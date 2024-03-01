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Виплати на проживання для ВПО: кому на Полтавщині продовжать платити автоматично
ПереселенціГРОШІРегіони

Виплати на проживання для ВПО: кому на Полтавщині продовжать платити автоматично

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Із 1 березня цього року в Україні і на Полтавщині, зокрема, змінили порядок виплат на проживання для ВПО. Тепер допомогу від держави автоматично отримуватимуть окремі категорії переселенців, які не мають можливості працювати. Це, зокрема, пенсіонери, люди з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю.

Про це Суспільному розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Деякі інші переселенці отримуватимуть допомогу після подання нової заяви в органи соцзахисту.

Переселенець Дмитро із Луганщини. Близько року чоловік живе у Полтаві в одному із гуртожитків. Весь цей час він отримував допомогу на проживання.

Переселенець з Луганщини
Переселенець Дмитро із Луганщини. Близько року чоловік живе у Полтаві в одному із гуртожитків. Весь цей час він отримував допомогу на проживання. Суспільне Полтава

"Із березня наша держава чи уряд відмінили допомогу. На проживання витрачав, на таблетки, на ліки. 10 років діабетом хворію. Так, що ці гроші було допомогою гарною. З роботою через хворобу важко, постійно потрібно відпрошуватися, то в стаціонарі лежати, то ще якось", — повідомив переселенець з Луганщини Дмитро.

Допомогу від держави на шість місяців автоматично отримуватимуть окремі категорії переселенців, розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Виплати на проживання для ВПО: кому на Полтавщині продовжать платити автоматично
Виплати на проживання для ВПО. Суспільне Полтава

"Їх отримають люди, які не мають можливості працювати. Це пенсіонери, люди з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, а також батьки вихователі і прийомні батьки", — розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Решті ВПО з березня таку допомогу перестануть нараховувати автоматично. Але деякі категорії переселенців отримувати її зможуть після подання нової заяви. Зокрема, на виплати можуть розраховувати родини, дохід яких на місяць не більший за 9 444 гривні на особу, а також ті, де є діти до 14 років, які навчаються дистанційно або у змішаному форматі, через що батьки не мають змоги працювати.

Кому на Полтавщині скасують виплати для ВПО
Кому скасують виплати. Суспільне Полтава

Крім того, допомогу надаватимуть для сімей із дітьми, які мешкають у зоні активних чи можливих бойових дій, також ― для родин, де доглядають за людьми з інвалідністю 1-ї групи або неповнолітнім з інвалідністю. Не скасують виплати малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, вагітним жінкам тощо.

"Такі заяви внутрішньо переміщені особи подають особисто до структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних адміністрацій, уповноважених осіб у громадах чи ЦНАПів за місцем перебування на обліку",розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Переселенці
Частина переселенців нині проживає в закладах освіти. Суспільне Полтава

З 1 березня скасували виплати фіндопомоги пенсіонерам, які отримують щомісячну пенсію понад 9444 гривні, переселенцям, середньомісячний дохід на одного члена сім’ї яких перевищує цю ж суму, а також сім’ям, які мають власне житло або автомобіль, іноземну валюту, великий депозит у банку.

"Третя група інвалідності не увійшла в ту категорію, якій залишають саме виплати. Я не скажу, що ми прямо з голоду помремо без цих трьох тисяч, але це стимул такий від держави, що ти потрібен державі, що за тебе піклуються", — повідомила переселенка з Луганщини Світлана.

Як раніше повідомляли у відповіді на запит Суспільного в управлінні у справах реінтеграції, соцзахисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ОВА, нині у регіоні на обліку перебуває 196,5 тисяч переселенців. На кінець 2023-го допомогу на проживання отримували понад 114 тисяч сімей.

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