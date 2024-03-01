Головні новини Рівного та області 1 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 1 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Україна здобула перше "золото" на Євро-2024 з кульової стрільби з 10 метрів. Перше місце в змішаному турнірі з пневматичного пістолета посіли Олена Костевич і Олег Омельчук
Україна здобула перше доросле "золото" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби (відстань — 10 метрів). Командний мікст з пневматичного пістолета виграв тандем чернігівки Олени Костевич та рівнянина Олега Омельчука.
У кваліфікації змішаного турніру стартували дві українські пари. Костевич та Омельчук посіли друге місце та відібралися до "золотого" фіналу, натомість Юлія Ісаченко та Віктор Банькін показали 22-й результат.
Суперниками українців у боротьбі за "золото" стали австрійці Сільвія Штайнер та Рікард Цехмейстер, що ставали чемпіонами світу-2022 в цій дисципліні.
Як пройшов фінал?
- У фіналі пари здійснили по 14 серій пострілів. Прицільнішими були українці, що випередили суперників на шість очок — 17:11.
- Олена Костевич зібрала вісім пострілів на 10+ балів, Олег Омельчук — шість. Австрійський тандем на двох мав сім влучань у "десятку".
Що означає "золото" українців?
- Костевич і Омельчук вдруге здобувають перемогу на рівні Євро у командному змішаному турнірі з пневматичного пістолета. Спільно вони також вигравали континентальний чемпіонат 2019 року в Осієку.
- Для Костевич це сьоме "золото" континентальної першості в кар'єрі. Та шосте — здобуте саме на відстані у 10 метрів.
- Олег Омельчук вчетверте здобуває титул чемпіона Європи. У 2014 році він виграв "золото" чоловічого турніру з 10 метрів, у 2021-му — з 50 метрів.
Євро-2024 з кульової стрільби: всі нагороди України
- "Золото": Олена Костевич, Олег Омельчук (пістолет, змішані команди)
- "Срібло": Олена Костевич, Юлія Ісаченко, Вілєна Бевз (пістолет, жіночі тріо)
- "Бронза": Віктор Банькін, Павло Коростильов, Олег Омельчук (пістолет, чоловічі тріо)
На юніорському рівні збірна України має на турнірі ще два "золота": команда Максима Гімона, Івана Мартинова та Тимура Підгорного здобула дві перемоги в стрільбі з пневматичного пістолета.
Чемпіонат Європи в угорському Д'єрі завершиться в суботу, 2 березня. На заключний день змагань припадатимуть чотири фінали в командах з гвинтівки та пістолета.
Родина загиблого бійця з Рівненщини просить присвоїти йому звання Героя України
На Рівненщині родина загиблого військового 25-річного Павла Суворова просить присвоїти йому звання Героя України. Боєць з 2020 року воював на передовій на різних ділянках фронту. Відповідну електронну петицію його вдова Софія Суворова зареєструвала на сайті президента України 20 лютого 2024 року. З того часу вона зібрала понад 8 500 голосів з 25 тисяч необхідних.
Рівненський виконавець переспівав українську пісню, якій понад 150 років
26-річний виконавець Ілля Кубай з Рівного переспівав українську пісню "Скажи мені правду", якій понад 150 років. Наразі трек доступний на музичних платформах з 28 лютого.
Як розповів співак Суспільному, йому сподобався вірш зі старої батьківської книги:
“Згадав, що в селі у моїх батьків є така невеличка синенька книжечка “Українські народні пісні”. Я її забрав до себе у Рівне, всю перечитав за вечір, знайшов там цей твір “Скажи мені правду, мій добрий козаче”. Він мені запав у душу, я взяв гітару і почав підбирати мелодію на ці слова”.
Співак зазначив, що автором поезії зазначений Олександр Афанасьєв (Чужбинський). Слова приспіву Ілля Кубай він змінив, щоб лірика була більше наближена до інтимної:
“В оригіналі «скажи мені правду, мій добрий козаче» та «як дуже без щастя воно защемить». Я замінив на «скажи мені правду, не треба інакше» та «як дуже без тебе воно защемить». Пісня про нещасливу долю. Більше нічого не міняв. Зробив аранжування сучасне і ось вийшов такий трек”.
