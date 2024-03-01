Щоб утеплити хлопців: волонтерка на Черкащині виготовляє грілки для військових

Волонтерка з Умані Наталія Власюк виготовила тисячу грілок й відправила на передову. З весною очікувала на спад запитів на персональні обігрівачі, однак військові просять не зупинятись.

Про те, де бере компоненти для виготовлення грілок — розповіла Суспільному.

Фото: Суспільне Черкаси

Волонтерка Наталія Власюк на газовій горілці всю зиму варила суміш для багаторазових утеплювачів для військових. На весну очікувала на спад запитів, однак вийшло інакше:

"Я думала, що ближче до весни буде менший запит, але от навпаки, мені два мішки ще дозамовили, відповідно потреба є, бо холодно. Холодно, вони застуджують спини, шиї, плечі й вони цими грілками ще й вигріваються".

Фото: Суспільне Черкаси

Аби помістити їх в рукавички, черевики чи кишені, грілки виготовляють прямокутні, розповіла Наталія Власюк.

"Я взяла на пробу пару дой-паків, два кілограми ацетату, попробувала чи в мене вийде, перші вийшли. Це був початок зими й треба було чимось утепляти хлопців. Я так попробувала, в мене вийшли вони, я відправила перші на пробу своєму знайомому, він сказав, що хороша штука, корисна. І все, після того я вже почала замовляти мішками ацетат".

Фото: Суспільне Черкаси

Та попри успіх, іноді траплялись і невдачі:

"Не виходило те, що коли попався брудний ацетат, я не знала, як правильно з ним управлятись, як правильно цю грілку залити, як правильно порції визначити вода/ацетат. Просто я на наступний раз була уважніша до підбору постачальника".

Спочатку дівчина купувала усе необхідне для виготовлення за свої кошти, а потім долучились доброчинники.

Фото: Суспільне Черкаси

"Коли мої друзі й знайомі побачили, що я ці грілки роблю, вони почали мені самі надсилати гроші. І, в принципі, більшість оцих грілок оплачувала не я, більшість оплачували мої друзі й знайомі. Це велика їхня заслуга. Якби вони цього не робили, то я б не робила їх такими об’ємами".

Найбільше грілок пані Наталія зробила на Новий рік — 200 штук. Усі одразу відправила на фронт.

"До мене іноді волонтери звертаються, просять, я відправляла зовсім чужим людям, самі військові деколи просять. Зараз людина попросила знайомим зварити грілки. Я цих людей не знаю, кому я відправляю грілки".

Фото: Суспільне Черкаси

У запасі залишилось компонентів на 80 грілок. На цьому планує завершувати сезон та вже міркує над новою волонтерською справою.

"Я вже готова перемикатися на випічку. Я хочу робити якісь такі смаколики, які будуть довго не псуватись і можна буде передавати поштою, і вони там будуть зберігатися, і люди зможуть з’їсти їх в будь-який час, щоб вони були смачні й свіжі".

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