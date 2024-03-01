Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 1 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Війська РФ вдарили по двох районах Дніпропетровщини
Протягом дня, 1 березня, військові РФ вдарили ракетами та дронами по двох районах Дніпропетровщини — Криворізькому та Нікопольському.
Над Криворіжжям сили ППО збили ракету Х-59. Втім було і влучання. Загиблих та поранених немає.
Також тричі протягом дня атакували дронами-камікадзе Нікополь. Наслідки уточнюють.
У Дніпрі почнуть відключати водопостачання боржникам
З 4 березня у Дніпрі почнуть відключати водопостачання у злісних боржників. Наразі у переліку 22 адреси приватного сектору у Шевченківському та Амур-Нижньодніпровському районах.
Сумарно мешканці цих адрес заборгували понад 632 тисяч гривень.
Адреси — дивіться за посиланням.
На Дніпропетровщині затримали чоловіка за підозрою у згвалтуванні дитини
У Павлоградському районі Дніпропетровщини затримали чоловіка за підозрою у згвалтуванні семирічної падчерки. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
У Кривому Розі лікують вівчарку, яка закрила собою військових під час обстрілу
У Кривому Розі лікують німецьку вівчарку Олівію. Вона приблудилася до військових на Херсонщині. Під час одного з обстрілів тварина закрила собою бійців та отримала осколкове поранення тулуба та передньої лапи, розповіла Суспільному зооволонтерка Руслана Кульбіда.
Сили ППО збили ракету над Криворіжжям
Ракету Х-59 збили сили протиповітряної оборони над Криворіжжям, повідомили на Facebook-сторінці повітряного командування "Схід".
У Дніпрі через аварійні роботи знижено тиск води: адреси
В Індустріальному районі Дніпра через проведення аварійних робіт на підвищувальній насосній станції знизили тиск води на дев'яти вулицях 1 березня.
Знижений тиск на верхніх поверхах будинків буде за такими адресами:
- просп. Слобожанський, 40-90;
- вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
- просп. Петра Калнишевського, 1-72;
- вул. Бахмутська, 8-64;
- вул. Старочумацька, 1, 10, 11;
- вул. Квітки Цісик, 1-36;
- вул. Яскрава, 1-41;
- вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29;
- вул. Осіння, 7-13.
Відновити нормальний тиск мають найближчим часом.
З Дніпра відправився додатковий потяг до Ворохти
О 14:35 залізничного вокзалу Дніпра відправився додатковий потяг до Ворохти, що на Івано-Франківщині, який почав курсувати 1 березня.
Потяг курсуватиме з Дніпра через день. Його призначили, аби спростити доступ до курортів Карпат у теплу пору року, повідомляють в Укрзалізниці.
Розклад руху потяга – читайте у матеріалі.
Двох жителів Дніпропетровщини підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ
Двох жителів Синельниківського району та Підгородного підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ.
За даними слідства, один з підозрюваних закликав у соцмережі до необхідності приєднання Дніпра до складу РФ.
Докладніше про це – читайте у матеріалі.
Історія переселенки з Херсона, яка після деокупації переїхала до Дніпра
Ольга з чоловіком дев'ять місяців прожили в Херсоні під окупацією російської армії. У Дніпро змогли виїхати лише після звільнення міста. За словами жінки, з собою взяли тварин, яких їм залишили знайомі, — п’ятьох котів та двох черепах. Жаб та акваріумних рибок вивезти не вдалося.
Суспільному Ольга розказала, як за час окупації вони пережили обстріли, дефіцит ліків та їжі, відсутність світла, тепла й води.
Де у Дніпрі тимчасово немає опалення та водопостачання
У зв'язку з поривом на мережах теплопостачання призупинено подачу тепла на вулиці Домотканська, 1 та вулиці Василя Сліпака, 44, 46, 48. Подачу тепла буде відновлено після завершення робіт.
Станом на 10:00 бригади КП "Дніпроводоканал" здійснюють аварійні роботи за адресами:
- вул. Велика Діївська, 52, припинено водопостачання цього будинку;
- с. Олександрівка по вул. Дослідна, 11, припинено водопостачання на вул. Дачна цього населеного пункту.
Подачу води за цими адресами буде відновлено після завершення робіт, йдеться на сайті міськради Дніпра.
Впродовж доби на Дніпропетровщині виникло 73 пожежі в екосистемах
Впродовж доби на Дніпропетровщині виникло 73 пожежі в екосистемах, загальна площа яких склала більш ніж 72 гектари. Більшість випадків займань на відкритих територіях сталися через необережне поводження людей з вогнем, повідомляють у ДСНС.
"Щодня рятувальники активно вживають заходів, які спрямовані на запобігання спалювання сухої рослинності. Лише за 29 лютого виявлено двадцять правопорушників, на яких складено адмінпротоколи", – повідомляють на сайті.
Погода на Дніпропетровщині 1 березня
1 березня на Дніпропетровщині очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла, по місту вночі 2-4° морозу, вдень 8-10° тепла, повідомляють у гідрометцентрі.
У Дніпрі 1 березня тимчасово вимкнуть електрику: адреси
У Дніпрі через проведення планових робіт 1 березня тимчасово припинять електропостачання.
З 8:00 до 17:00 у Дніпрі електроенергії не буде за такими адресами:
- вул. Дмитра Кедріна: 57;
- вул. Криворізька: 2-8 (парні), 20;
- вул. Макарова: 2, 4, 8;
- пров. Верстатобудівельний: 4;
- вул. Бориса Кротова: 1Б;
- вул. Краснопільська: 1, 3А, 5, 7;
- просп. Богдана Хмельницького: 116.
Безпекова ситуація на Дніпропетровщині у ніч на 1 березня
У ніч на 1 березня військові Повітряного командування "Схід" знищили три безпілотники у Синельниківському та Дніпровському районах. Нікопольщину російська армія обстріляла з важкої артилерії. По райцентру та Марганецькій громаді випустили з десяток снарядів. Загиблих та поранених немає.