За словами Іллі, це не єдиний вірш зі збірки, який йому сподобався. Він промоніторив поезію в інтернеті, чи є вже на них написані пісні:
“Знайшов, що таку пісню вже співає якийсь дует, але свідомо не вмикав, не слухав, аби не скопіювати стиль. Для музиканта важливо, аби не було плагіату. Бо якщо послухаєш пісню, то дуже важко придумати щось своє”.
Ілля Кубай — уродженець села Воронки Вараського району, раніше — учасник рівненського гурту "Liberty", який брав участь у шоу "Співають всі" та потрапив до фіналу.
Зібрали пів тисячі книг: в рівненській обласній лікарні роздавали подарунки військовим
Орієнтовно пів тисячі книг зібрали у Рівненській обласній клінічній лікарні у рамках акції “Подаруй військовому книгу”. До неї долучилися працівники медзакладу і жителі міста. Акцію організували до 73-ї річниці із дня заснування обласної лікарні — 1 березня.
Про це розповіла речниця обласної лікарні та організаторка акції Оксана Ігас.
Забігла на подвір'я: в Дубні на Рівненщині в лисиці виявили сказ
У Дубні на Рівненщині підтвердили сказ у лисиці, яка забігла на приватну територію. Усіх домашніх тварин з обійстя вакцинують. Це четвертий зафіксований випадок хвороби в Дубенському районі у 2024 році.
Начальник Дубенської районної державної лікарні ветеринарної медицини Віталій Черв’як 1 березня розповів Суспільному, що лисиця забігла у двір на вулиці Промисловій, де її задушив домашній пес. У звіра підтвердили сказ.
"Наші фахівці приїхали за вказаною адресою, лис вже лежав мертвий. Інші тварини себе нормально поводили. Ще там були собака і два коти. Їм всім розпочали курс вимушеної вакцинації. Пес, який задушив лиса, лишився під наглядом власників", — розповів Віталій Черв’як.
Зі слів ветлікаря, з початку 2024 року на території Дубенщини це вже четвертий зафіксований випадок захворюваності тварини на сказ: два випадки в котів, один — в собаки і останній — у лисиці.
Також Віталій Черв'як нагадав, що в Дубенській районній державній лікарні ветеринарної медицини безкоштовно вакцинують тварин українською вакциною Рабістар.
"Після випадку сказу в кота в Дубні у січні, до нас звернулося багато людей, щоб провакцинувати своїх тварин. Тому доречно ще раз поінформувати та нагадати людям про необхідність вакцинації", – додав Віталій Черв’як.
За його даними, у 2022 році в Дубенському районі зафіксували три випадки сказу в тварин, у 2023 році – 25 випадків. За 2023 рік в Дубенському районі щепили 27 746 собак та 20 548 котів, а у Дубні – 360 собак та 300 котів.
Чим небезпечний сказ
Сказ — це гостре небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини. Воно супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи й майже завжди закінчується смертю.
Так, 20 лютого в Харкові помер чоловік з клінічним діагнозом "сказ". Його ушпиталили з підозрою на цю хворобу після укусу домашньої кішки.
Як вберегтись від сказу
Поради і застереження від Дубенського райуправління Держпродспоживслужби в області:
- утримуйтеся від контактів із дикими та вуличними тваринами;
- місця укусу, подряпини негайно промийте теплою кип’яченою або проточною водою, бажано з господарським милом;
- краї рани обробіть 70% спиртом чи 5% настоянкою йоду та накладіть стерильну пов’язку й негайно зверніться по медичну допомогу до травматологічного пункту, що працює цілодобово, для проведення антирабічного лікування;
- виконуйте правила та дотримуйтесь норм утримання домашніх тварин і поводження з ними;
- якщо вкусила домашня тварина, з’ясуйте ім’я господаря та його адресу — це допоможе уникнути щеплень, бо за твариною можна встановити ветеринарний нагляд;
- обов'язково щороку робіть щеплення проти сказу собакам та котам.
