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"Головне завдання — рятувати життя військових": закарпатські волонтери розробили макет бойової гармати "Босорканя"
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"Головне завдання — рятувати життя військових": закарпатські волонтери розробили макет бойової гармати "Босорканя"

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&quot;Головне завдання — рятувати життя військових&quot;: закарпатські волонтери розробили макет бойової гармати &quot;Босорканя&quot;
Макет бойової гармати Д-20, виготовлений закарпатськими волонтерами. Фото: Михайло Роман

Волонтери "Руху підтримки закарпатських військових — місто Виноградів" розробили макет бойової гармати Д-20.

За словами координатора волонтерської організації Михайла Романа, головним завданням макета є збереження життя українських військових та фінансове виснаження російської армії. Зразком для створення макета стали фото, доступні в мережі. В Україні подібний макет ще ніхто не виготовляв.

"Ми розробили макет бойової гармати Д-20, яка наразі активно використовується. Ці макети використовують на всіх лініях зіткнення як Збройні сили України, так і російські військові. Ми взяли собі за основу саме макет Д-20, оскільки це найпоширеніша гармата й на фронті ми найчастіше зустрічали саме її. Хочу сказати, що це вже друга наша розробка. Перша — макет "Стугни", який також до нас ще ніхто не виготовляв. Собівартість їхня дуже дешева, а ефективність використання російських снарядів по наших макетах дуже велика. Росіяни вважають, що це бойова "Стугна" і випускають все, що є в їхньому арсеналі. Коли ми були на сході, то побачили, що військові пробують зробити макет своїми руками, але не мають нічого в наявності, насамперед матеріалів. Ми надихнулися й поставили собі завдання після "Стугни" виготовити більш масштабний макет. Тому й зробили макет гармати Д-20 завдовжки до 14 метрів. Вона до найменших деталей повністю відповідає оригіналу", — каже волонтер.
"Головне завдання — рятувати життя військовослужбовців": закарпатські волонтери розробили макет бойової гармати
Макет бойової гармати Д-20. Фото: Михайло Роман

Зі слів Михайла Романа, працювали над цим макетом близько двох місяців та використовували тільки доступні у мережі фотографії.

"Перевага нашого макета в тому, що собівартість його, якщо виготовляти, не маючи нічого під руками, складає до 20 000 гривень. Наприклад, один випущений російський снаряд коштує понад 1000 доларів. Як правило, одним снарядом вони не попадають, тобто буде декілька прильотів. Основна задача цього макета — фінансово виснажувати росіян, і ті ж снаряди не будуть летіти в наших військових", — зазначив волонтер.

Михайло Роман каже: "Коли російська армія починає обстрілювати макет, то українські військові за допомогою цього можуть вирахувати російські позиції й надати контрудар. Тобто це є, відповідно, збереження життя наших військових, і це є фінансове виснаження агресора. Також ми можемо завдавати вже удари по їхніх позиціях. Перевагою є те, що це легка конструкція. Вона може прикріплюватись до будь-якого автомобіля".

"Головне завдання — рятувати життя військовослужбовців": закарпатські волонтери розробили макет бойової гармати
Макет бойової гармати Д-20. Фото: Михайло Роман

Макет виготовлений волонтерами без інженерних навичок, звичайними столярами, зварювальниками, підприємцями та просто небайдужими людьми. Через тиждень макет відвезуть на схід, а саме на Запорізький та Донецький напрямки.

"Макет гармати ми назвали "Босорканя". В Україні такий макет ще ніхто не виготовляв. Є подібні макети, зокрема такі, що виготовляються заводами, але це взагалі інші. Головне його завдання — рятувати життя військовослужбовців. Кожна ракета, кожен снаряд, кожен дрон, який Росія використає на об’єкт з металу та фанери — це зменшення його можливостей використати ці боєприпаси проти техніки й особового складу ЗСУ, а також можливість надавати контрудар по вже вирахуваних цілях росіян", — каже Михайло.

"Мабуть, найбільша моя мрія, щоб у наш макет прилетів "Ланцет" — це російський дрон, вартістю понад 40 000 доларів. Я дуже хочу, щоб той "Ланцет" залетів туди", додав волонтер.

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