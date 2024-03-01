Прокурори Подільської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру колишньому голові правління банку "Аркада" та його заступниці у розтраті та заволодінні коштами Фондів банківського управління шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у період 2014-2020 років акціонерний комерційний банк "Аркада" був управителем трьох фондів — двох пенсійних та дитячого, вкладниками яких були близько 25 тисяч фізичних осіб. У ці фонди клієнти вклали близько 480 мільйонів гривень.

Голова правління банку, який був також його бенефіціарним власником, з метою заволодіння цими коштами вирішив вкласти їх в облігації. Для цього він організував та придбав у приватного підприємства, в якому він також був бенефіціарним власником, відсоткові облігації на суму 480 мільйонів гривень за завищеною в 99.9% номінальною вартістю, зазначають у прокуратурі.

Своєю чергою його заступниця, членкиня правління банку, розтратила на користь приватного підприємства кошти вкладників фондів під виглядом придбання тих же відсоткових облігацій на суму 72 мільйони гривень.

"В подальшому вказані гроші перерахували на рахунки інших підконтрольних голові правління банку підприємств, тобто в кінцевому результаті 480 млн грн опинились на рахунках його підприємств. Викуплені облігації не були погашені, чим вкладникам в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в сумі 480 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Слідство у кримінальному провадженні триває, встановлюється причетність інших осіб до вчиненого злочину.

За ч. 5 ст. 191 КК України підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.