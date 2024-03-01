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У лютому через порти Великої Одеси експортували рекордний обсяг вантажів — Кубраков
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У лютому через порти Великої Одеси експортували рекордний обсяг вантажів — Кубраков

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Балкер SKY GATE
Балкер SKY GATE, який перевозив пшеницю для Нігерії в рамках програми Grain From Ukraine. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

У лютому 2024 року українським морським коридором через одеські порти експортували вісім мільйонів тонн вантажів. Це рекордний обсяг за часів повномасштабного вторгнення.

Про це 1 березня повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури та віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

"Вантажообіг портів Великої ОдесиПорти "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний". в найкоротшому місяці року склав 8 млн тонн, з яких 5,2 — продукція українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише Українським коридором, а і за часів повномасштабного вторгнення", — зазначив міністр.

За його словами, наразі через порти Великої Одеси та дунайські порти йде понад 90% всього агроекспорту. Поступово показники наближаються до довоєнних, додав Кубраков.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.

ВМС і ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабного вторгнення.

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