У лютому 2024 року українським морським коридором через одеські порти експортували вісім мільйонів тонн вантажів. Це рекордний обсяг за часів повномасштабного вторгнення.

Про це 1 березня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури та віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

"Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року склав 8 млн тонн, з яких 5,2 — продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише Українським коридором, а і за часів повномасштабного вторгнення", — зазначив міністр.

За його словами, наразі через порти Великої Одеси та дунайські порти йде понад 90% всього агроекспорту. Поступово показники наближаються до довоєнних, додав Кубраков.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі У серпні Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни. ВМС і ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси. Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабного вторгнення.

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