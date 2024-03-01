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У бюджеті Бердичівської громади не вистачає грошей на зарплату медичним працівникам — який вихід
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У бюджеті Бердичівської громади не вистачає грошей на зарплату медичним працівникам — який вихід

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У бюджеті Бердичівської міської громади не вистачає від 10 до 14 мільйонів гривень для виплати заробітної плати медичним працівникам у 2024 році. Як вихід із ситуації — у міській раді пропонують оптимізацію персоналу та скорочення видатків на утримання лікувального закладу.

Про це Суспільному розповіла керівниця Бердичівського міського відділу охорони здоров'я Олена Тарасова.

За її словами, у громаді створили комісію для вивчення ситуації.

"Для того, щоб лікарі отримували свою законну заробітну плату в розмірі 20 тисяч гривень, а медичні сестри — 13 тисяч гривень, потрібна оптимізація, бо в цьому році буде така ж ситуація, як і минулому. Станом на сьогодні немає заборгованості з виплати зарплати, і медичні працівники отримали аванс за лютий. Також була повністю виплачена заробітна плата за січень. До кінця 2024 року глобальна ставка буде зменшуватися і, якщо ми не пройдемо цю оптимізацію, грошей просто не буде на кінець 2024 року", — сказала Олена Тарасова.

У бюджеті Бердичівської громади не вистачає грошей на зарплату медичним працівникам — який вихід
Керівниця Бердичівського міського відділу охорони здоров'я Олена Тарасова. Фото: Суспільне/Житомир

Посадовиця каже, що оптимізація стосуватиметься винятково адміністративно-господарського персоналу міської лікарні. Посади лікарів не скорочуватимуть.

За словами директора Бердичівської міської лікарні Костянтина Гінгуляка, у медичному закладі запланували реорганізацію всього лікувального процесу.

"У нас є відділення хірургії, травматології, інтенсивної терапії або екстреної медичної допомоги, де велике навантаження на весь медичний персонал як для виконання їх обов’язків. Водночас є відділення та структурні підрозділи, які не мають такого професійного навантаження. Я думаю, спеціально створена комісія все вивчить і проаналізує, а відтак і дасть рекомендацію для ефективної реорганізації", — розповів керівник лікарні Костянтин Гінгуляк.

У бюджеті Бердичівської громади не вистачає грошей на зарплату медичним працівникам — який вихід
Директор Бердичівської міської лікарні Костянтин Гінгуляк. Фото: Суспільне/Житомир

Як варіант оптимізації директор лікарні бачить у створенні реабілітаційного відділення, який може об'єднати персонал жіночої консультації, нарко-психдиспансеру та фізіотерапевтичного відділення, персонал якого не має такого навантаження, як інші відділення.

"Ми будемо відкривати стаціонарне реабілітаційне відділення. Всі ті люди, чиї можливості ми будемо обмежувати у праці, будуть мати право перейти у це реабілітаційне відділення", — сказав керівник лікарні.

Зі слів завідувача кардіологічного відділення Олександра Базилівського, кількість пацієнтів переважає кількість ліжок, тобто на 28 пацієнтів є 25 ліжок.

"У порівнянні з попередніми роками у нас зараз набагато більше стало хворих, бо у нас у зв'язку із об'єднанням територій змінилася сама кількість населення громади. Набагато менше пацієнтів на себе стала брати районна лікарня. Плюс до Бердичівського району ввійшли територіальні громади колишніх Чуднівського, Любарського та Андрушівського районів. Тобто всі хворі із цих районів зараз лікуються у нас", — розповів Олександр Базилівський.

У бюджеті Бердичівської громади не вистачає грошей на зарплату медичним працівникам — який вихід
Завідувач кардіологічного відділення Олександр Базилівський. Фото: Суспільне/Житомир

Кореспонденти Суспільного надіслали запит до Національної служби здоров'я з питаннями щодо фінансування Бердичівської міської лікарні та її оптимізації.

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