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Другий етап так званих "дострокових виборів" на лівобережжі Херсонщини: яка ситуація на ТОТ
ОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Другий етап так званих "дострокових виборів" на лівобережжі Херсонщини: яка ситуація на ТОТ

Ексклюзивно
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Окупаційна російська влада на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини з 1 по 3 березня проводить другий етап на так званих дострокових виборах президента РФ.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповідає, попри залякування, місцеве населення на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини намагається не взаємодіяти з окупаційною владою та колаборантами.

"Одні й ті ж самі люди, яких залучили до інтерв'ю на ТОТ, де вони розповідають, як чудово жити при Росії, але не наводять жодного факту, чому саме так. На жаль, є випадки, коли на людей просто тиснуть. Кажуть, що якщо вони не будуть брати участь у цих виборах, то буде стовідсоткова фільтрація, будуть обшуки, будуть затримання, будуть інші негативні наслідки. Тож, люди залякані", — говорить Соболевський.

Другий етап так званих "дострокових виборів" на лівобережжі Херсонщини: яка ситуація на ТОТ
Агітаторка від російських окупантів біля будинку жителів на ТОТ Херсонщини, лютий 2024 року. Фото: пропагандистський Telegram-канал "Таврия. Новости Херсонско области"

Окупаційна російська влада не оприлюднила результатів першого етапу так званого дострокового голосування на виборах президента РФ, яке тривало з 27 по 29 лютого у частині населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя. За словами експерта Причорноморського центру політичних і соціальних досліджень Володимира Молчанова, результати подібного псевдоголосування не будуть відповідати жодним математичним підрахункам.

"Вони не будуть повідомляти ні про які результати до того, як завершиться вся ця кампанія, тобто до кінця березня, ми нічого не дізнаємося. Ну, вони ж хоч і виставу роблять, але все ж дотримуються якихось формальних норм свого закону про вибори. Хоча основні норми цього закону на Херсонщині взагалі не дотримуються. Вони просто ігноруються, для голосування не потрібен російський паспорт. Достатньо просто будь-якого посвідчення особи. Наприклад, українського паспорта, українського посвідчення особи без громадянства", — каже експерт.

Розтягненість у часі так званих дострокових виборів президента РФ на тимчасово окупованому лівобережжі Володимир Молчанов пояснює бажанням окупаційної влади фальсифікувати результати виборчого процесу.

Другий етап так званих "дострокових виборів" на лівобережжі Херсонщини: яка ситуація на ТОТ
Херсонщина. У Горностаївському районі чоловік пришов на так звані "вибори", 10 вересня 2023 року Фото: Выборы.Херсонская область/Telegram

"Роблять дострокове голосування заради різних сюжетів, картинок, наприклад, з села Вільного Генічеського району, де стоїть юрба усміхнених, як завжди на цих картинках чи то виборців, чи то не виборців — невідомих людей. Скоріш за все, там є не місцеві, тому що багато молоді. Потім кадр перемикається на скидання бюлетенів в скриньку, яка є пустою. Тобто постановка, так би мовити, неякісна. Але такі кадри будуть десятки різних населених пунктів, які створять ілюзію, яка потрібна окупаційному голові Сальдо, звичайно, для утримання себе на посаді. Це ілюзії якоїсь масової підтримки", — розповів Молчанов.

Раніше перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що російським окупантам треба "картинка" про масову підтримку Путіна на ТОТ Херсонської області, але за один день це зробити неможливо.

Також у Центрі нацспротиву заявили, що вранці у тимчасово окупованій Новій Каховці представники руху опору підірвали офіс партії "Єдина Росія", поблизу так званої "виборчої дільниці".

Що відомо про намагання РФ провести "вибори" на окупованих територіях України

"Вибори" президента РФ відбудуться з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні 2023 року Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

У серпні 2023 року Верховна рада України звернулася із закликом до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх асамблей не визнавати незаконні вибори на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Європейський Союз вже засудив намір Росії провести у вересні псевдовибори на окупованих територіях України і назвав їх порушенням міжнародного права.

З 21 лютого на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України російська окупаційна влада почала готуватись до проведення так званих “виборів” президента.

Міноборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки, повідомила, що російська партія влади "Єдина Росія" отримає більшість голосів на так званих "виборах" на окупованих територіях України, де окупаційна влада проводить "псевдовибори".

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