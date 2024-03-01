Останні новини про події на фронті у Донецькій та Луганській областях.
На Лиманському напрямку російські військові більш активні, аніж на Куп'янському
За добу на Лимано-Куп'янському напрямку російські військові здійснили 18 атак за допомогою авіації. Це удари керованими авіабомбами, не керованими авіаційними ракетами.
Про це в ефірі нацмарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби "Сталевого кордону" Іван Шевцов.
"На Лиманському напрямку російські військові більш активні, щоденно вони атакують велику кількість спроб атакувати українські позиції. Минулої доби вони атакували шість разів на цій ділянці. Протягом минулого тижня така активність залишалась, в деякі дні було до 15-16 атак", — уточнив Іван Шевцов.
За його даними, на Куп'янському напрямку тиждень був більш-менш спокійним. Армія РФ робила кілька спроб атакувати позиції Сил оборони поблизу Синьківки та Іванівки.
"Протягом двох діб штурмів на цій ділянці не було. Проте залишається дуже активно працювати російська артилерія. За добу російські війська майже 840 снарядів випустили по прикордонних населеним пунктам по позиціях Сил оборони. Протягом тижня така активність була постійно. Від 700 до 800 снарядів щоденно "падає" на Харківщині по прикордонню", — зазначив Шевцов.
Він пояснив, що затишшя на цій ділянці фронту пов'язане з тим, що російські військові здійснюють поновлення особового складу та накопичення техніки.
Атаки за підтримки авіації на всіх напрямках. Фронт на Донеччині та Луганщині: зведення Генштабу
За добу на всіх напрямках фронту на Донеччині та Луганщині армія РФ атакувала українські позиції за підтримки авіації. У зведенні Генштабу на вечір 31 березня, йдеться про те, що Сили оборони відбили 36 атак на території обох областей. Найбільше — на Новопавлівському напрямку, неподалік Мар'їнки, поблизу населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного.
Лиманський напрямок
Українські військові відбили 3 атаки армії РФ в районі Тернів Донецької області. Там російські військові намагались прорвати оборону за підтримки авіації.
Також на цій ділянці фронту російська авіація завдала ударів в районі Першотравневого Харківської області та Ямполівки Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.
Бахмутський напрямок
Сили оборони відбили 7 атак в районі Білогорівки Луганської області, а також Іванівського Кліщіївки, Андріївки Донецької області.
Тут РФ також атакувала за підтримки авіації, аби покращити тактичне положення. Авіаційних ударів на Донеччині завдали в районі міста Часів Яр, села Роздолівка.
Під артилерійським та мінометним вогнем були понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Ступочки.
Авдіївський напрямок
Армія РФ 9 разів атакувала за підтримки авіації українські позиції поблизу Семенівки, Уманського, Первомайського.
Також підрозділи російської армії завдали авіаційних ударів поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Уманське, Нетайлове, Невельське Донецької області.
Новопавлівський напрямокКолишній Мар'їнський напрямок фронту
Сили оборони продовжують стримувати наступ і відбили 16 спроб прорвати оборону в районі населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного.
Авіація РФ завдала ударів в районі Побєди та Урожайного.
Під артилерійським та мінометним вогнем окупаційної армії були понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Максимільянівка, Костянтинівка, Урожайне.
Оріхівський напрямок
Російські військові тут двічі атакували цієї доби, використовуючи підтримку авіації, позиції в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.
Загалом на всіх фронтах за добу зафіксовано 49 бойових зіткнень.
За добу армія РФ не мала успіхів на Бахмутському фронті
Про це в ефірі нацмарафону "Єдині новини" повідомив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.
За його словами, всі позиції, які контролюють Сили оборони, лишаються за українськими військовими.
"Жваво. Напрямок кипить. Ворог зосередився на напрямку Часів Яр. Для них це важливо, бо це є панівна висота", — сказав військовий.
Ліворуч від Часового Яру армія РФ штурмує в напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Богданівки, намагається вирівняти лінію фронту й умовно нарощувати зусилля, зазначив військовослужбовець.
"Дуже часто вдається вбити ворога дистанційно, не даючи можливості штурмовим групам затягуватись поблизу, до наших позицій", — розказав комбат.
