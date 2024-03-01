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Землетруси на Полтавщині: чому виникають та чи становлять небезпеку для людей
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Землетруси на Полтавщині: чому виникають та чи становлять небезпеку для людей

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Чому на Полтавщині виникають землетруси
Сейсмограф. Фото ілюстративне

Землетрус з магнітудою 3,6 за шкалою Ріхтера виявили біля Решетилівки на Полтавщині 1 березня. Подібні за силою коливання на території області були і раніше. Чому так відбувається – у матеріалі Суспільного.

На Полтавщині землетруси відбуваються регулярно. Про це в ефірі проєкту "Суспільне.Спротив" розповів завідувач відділу сейсмічної небезпеки Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кендзера.

"Особливо у тому місці, де сходяться Воронезький масив і Дніпрово-Донецька западина. Очевидно, що різна внутрішня будова призводить до того, що накопичується по-різному пружна енергія і коли вона перевищує границю міцності, відбувається землетрус", — розповів Олександр Кендзера.

За його словами, такі землетруси допомагають сейсмологам.

"Тому що «вогнищами» таких землетрусів трактуються ті розломи, на яких можуть бути набагато сильніші сейсмічні події, які потрібно буде враховувати під час планування будівництва будинків".

Як пояснив науковець, землетруси із такою ж магнітудою, яку виявили біля Решетилівки, будинкам нічого не загрожує. Проте, за його словами, у місцях, де стаються землетруси, можуть виникнути і сильніші коливання.

"Геологія така, що там є зіткнення двох різнотипних геологічних структур. А відомо, що основна енергія тих землетрусів, які є небезпечними для території України, з’являється унаслідок того, що Африканська материкова плита тисне на Євразійську материкову плиту. Більшість землетрусів відбувається на межі їх зіткнення, але частина енергії передається в середину материкових платформ. На них накопичується енергія, якщо на них є неоднорідності, як ось із сьогоднішнім землетрусом. Очевидно, що чим більше накопичується така енергія, тим сильніший землетрус може бути".

Найбільше землетрусів на території України виникає на південному-заході Одеської області, розповів Олександр Кендзера.

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