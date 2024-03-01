Буковинець Микола Кучер з позивним Пожарнік – оператор протитанкового комплексу "Стугна". Він несе військову службу ще з часів АТО, втім пригадує, що найважча ситуація на фронті з ним трапилась вже під час повномасштабного вторгнення. Тоді Миколі та іншим військовим довелось виходити з оточення російської армії на Луганщині.

Зараз Микола тримає оборону на Бахмутському напрямку й передає свій досвід військовим, які долучаються до ЗСУ. Про це військовий розповів в інтерв'ю Суспільне Чернівці.

Микола розповідає, що найскладнішою ситуацією на фронті, у яку довелось потрапляти, був вихід з оточення російської армії. Це було у селищі Врубівка Луганської області.

"Тоді багато хлопців не повернулися. З флангу, де ми тримали оборону, за три дні відбили 5 атак. Одного дня противник увірвався з іншого боку села з великою кількістю техніки й людей. Про те, що оборону прорвали, мені повідомили вже коли наші війська відійшли".

Військовий Микола Кучер. Фото: Микола Кучер

Коли військові почали виїздити з позицій, то почався обстріл градами та касетними боєприсами. Тоді снаряд потрапив у двигун авто — воно зупинилось на відкритій місцевості. Опісля військові сховались у кювет.

"За 30 метрів від нас російські військові "дерибанили" підвали. Це було вночі, а ми не мали тепловізорів. Я чув, як вони говорять, й розумів, що вони поруч. Нас могли легко виявити, а яким дивом цього не зробили, я не знаю".

Для водія з позивним Мальований, який тоді був разом із Миколою та іншими військовими, це було вже друге оточення російською армією. Перше було у місті Дебальцеве.

"Він тоді сказав: "Таке враження, ніби тут працює вся артилерія світу". Ми йшли пішки майже 13 кілометрів, але вийшли живі й здорові".

Повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села команді Суспільне Чернівці — пишіть на пошту редакції новин: [email protected]

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини