Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві: судитимуть чотирьох посадовців

У Києві судитимуть чотирьох посадовців через загибель людей біля зачиненого укриття поліклініки в Деснянському районі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

До суду скерували обвинувальні акти за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України) щодо:

директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА;

заступника голови Деснянської РДА;

директора медичного закладу та його заступника.

"Обвинувачені не проконтролювали стан укриттів та не забезпечили їх доступність для населення, а також придатність для використання у випадку повітряної тривоги", — йдеться в повідомленні.

Посадовцям загрожує до 5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Що відомо про справу із зачиненим укриттям у столиці

Уночі 1 червня 2023 року Росія завдала ракетного удару по Києву. Внаслідок цього у Деснянському районі столиці загинули три людини: 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Міський голова Києва Віталій Кличко ініціював тимчасове відсторонення від виконання обов'язків посадовців Деснянського району через загибель людей унаслідок атаки РФ уночі 1 червня. Мова про голову Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова і керівника медзакладу, де надійшли скарги на роботу укриття.

Правоохоронці затримали трьох посадовців та охоронця медзакладу у справі про закрите укриття у Києві. Згодом їм оголосили підозри.

3 червня 2023 року Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття у поліклініці. Керівника медзакладу, його заступника та посадовицю РДА відправили на цілодобовий домашній арешт. Охоронцю суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Наприкінці червня запобіжний захід для охоронця пом'якшили — він мав перебувати під нічним домашнім арештом.