Державна служба ветеринарної медицини щеплення проти сказу робить безкоштовно.
Стало відомо про смерть чотирьох військових з Рівненщини
Стало відомо про смерть військових з Рівненщини — Богдана Самолюка і Сергія Харчука з Березнівської громади, Юрія Шершуна з Головинської та Віктора Темнюка з Гощанської.
Про це поінформували у Facebook місцевих громад.
Віктор Темнюк
Віктор Темнюк проживав у селищі Гоща Рівненського району. Військовослужбовець, учасник АТО помер від хвороби, зазначили в Гощанській селищній раді.
Прощання з бійцем відбудеться 1 березня біля будинку Віктора Темнюка о 12:00.
Орієнтовно о 12:30 — зустріч на площі Героїв Майдану та панахида у храмі Василя Великого в Гощі.
Богдан Самолюк
Богдан Самолюк — житель села Зірне Рівненського району, 1987 року народження. Чоловік вступив до лав ЗСУ в жовтні 2022 року, воював на Донеччині. Військовослужбовець з 4 грудня 2022 року вважався зниклим безвісти. Тіло Богдана Самолюка шукали 15 місяців.
Про зустріч загиблого воїна, поховання та прощання у громаді повідомлять додатково.
Сергій Харчук
Сергій Харчук, 1976 року народження, проживав у селі Моквин Рівненського району. В ЗСУ — з серпня 2023 року. За інформацією міського голови Березного Руслана Пилипчука, військовослужбовець помер 23 лютого біля села Новотроїцьке Дніпропетровської області від зупинки серця.
Про зустріч бійця, поховання та прощання у громаді повідомлять додатково.
Юрій Шершун
Юрій Шершун народився в селі Злазне. З 1998 року проживав у селі Ставок Рівненського району. Разом з дружиною виховував трьох синів, працював в ОДЕК "Україна".
З початком повномасштабного вторгнення чоловік вступив до лав ЗСУ. З 2022 року виконував бойові завдання на фронті. 52-річний військовослужбовець загинув 28 лютого під час виконання бойового завдання у Донецькій області.
Про зустріч загиблого військового, прощання та поховання у громаді повідомлять додатково.
Знайшли в бліндажі серед загиблих: історія порятунку військового Павла Шкоди з Рівненщини
Бійця Павла Шкоду з Рівненщини побратим знайшов без свідомості у бліндажі серед загиблих. Чоловік на псевдо "Адвокат" у травні 2023 року отримав поранення в голову під час бою на Харківщині. До 29 лютого він був на реабілітації в обласному госпіталі.
Павло Шкода розповів Суспільному свою історію та поділився планами на майбутнє.
Тепло з Середземномор'я: яку погоду очікують на Рівненщині 2-4 березня
Теплу погоду без істотних опадів очікують на Рівненщині найближчими днями. Це пов'язано з повітрям із Середземномор'я. Прогноз погоди на 2-4 березня повідомили у Facebook обласного центру з гідрометеорології.
У суботу, 2 березня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі — 2-7º тепла, вдень — 9-14º тепла. Атмосферний тиск суттєво не зміниться.
3 березня прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі — 0-5º тепла, вдень — 7-12º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.
Хмарну погоду з проясненнями очікують в понеділок, 4 березня. Вночі випаде невеликий дощ, день буде без істотних опадів. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі — 0-5º тепла, вдень — 9-14º тепла. Атмосферний тиск буде слабо падати.
Вивантажували відходи: на сміттєзвалищі на Рівненщині загинув комунальник
На сміттєзвалищі в Дубні на Рівненщині загинув працівник комунальної служби. На нього наїхав вантажівкою колега. Це сталося під час того, як працівники вивантажували відходи. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Про це 1 березня повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька:
"Двоє працівників комунальної служби вивантажували відходи. 65-річний дубенчанин, водій ГАЗ-53, рухаючись заднім ходом, не впевнився у безпечності маневру і допустив наїзд на свого 63-річного колегу. Житель райцентру від отриманих травм загинув на місці".
