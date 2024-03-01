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У Львові хорватські інструктори навчають дайвінгу українських ветеранів
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У Львові хорватські інструктори навчають дайвінгу українських ветеранів

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У Львові хорватські інструктори з дайвінгу проводять тренування для ветеранів російсько-української війни. Це спільний проєкт, покликаний допомогти пораненим військовослужбовцям повернутися після фронту до цивільного життя та подолати психологічні проблеми.

Більше про це дізнавалося Суспільне.

Михайло Юрчук – ветеран російсько-української війни. На фронті чоловік втратив руку та ногу. Після протезування у нього триває реабілітація. Однією з активностей є дайвінг.

"Особливо такого важкого немає тут. Головне, напевно, самодисципліна. І це якраз ми навчаємось цьому. Дихати під водою, не давати паніці взяти верх над собою. Це все замість психолога. Це як медитація", — каже Михайло Юрчук.

Заняття з дайвінгу
Заняття з дайвінгу. Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

На позитивному впливі дайвінгу на ментальне здоров’я наголошує і ветеран Руслан Павловський.

"Мені це замінює психолога. У мене ПТСР. І кожного тижня я два рази повинен ходити до психолога. А зараз, поки я займаюсь дайвінгом, мені це не потрібно", — говорить Руслан Павловський.

Навчати дайвінгу українських військовослужбовців приїхали хорватські інструктори. Учасниками проєкту є 10 ветеранів, які вже торік побували у Хорватії.

"Ми розробили спеціальні вправи, що відповідають їхньому рівню моторики. Це зовсім інакше, коли ми працюємо з людьми, які мають обидві руки та обидві ноги. Важливо допомогти українським ветеранам, щоб вони нормально змогли повернутися до цивільного життя", — пояснює інструктор Давор Шоштаріч.

Заняття з дайвінгу
Заняття з дайвінгу. Фото: Ольга Іващук/Суспільне Львів

Спільний проєкт називається "Ресоціалізація українських ветеранів. Рівний – рівному". Його реалізовують благодійний фонд "Unbroken", Хорватське товариство ветеранів війни та хорватський дайвінг-клуб, розповідає організаторка та комунікаційниця проєкту Юлія Логвиненко.

"Основний такий акцент у цій програмі — на пірнанні і на водних видах спорту. Тому що вода дуже сильно допомагає в принципі всім. Тобто основна задумка, щоб ці 10 чоловік, яких ми навчаємо, поглиблювали свої знання і в майбутньому ставали лідерами думок і могли поширювати цю ідею на більшу кількість людей в Україні", — говорить Юлія Логвиненко.

За словами жінки, наступним етапом стане поїздка українських ветеранів до Хорватії, де вони зможуть займатися дайвінгом вже не в басейні, а в морі.

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