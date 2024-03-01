Обласному волонтерському штабу на Рівненщині — два роки. За цей час тут допомогли понад 158 тисячам людей — військовослужбовцям, родинам загиблих та зниклих безвісти, переселенцям.

Про те, як виник штаб та з якими труднощами стикалися його волонтери, розповіла директорка "Волонтерського простору" Ольга Яковлєва в етері Українське радіо Рівне.

З чого все почалося та як зараз працює волонтерський штаб

Зі слів Ольги Яковлєвої, обласний волонтерський штаб почав працювати з 26 лютого 2022 року приміщенні Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру.

Волонтерський штаб на початку роботи в драмтеатрі. Фото: Суспільне Рівне, 3 березня 2022 року

Волонтерський штаб на початку роботи в драмтеатрі. Фото: Суспільне Рівне, 3 березня 2022 року

З 25 серпня 2022 року, після відновлення показу вистав, штаб переїхав у приміщення складів "Рівнекниги" на вулицю Покровську, 16.

Координаторка роботи обласного волонтерського штабу Наталія Ханенко пояснила, що зараз кількість волонтерів зменшилася:

"На сьогодні, це маленька частка людей, які не втомилися і надалі продовжують працювати. Їх набагато менше, аніж на початку".

Хто звертався за допомогою до волонтерів

Ольга Яковлєва розповіла, що першими, хто звернувся за допомогою стали військові.

"Спочатку ми планували допомогти тим людям, які будуть приїжджати до нас з території, де ведуться бойові дії, але так сталося, що перша допомога надавалася військовим. Люди на той момент готові були віддати все. Згодом до нас почали заходити вимушено переміщені особи — спочатку були з-під Києва: з Бучі, Ірпеня, Василькова", — зауважила волонтерка.

Марина Павлюченко додала, що у штабі видавали ліки, засоби першої потреби, продуктові пакети, постіль, ковдри, рушники:

"Люди приїжджали з порожніми руками, були такі, що взимку не мали взуття, деяких до нас спрямовували одразу з потяга. Ми надавали необхідні речі, шукали житло. З п'ятого березня почалися масові звернення. Також людей годували, необхідні були харчові продукти".

Чи змінилася робота штабу за два роки

Зі слів Наталії Ханенко, досі є запити на допомогу від військових і переселенців:

"Переселенці, які в нас проживають вже певний час, мають своїх родичів, яким важко. Навіть одяг передають чи найнеобхідніше. Щодо військових — різні запити. Оскільки вже напрацьований алгоритм допомоги, ми взаємодіємо з іншими волонтерами, громадськими організаціями, тому наразі трохи простіше".

Волонтерка додала, що гуманітарну допомогу передають військовим різними способами.

"Буває, хлопці самі приїжджають, наприклад, приганяють машини на ремонт. Іноді вони виходять з медичних закладів, де пройшли лікування і відправляються безпосередньо туди, де вони служать. Буває, що відправляю поштою".

Переїзд волонтерського штабу у приміщення складів Рівнекниги. Фото: Суспільне Рівне, 25 серпня 2022 року

Консультативна та психологічна допомога

Ольга Яковлєва розповіла:

"Послуги надавалися по запиту, це могло бути в штабі, тому що часто люди до нас зверталися по дрібничках, а потім виявлялося, що їм дійсно потрібна допомога. Був складний випадок — чоловік з жінкою, які переїхали сюди, забрали свою онучку, а їхню дочку ще з двома дітьми вбили під Запоріжжям. Ми з ними працювали".

Щодо правової допомоги Марина Павлюченко зауважила:

"Раніше люди приїжджали взагалі без документів, без нічого. Разом з ними йшли у паспортний стіл, допомагали кожному відновити документи, подати на виплати. Бо люди прийшли, взагалі місто не знають, тож доводилося повністю їх супроводжувати. Зараз ми друзями залишилися, бо кожен відчував цю підтримку".

Фото: Telegram Волонтерський ШТАБ РІВНЕ, жовтень 2022 року

Фото: Telegram Волонтерський ШТАБ РІВНЕ, жовтень 2022 року

Які труднощі виникали під час роботи

"Були труднощі й, мабуть, вони будуть. Ми розуміємо, що ніхто не очікував, що повномасштабна фаза війни триватиме так довго. Ми розуміємо, що цей штаб має працювати. Є запити на маскувальні сітки, були на окопні свічки, але на постійній основі приходить волонтерити невелика кількість людей. Ми не можемо змусити це робити, шукаємо якісь шляхи, але хотілося, щоб люди були більш активними в цьому. Маємо працювати на перемогу, дочекатися її і відбудовувати Україну", — зазначила Ольга Яковлєва.

Охочих долучитися до волонтерства просять приходити у штаб за адресою за адресою: вулиця Покровська (колишня Островського), 16, з 11:00 до 13:00.

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