Марія Юстицька повідомила Суспільному, що швидку допомогу викликав водій вантажівки. Він був тверезий.
Загинув чоловік, подружжя з тяжкими травмами в лікарні: що відомо про ДТП у Рівному
Поліцейські розслідують обставини смертельного ДТП, яке сталося ввечері 29 лютого в Рівному. За даними правоохоронців, загинув пішохід, на чоловіка наїхав BMW. Водія і його вагітну дружину, яка була в автомобілі, госпіталізували із тяжкими травмами. Керманич протаранив електроопору, через це зранку, 1 березня, в напрямку мікрорайону Ювілейний не курсували тролейбуси.
Про це повідомила спеціалістка відділу комунікації поліції в Рівненській області Світлана Карачун.
За її даними, аварія сталася на вулиці Соборна в районі авторемзаводу. До поліції завернулися працівники ДСНС у четвер, 29 лютого, о 22:35.
"Слідчий встановив, що 24-річний водій BMW 320 наїхав на 64-річного місцевого жителя, який переходив проїзну частину по регульованому пішохідному переході на заборонений сигнал світлофора, після чого авто врізалося в електроопору. Чоловік загинув на місці. Водія та його 23-річну вагітну дружину госпіталізували із тяжкими травмами", — розповіла Світлана Карачун.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. З якою швидкістю їхав BMW, встановить автотехнічна експертиза.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
1 березня зранку в Рівненелектроавтотрансі повідомили, що тролейбуси за маршрутом № 1 та № 10 тимчасово не їздитимуть до Ювілейного, лише до зупинки РЗВА. Речник підприємства Антон Бриних прокоментував Суспільному:
"Внаслідок того, що сталася ДТП, автомобіль в'їхав в опору контактної мережі, контактна мережа відповідно стала небезпечною. Тролейбуси по даному відрізку зараз не курсують. Зараз проводиться ліквідація наслідків цієї аварії. Приїхав кран, опору розвантажують та її проберуть. Після того, як ці роботи будуть виконані, рух тролейбусів буде відновлено".
Станом на 10:30 рух тролейбусів № 1 та № 10 до Ювілейного не відновили.
ОНОВЛЕНО. Тролейбуси за маршрутом №1 та №10 відновили рух в напрямку мікрорайону Ювілейний, повідомили о 10:50 у Facebook Рівнеелектроавтотрансу.
Рівненський центр служби крові шукає донорів
Рівненський центр служби крові терміново потребує донорів усіх груп, крім II (Rh+), повідомили в облраді.
Здати кров можна в суботу, 2 березня, з 8:00 до 12:30. Також у будні дні з 8:00 до 12:30, з 13:30 до 14:30 за адресою вулиця Степана Бандери, 31.
Прогноз погоди на 2 березня
На Рівненщині 2 березня, за прогнозами обласного центру з гідрометеорології, очікують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці — слабкий туман. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с.
Температура в області: вночі — 2-7º тепла, вдень — 9-14º тепла. Температура у Рівному: вночі — 4-6º тепла, вдень — 11-13º тепла.
У райцентрі на Рівненщині розробили ескіз Скверу пам’яті
У Вараші на Рівненщині оприлюднили ескіз проєкту Скверу пам’яті. Його, за рішенням міськради, планують облаштувати у мікрорайоні Перемоги, поруч із Пам’ятником жертвам Чорнобильської катастрофи.
Про це повідомляють на сайті Вараської громади.
Як повідомив Суспільному один з ініціаторів облаштування скверу, депутат Вараської міськради Володимир Грушевський, ескіз розробляв відділ архітектури та містобудування Вараша, а депутати надавали свої пропозиції:
“Процес іде. Ескіз готовий, це поки єдине бачення. Довели депутатському корпусу, очікуємо пропозиції та зауваження. Далі за процедурою — оформлення земельної ділянки. Готуються документи”.
На початку січня 2024 року Вараська міськрада схвалила рішення про облаштування Скверу пам’яті.
Тоді йшлося лише про визначене місце для облаштування, конкретних ескізів по тому, як саме виглядатиме сквер, ще не було.
Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook