так захищений, щоб я міг радити людям повертатися. Це вибір харків'ян. На сьогодні це так. Якщо ми будемо потужні захищені, і я б навіть сказав: не якщо, а коли це станеться, обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових. А на сьогодні воюємо, і ті цілі та задачі, про які я вам сказав, ми будемо виконувати", — сказав Зеленський.

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