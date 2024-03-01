На Волині епідеміологи зафіксували шість випадків вірусного гепатиту А. Захворювання виявили у кількох студентів професійно-технічного училища №22 в селищі Луків і в однієї чотирирічної дитини з Луківської громади.

Про це повідомили в пресцентрі обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Всіх хворих у стані середньої важкості госпіталізували в інфекційне відділення Ковельського міського територіального медоб'єднання. Станом на 1 березня чотирьох пацієнтів виписали, ще двоє продовжують стаціонарне лікування.

Освітній заклад, де навчаються хворі, перевели на дистанційну форму, щоб не допустити поширення інфекції.

Також епідеміологи провели відбір і лабораторне дослідження питної води, змивів із довкілля: вірусу гепатиту А в пробах не виявили. В осередку захворювання провели протиепідемічні заходи, а також встановили коло контактних осіб, за якими наглядають медики.

Як уберегтися від гепатиту A

В обласному центрі контролю та профілактики хвороб зазначили, що інфікуванню гепатитом А можна запобігти, дотримуючись визначених способів захисту:

мити руки водою з милом щонайменше впродовж 20 секунд, зокрема й перед приготуванням/споживанням їжі та після вбиральні;

мити овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати;

використовувати для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду.

Довідково: Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Інкубаційний період (з моменту інфікування до появи перших клінічних проявів), зазвичай, триває 14–28 днів. Найчастіше хвороба може проявлятися жовтяницею, головним болем, слабкістю, діареєю та нудотою. Зараження відбувається фекально-оральним шляхом через воду та харчі, контактно-побутовим шляхом через брудні руки.

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