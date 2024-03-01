Лютий на Івано-Франківщині був аномально теплим — обласний гідрометцентр

Лютий 2024 року на Івано-Франківщині був аномально теплим. Синоптики зафіксували перевищення норми середньомісячної температури на 6,6-7,2⁰.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Також у лютому у високогір'ї Карпат випало вдвічі більше опадів від норми. Максимальні пориви вітру досягали 15-24 м/с.

"Середня місячна температура складала 4,9-6,1⁰ тепла, що перевищило норми на 6,6-7,2⁰, та перевищила найвищі середньомісячні температури повітря за весь період спостережень. На високогір’ї — 0,3° тепла, що на 5,8° вище від норми", — йдеться у дописі.

Максимуми температури

Максимальні показники температури на Івано-Франківщині у лютому склали 15,6-17,6° тепла, на високогір’ї — 9,7° тепла.

Перевищення добових максимумів температури тривали від двох до шести днів на кожній з метеостанцій області. Також по три-чотири дні поспіль спостерігали перевищення максимальних середньодобових температур.

Мінімуми температури

По два-п'ять днів мінімальні температури вночі були вищими за найтепліші нічні температури за увесь період спостережень. Мінімальні температури становили 3,2-5° морозу, на високогір'ї — 7,6⁰ морозу.

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