Виплати грошової допомоги для внутрішньо переміщених українців автоматично продовжаться лише для трьох найбільш вразливих категорій громадян. Станом на 1 березня на Волині проживає 46 тисяч переселенців, 20 тисяч із яких отримували державну допомогу.

Про це Суспільному розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксана Гобод.

Кому продовжать фінансову підтримку

Допомогу автоматично продовжать для дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, пенсіонерів, розмір місячної пенсії в яких менший за 9 444 гривні, людей з інвалідністю І та II групи та дітям з інвалідністю до 18 років.

Решта категорій переселенців, зі слів посадовиці, які раніше вже отримували державні виплати, мають повторно подати заявки. При цьому сума матеріальної допомоги — 2 000 грн для працездатних осіб і 3000 грн для дітей і людей з інвалідністю) не змінюється, зазначила директорка обласного департаменту соцполітики.

"Люди, які подавали документи в лютому, допомога їм буде продовжена, якщо вони будуть мати на те підстави з 1-го березня. Якщо ж люди будуть звертатися 1-го квітня, автоматично повернення з березня уже не буде", — сказала посадовиця.

Що кажуть про нові критерії виплат переселенці, які живуть на Волині

Переселенка Євгенія Висоцька з міста Рубіжного Луганської області майже два роки живе в гуртожитку Луцького педагогічного коледжу. Жінка розповіла, що входить до категорії громадян, які мають право на продовження виплат, і вже подала пакет документів на продовження допомоги.

"Моя заробітна плата підпадає під виплати, тому що я не маю доходу 9 444 гривні. Я думаю, що справедливо передивитися документи всіх проживаючих ВПО, тому що є дійсно ті, кому потрібна ця виплата, і є такі люди, які можуть обійтися без виплат", — говорить жінка.

Євгенія Висоцька. Фото: Суспільне Луцьк

Переселенка Любов Валенко, яка родом із міста Волноваха на Донеччині, певний час жила за кордоном, а в січні цього року повернулася в Україну. Як розповіла жінка, сподівалася на виплати, адже поки на роботу влаштуватися не може.

"Держава дуже нас чекає з-за кордону. Я повернулася. Тут виплати відмінили. Не розумію, що робити. Лютий місяць за свої заощадження я трошки прожила, а далі як — не знаю. В садочках у нас черга, тобто не можу я його зараз туди віддати", — сказала переселенка.

Любов Валенко з сином. Фото: Суспільне Луцьк

Для працездатного населення, яке повернулося в Україну з-за кордону, зазначила директорка обласного департаменту соцполітики Оксана Гобод, передбачені інші види допомоги, зокрема люди можуть звертатися за допомогою як малозабезпечені сім'ї.

Щоб уточнити, який пакет документів необхідний для продовження виплат, додала Оксана Гобод, переселенці можуть звернутися у ЦНАПи за місцем проживання, в соціальні відділи територіальних громад і безпосередньо в управління соціальної та ветеранської політики.

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