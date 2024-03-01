Головні новини Рівного та області 1 березня

Рівненський виконавець переспівав українську пісню, якій понад 150 років

26-річний виконавець Ілля Кубай з Рівного переспівав українську пісню "Скажи мені правду", якій понад 150 років. Наразі трек доступний на музичних платформах з 28 лютого.

Як розповів співак Суспільному, йому сподобався вірш зі старої батьківської книги:

“Згадав, що в селі у моїх батьків є така невеличка синенька книжечка “Українські народні пісні”. Я її забрав до себе у Рівне, всю перечитав за вечір, знайшов там цей твір “Скажи мені правду, мій добрий козаче”. Він мені запав у душу, я взяв гітару і почав підбирати мелодію на ці слова”.

Співак зазначив, що автором поезії зазначений Олександр Афанасьєв (Чужбинський). Слова приспіву Ілля Кубай він змінив, щоб лірика була більше наближена до інтимної:

“В оригіналі «скажи мені правду, мій добрий козаче» та «як дуже без щастя воно защемить». Я замінив на «скажи мені правду, не треба інакше» та «як дуже без тебе воно защемить». Пісня про нещасливу долю. Більше нічого не міняв. Зробив аранжування сучасне і ось вийшов такий трек”.

За словами Іллі, це не єдиний вірш зі збірки, який йому сподобався. Він промоніторив поезію в інтернеті, чи є вже на них написані пісні:

“Знайшов, що таку пісню вже співає якийсь дует, але свідомо не вмикав, не слухав, аби не скопіювати стиль. Для музиканта важливо, аби не було плагіату. Бо якщо послухаєш пісню, то дуже важко придумати щось своє”.

Ілля Кубай — уродженець села Воронки Вараського району, раніше — учасник рівненського гурту "Liberty", який брав участь у шоу "Співають всі" та потрапив до фіналу.