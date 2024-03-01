Воздвижівська громада Запорізької області розташована поблизу лінії фронту. Тож люди вже призвичаїлися до життя під обстрілами, без централізованого водопостачання та газу. Вони продовжують поратися по господарству та підтримують одне одного.

З місцевими жителями поспілкувалися журналісти Суспільного.

На території Воздвижівської громади нині залишаються майже 1800 людей. Більшість з них — вимушені переселенці. Зокрема, Тамара Муха. Жінка переїхала до села Воздвижівка з Гуляйполя:

"У Гуляйполі наш будинок повністю зруйнований. Те що ми там прожили 46 років і наживали, його немає. На нашому переулочку майже в кожному будиночку є руйнація. Кожен місяць був "прильот" у якийсь будинок, у якесь подвір’я".

Тамара Муха, переселенка з Гуляйполя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Тамара Муха мешкає в батьківській хаті. Каже, обстріли не полишають її і тут. У жовтні 2022 року вибуховою хвилею пошкодило оселю:

"Були руйнації по даху, двері вилетіли, вікна. Полагодили кришу, замінили вікна, двері полагодили, посклили вікна — майже все зробили. Страшно, звичайно, страшно. Дуже зруйноване сусіднє село, у нас зруйнували школу місцеву".

Зруйнована будівля внаслідок російського обстрілу села Воздвижівка. Фото: Суспільне Запоріжжя

У селі Воздвижівка півтора року відсутнє централізоване водопостачання, та водою люди забезпечені: фільтровану чотири рази на тиждень безплатно роздають волонтери, а для інших потреб — привозять із місцевого господарства, розповідає Тамара Муха:

"Є ємності для води. Привозить сюди машина, заливаємо воду на різні потреби. У нас поки що є все: і світло, і вода, і опалення, балонний газ для приготування їжі. Село живе, мабуть, єдине з усього Гуляйпільського району."

Ємність для води на подвір'ї Тамари Мухи. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Централізоване водозабезпечення практично відсутнє по території громади, так як свердловини не надають належного рівня води, щоб можна було її вживати", — розповідає керуючий справами секретаря Возвижівської сільської ради Ігор Чуб.

Ігор Чуб, керуючий справами секретаря Воздвижівської сільради. Фото: Суспільне Запоріжжя

Ігор Чуб каже: ситуація в громаді нині складна, адже деякі території перебувають у зоні активних бойових дій:

"Долинський старостат останнім часом потерпає від артилерійських обстрілів. Частина громади — Добропілля, Варварівка, Нове Запоріжжя — вже 2 роки без світла".

Зупинка громадського транспорту в селі Воздвижівка. Фото: Суспільне Запоріжжя

Та попри обстріли, ситуація контрольована, зазначає Ігор Чуб:

"Люди забезпечуються гуманітарною допомогою, відбувається фільтрація технічної води, люди безплатно отримують очищену питну воду. Всі заклади сімейного типу працюють, працює амбулаторія, фельдшерські пункти".

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