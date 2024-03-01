Двох жителів Дніпропетровщини підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ

Двох жителів Синельниківського району та Підгородного підозрюють у виправдовуванні збройної агресії РФ.

За даними слідства, один з підозрюваних закликав у соцмережі до необхідності приєднання Дніпра до складу РФ.

Докладніше про це – читайте у матеріалі.