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У Черкасах збили двох жінок на пішохідному переході: поліція розпочала розслідування
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У Черкасах збили двох жінок на пішохідному переході: поліція розпочала розслідування

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У Черкасах збили двох жінок на пішохідному переході: поліція розпочала розслідування
ДТП у Черкасах. Фото: Поліція Черкаської області

У Черкасах під колеса автомобіля потрапили дві жінки, коли вони переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Їх госпіталізували.

Слідчі почали розслідування, повідомила Суспільному речниця Головного управління поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 лютого близько 11:30 години на проспекті Перемоги у Черкасах. Наразі поліція розслідує справу:

"Попередньо поліцейські встановили, що 66-річний водій легкового автомобіля скоїв наїзд на двох жінок, які перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переході".

Внаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до медичного закладу. Одну з жінок шпиталізували, інша продовжує лікування дома.

"Поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження ККУ. Наразі розслідують повні обставини автопригоди".

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