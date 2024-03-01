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Засудженого до 12 років ув'язнення кримського політв'язня Мурасова етапують до Владимира
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Засудженого до 12 років ув'язнення кримського політв'язня Мурасова етапують до Владимира

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Кримський політв'язень Рустем Мурасов
Кримський політв'язень Рустем Мурасов. Фото: Кримська солідарність

Засудженого до 12 років позбавлення волі фігуранта другої Севастопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір" Рустема Мурасова етапують до російської в'язниці у Владимирі.

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Про це йдеться в його листі, який є у розпорядженні "Кримської солідарності".

Мурасов пише, що його етапування почалося ще 17 лютого. Він виїхав із СІЗО Новочеркаська з трьома іншими фігурантами цієї справи.

"У Пермі нас розділили. Мене — на тимчасове утримання в ІК-29, а інших — безпосередньо в СІЗО Пермі. Як я зрозумів, нас усіх везуть до Владимира. Здоров'я в нормі, загалом усе добре", — зазначив політв'язень.

Що відомо про другу Севастопольську групу у "справі Хізб ут-Тахрір"

17 серпня 2021 року в окупованому Криму російські силовики затримали після масових обшуків у будинках кримських татар п'ятьох людей: активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова з Нахімовського району Севастополя, Джеббара Бекірова з Балаклавського району, активіста Завура Абдуллаєва з Бахчисарайського району та Раїфа Февзієва з Сімферопольського району.

Мурасова тоді затримували вдруге. Перший раз — у лютому 2016 року, але потім його відпустили. Цього разу його затримали після повернення активіста з суду над кримськими татарами в Ростові-на-Дону, куди він їздив підтримати представників свого народу.

Ісламська політична партія Хізб ут-Тахрір визнана терористичною тільки на території Росії через те, що члени цієї організації систематично критикували окупаційну владу за репресії мусульман. Водночас Хізб ут-Тахрір вільно діє у більшості країнах світу, у тому числі в Україні.

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