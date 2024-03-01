У Кіровоградській області з'явилися сім нових ділянок, де патрульні можуть застосовувати лазерні вимірювачі швидкості TruCAM. Три з цих ділянок — у Кропивницькому. Їх вибирають не випадково, а де найбільше стається аварій через недотримання швидкості.

Загалом у Кропивницькому тепер є 10 ділянок, де патрульні використовуватимуть TruCAM, розповів речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. За його словами, кількість аварій саме через перевищення швидкості на Кіровоградщині зросла.

З початку цього року на дорогах області поліцейські зареєстрували 170 таких дорожньо-транспортних пригод. У них шість людей загинули, 50 отримали травми. Торік за перші три місяці поліцейські зареєстрували 127 аварій через перевищення швидкості, в яких шість людей загинули, 49 — травмувалися.

Про те, що на певній ділянці патрульні використовуватимуть прилади TruCAM, повідомляє знак.

Знак, який попереджає про те, що тут можуть бути поліцейські з приладом TruCAM. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів патрульного Віктора Прохватилова, використовують сертифікований прилад, який у 2020 році пройшов експертизу Держспецзв’язку.

"Принцип роботи цього приладу: з однієї лінзи вилітає лазерний промінь, який б’ється в автомобіль, у номерний знак чи ще яку іншу деталь, і після чого повертається. При цьому фіксується швидкість. Камера працює для того, щоб записувати правопорушення водіїв, що тут рухаються".

Патрульний з приладом TruCAM у Кропивницькому. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому одна з ділянок розташована на вулиці Короленка. Тут за пів години поліцейські зафіксували три перевищення швидкості. Один з водіїв перевищив швидкість на 24 кілометри, сказав Віктор Прохватилов. У населеному пункті рухався зі швидкістю 74 кілометри за годину при допустимих 50.

"А ви бачили там знак, що "TruCAM" працює? Знак на виїзді з Кропивницького.— Ні. Я тільки що їхав від батьків, колодку електричну збираю".

Ще два водії перевищили швидкість від чотирьох до шести кілометрів за годину.

"Сума штрафу за це правопорушення передбачає 340 гривень. Якщо б їхали на 50 кілометрів швидше, при цьому вже сума штрафу — 1700 гривень", — розповів патрульний.

Вулиця Короленка — одна з тих, де патрульні можуть застосовувати TruCAM. Фото: Суспільне Кропивницький

Нерідко штрафи, виписані після фіксації перевищення швидкості приладом TruCAM, водії оскаржують у суді, сказав юрист Еміль Багірян.

"Було рішення від 24-го січня 2024 року колегії суддів 6-го апеляційного адміністративного суду у певній справі про те, що прилад TruCAM при проведенні фіксації швидкості транспортного засобу не може триматися у руках у інспектора поліції, а повинен бути стандартно монтованим. Вони повинні бути стаціонарно розміщені, тобто стояти на тринозі або триматися у спеціально облаштованих місцях на автомобілях".