НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Привласнили 480 млн грн вкладників банку "Аркада": колишнім посадовцям фінустанови повідомили про підозру
ГРОШІПРОКУРАТУРАРегіони

Привласнили 480 млн грн вкладників банку "Аркада": колишнім посадовцям фінустанови повідомили про підозру

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Прокурори Подільської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру колишньому голові правління банку "Аркада" та його заступниці у розтраті та заволодінні коштами Фондів банківського управління шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у період 2014-2020 років акціонерний комерційний банк "Аркада" був управителем трьох фондів — двох пенсійних та дитячого, вкладниками яких були близько 25 тисяч фізичних осіб. У ці фонди клієнти вклали близько 480 мільйонів гривень.

Голова правління банку, який був також його бенефіціарним власником, з метою заволодіння цими коштами вирішив вкласти їх в облігації. Для цього він організував та придбав у приватного підприємства, в якому він також був бенефіціарним власником, відсоткові облігації на суму 480 мільйонів гривень за завищеною в 99.9% номінальною вартістю, зазначають у прокуратурі.

Своєю чергою його заступниця, членкиня правління банку, розтратила на користь приватного підприємства кошти вкладників фондів під виглядом придбання тих же відсоткових облігацій на суму 72 мільйони гривень.

"В подальшому вказані гроші перерахували на рахунки інших підконтрольних голові правління банку підприємств, тобто в кінцевому результаті 480 млн грн опинились на рахунках його підприємств. Викуплені облігації не були погашені, чим вкладникам в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків в сумі 480 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Слідство у кримінальному провадженні триває, встановлюється причетність інших осіб до вчиненого злочину.

За ч. 5 ст. 19розтрата та заволодіння коштами Фондів банківського управління шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб1 КК України підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Топ дня
Командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ Ігор Бедзай
Річниця передислокації української авіації з оточеного аеродрому "Саки": як відбувалася ризикована операція Ексклюзивно
Одеса
Кількість загиблих в Одесі збільшилась, над Кримом збили 38 безпілотників — головні новини ранку 3 березня
Росія
На війні в Україні армія РФ втратила 1160 солдатів і 16 танків за добу — Генштаб
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
В Одесі під завалами шукають людей. Новини 3 березня
В Одесі під завалами шукають людей, Німеччина розслідує перехоплення розмови офіцерів Бундесверу. 739 день війни. Онлайн Оновлюється

Вибір редакції
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Дізнайтесь більше
750 тисяч доларів, 5 авто, годинник за 390 тисяч грн: декларація нардепа Анатолія Гунька, який представляє Чернігівщину
750 тисяч доларів, 5 авто, годинник за 390 тисяч грн: декларація нардепа Анатолія Гунька, який представляє Чернігівщину
Що задекларував головний архітектор Сумщини Володимир Биков у 2023 році, якого затримали на хабарі
Що задекларував головний архітектор Сумщини Володимир Биков у 2023 році, якого затримали на хабарі
Виплати мобілізованим: вінничанин просить виділити гроші з міського бюджету
Виплати мобілізованим: вінничанин просить виділити гроші з міського бюджету
Швеція
Швеція надасть Україні спеціальні експортні кредитні гарантії
На початок