Армія РФ понад 70 разів штурмувала позиції українських військових на східному фронті
Українські військові відбили 78 атак російських окупаційних військ на фронтах Донеччини, Луганщини та Запоріжжя протягом 30 березня. На Лиманському напрямку армія РФ атакувала за підтримки авіації.
Про це у ранковому зведенні 31 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Новолюбівка,
- Терни,
- Ставки,
- Ямполівка,
- Роздолівка,
- Часів Яр,
- Іванівське,
- Дружба,
- Бердичі,
- Семенівка,
- Водяне,
- Олександропіль,
- Старомайорське.
Лиманський напрямок
ЗСУ відбили 6 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області, де військо РФ атакувало за підтримки авіації.
Бахмутський напрямок
Українські воїни відбили 7 російських атак біля населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де російські військові намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах Красногорівки, Побєди, Новомихайлівки та східніше Водяного, де російські війська 36 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
Оріхівський напрямок
Військо РФ 5 разів атакувало позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
Українські військові відбили 65 атак російськиї окупаційних військ на Донеччині та Луганщині
Російські окупаційні війська продовжують штурмувати позиції українських військових на Донеччині та Луганщині. Українські військові відбили 65 атак армії РФ.
Про це у ранковому зведенні 30 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили 16 атак російських окупантів в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де армія РФ, за підтримки авіації, намагалась прорвати оборону ЗСУ.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки армії РФ в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 20 атак російських окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське. Армія РФ штурмувала при підтримці авіації.
"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у ранковому зведенні.
Армія РФ продовжує штурмувати позиції ЗСУ поблизу Часового Яру — командир батальйону "Ахіллес"
Російські окупаційні війська продовжують штурмувати позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Основні зусилля вони зосередили в районі Часового Яру.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розказав командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.
"На Бахмутському напрямку основні зусилля ворог сконцентрував на Часовому Ярі. Це є панівна висота. З Часового Яру противник зможе взяти Костянтинівку під вогневий контроль і вдало організувати плацдарм для штурму Костянтинівки і в перспективі вийти на Слов'янськ", — розказав він.
Федоренко додав, що в районі Часового Яру російські окупаційні війська не просунулись.
Також за його інформацією, армія РФ штурмує також позиції Сил оборони в районах Іванівського, Богданівку, Кліщіївки та Андріївки, намагаючись вирівняти лінію фронту.
"Кілька місяців тому в Іванівці ворог зайняв кілька передових вулиць, але подальшого просування не має. На поточний момент противник жодного успіху не мав, Сили оборони відбили всі атаки", — зазначив Федоренко.
Українські військові відбили понад 40 атак армії РФ на Донеччині та Луганщині
Українські військові відбили 44 атаки російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини. Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському напрямку.
Про це у ранковому зведені 29 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили шість атак російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак армії РФ в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили три атаки в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де російські війська намагалися вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ", — повідомили у ранковому зведенні.
За добу на Новопавлівському напрямку армія РФ 13 разів хотіла прорвати українську оборону
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Лиманський напрямок
Українські війська відбили чотири атаки армії РФ в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де російські війська, за підтримки авіації, намагались прорвати українську оборону. Авіаційні удари — Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.
Бахмутський напрямок
Українські бійці відбили 11 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де армія РФ, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Авіаційні удари — в районах населених пунктів Миколаївка, Залізне, Андріївка, Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили 1 атаку в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де російські бійці намагались вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Також російські військові завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Невельське Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де російські війська 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також російська армія завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем РФ опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.
Оріхівський напрямок
Армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області.
Армія РФ понад пів сотні разів штурмувала позиції українських військових на східному фронті
Українські військові відбили 54 атаки російських окупаційних військ на фронтах Донеччини, Луганщини та Запоріжжя протягом 27 березня. На Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках армія РФ атакувала за підтримки авіації.
Про це у ранковому зведенні 28 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Ямполівка,
- Новий,
- Дружба,
- Іванівське,
- Бердичі,
- Новобахмутівка,
- Очеретине,
- Семенівка,
- Цукурине,
- Новомихайлівка,
- Олександропіль,
- Катеринівка,
- Єлизаветівка,
- Велика Новосілка,
- Старомайорське.
Лиманський напрямок
ЗСУ відбили 5 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.
Бахмутський напрямок
Українські воїни відбили 4 російських атаки біля Іванівського, Андріївки.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське, де російські військові, за підтримки авіації, намагались прорвати оборону українських військ.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах Новомихайлівки, Георгіївки, де російські війська, за підтримки авіації, 27 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
Оріхівський напрямок
Військо РФ, за підтримки авіації, 4 рази атакувало позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
Армія РФ 21 раз за добу намагалась прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 27 березня.
Лиманський напрямок
Українські бійці відбили дві атаки армії РФ біля Тернів на Донеччині, де російські війська намагались прорвати українську оборону. Авіаційні удари — Ямполівка Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли — Макіївка Луганської області та Терни¸ Серебрянка, Спірне, Донецької області.
Бахмутський напрямок
Військовослужбовці України відбили чотири атаки в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області, де армія РФ, за підтримки авіації, намагалась покращити тактичне положення. Авіаційні удари — в районах населених пунктів Новий, Дружба Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли — Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили дев'ять атак в районі Бердичів, Семенівки та Невельського Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалась вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Авіаційні обстріли — Цукурине Донецької області. Артилерійські та мінометні — Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка, Українськ Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони стримують армію РФ в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де російське військо, за підтримки авіації, 21 раз намагалось прорвати українську оборону. Авіаційні удари — Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли — Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.
Оріхівський напрямок
Російські війська за підтримки авіації тричі атакували українські позиції в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Бахмутському напрямку на одного бійця Сил оборони до 10 російських військових
Про це в ефірі "Еспресо розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.
"Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку складна з декількох причин. Перше — це використання керованих авіаційних бомб, а також ФАБів. Друге — у нас надзвичайна потреба у підтримці особового складу у резервах. Сподіваюся, що закон про мобілізацію все ж таки приймуть і ми зможемо боронити наш край значно якісніше. Тоді, коли в нас буде у підрозділах та кількість особового складу, яка потрібна для оборони нашої країни. Але попри це, армія РФ зазнає втрат", — розповів військовий.
Він додав, що з урахуванням втрат техніки особового складу, які наразі є у російської армії всі їхні локальні перемоги — це декілька посадок, які є абсолютно нераціональними.
За його словами, у порівнянні минулим роком, російські війська почали активніше використовувати КАБи та ФАБи.
Близько ста тисяч військових РФ перебувають на Лимано-Куп'янському напрямку
Російські військові мають втрати, але поновлюють свій ресурс серед солдатів та техніки.
Про це повідомив в етері "Суспільне. Студія" розказав помічник начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.
"Обстановка залишається досить напруженою. Ворог більш активний на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби він здійснив 13 штурмових дій — всі відбиті. На Куп'янському напрямку ворог менш активний, протягом тижня кілька разів він намагався невдало просунутись в напрямку Синьківки. І протягом кількох останніх діб намагається штурмувати околиці Іванівки — безрезультатно", — розповів помічник начальника.
Він уточнив, що від 700 до 800 обстрілів прикордонних населених пунктів та позицій сил оборони здійснює російська армія щоденно. Російське військо, за словами Шевцова, упродовж кількох місяців дотримується тактики "м'ясних штурмів" — йдуть від 10 до 20 військовослужбовців.
"По одному-два військовослужбовці підтягуються до лінії зіткнення, за 100-150 м накопичуються і намагаються штурмувати наші позиції. Техніку біля лінії зіткнення ворог не використовує зараз, а тримає ближче на тилових підступах, щоб наносити ураження по наших позиціях, оскільки зазнав дуже великих втрат та намагається економити техніку", — розказав військовий.
На напрямку, де перебувають українські військові, не фіксують випадків проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп, водночас армія РФ збільшила кількість обстрілів та використання БпЛА, як розвідувальних, так і літальних, повідомив помічник начальника прикордонного загону.
"Ворог не жалкує ні ракет, ні шахедів по прикордонних населених пунктах. Якщо раніше шахеди він використовував вглиб нашої держави, то зараз ворог не нехтує ними й по населених пунктах, які розташовані поблизу державного кордону", — сказав військовослужбовець.
Армія РФ понад 60 разів штурмувала позиції українських військових на східному фронті
Українські військові відбили 62 атаки російських окупаційних військ на фронтах Донеччини, Луганщини та Запоріжжя протягом 26 березня. На Лиманському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках армія РФ атакувала за підтримки авіації.
Про це у ранковому зведенні 27 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Білогорівка,
- Терни,
- Ямполівка,
- Веселе,
- Курдюмівка,
- Часів Яр,
- Бердичі,
- Новопокровське,
- Новомихайлівка,
- Микільське,
- Карлівка,
- Уманське,
- Семенівка,
- Красногорівка,
- Олександрівка,
- Старомайорське.
Лиманський напрямок
ЗСУ відбили 13 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки, північніше Веселого Донецької області, де російські військові, за підтримки авіації, намагались прорвати оборону українських військ.
Бахмутський напрямок
Українські воїни відбили 7 російських атак біля Іванівського, Богданівки та Кліщіївки.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили 9 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах Новомихайлівки, Георгіївки, Урожайного, де російські війська, за підтримки авіації, 26 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
Оріхівський напрямок
Військо РФ, за підтримки авіації, 7 разів атакувало позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Українські військові відбили 45 штурмів армії РФ на Донеччині та Луганщині
Українські військові відбили 45 атак російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини. Найбільше боїв відбулось на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Авіаційних ударів російські війська завдали по 20 населених пунктах Донеччини та Луганщини.
Про це у ранковому зведенні 26 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили 15 атак російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки російських військ в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили чотири атаки армії РФ в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.
"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у ранковому зведенні.
Авіаційних ударів російські окупаційні війська завдали по Макіївці Луганської області; Тернах, Ямполівці, Новомарковому, Часовому Яру, Калинівці, Дружбі, Південному, Олександрополі, Архангельському, Бердичах, Семенівці, Мемрику, Очеретиному, Уманському, Новомихайлівці, Красногорівці, Костянтинівці, Урожайному, Старомайорському Донецької області.
Часів Яр є головним акцентом для штурмів армії РФ: речник 26-ї АБр про бої на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку російські війська штурмують позиції українських військових в районі Часового Яру. Захоплення цього міста дасть їм можливість вийти на Краматорськ та Слов'янськ.
Про це повідомив речник 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Часів Яр є головним акцентом для ворога у його штурмових діях. Він намагається продавити нашу оборону, щоб вийти на Часів Яр, який є своєрідними воротами для виходу на Слов'янськ та Краматорськ. Тут він вводить у бій свої елітні підрозділи", — розказав він.
За його інформацією російські окупаційні війська обстрілюють позиції українських військових з артилерії та б'ють керованими авіабомбами.
"Окупанти збільшили використання керованих авіаційних бомб, скидають їх як на населені пункти, так і на наші позиції", — додав Калашніков.
Також речник розказав, що російські війська перекинули частину підрозділів з Авдіївського напрямку на Бахмутський.
Армія РФ поповнює свої людські втрати за рахунок мобілізаційного ресурсу з окупованих територій. Сказати, що у них є нестача в людях, не можна. Техніки у них теж багато, хоча її вони поповнюють довше", — додав Калашніков.
Українські військові відбили понад 50 атак армії РФ на Донеччині та Луганщині
Українські військові відбили 51 атаку російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини. Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському напрямку.
Про це у ранковому зведенні 25 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили вісім атак армії РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області. Тут російські війська штурмували при підтримці авіації.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім 8 атак російських військ районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили десять атак армії РФ в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.
"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ", — повідомили у ранковому зведенні.
Російська армія за добу 17 разів намагалась прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 24 березня.
Лиманський напрямок
Українські військові відбили в районі Білогорівки Луганської області, там російські військові за підтримки авіації, намагались прорвати українську оборону. Авіаційні удари — Серебрянське лісництво на Луганщині та Озерне на Донеччині. Артилерійські та мінометні обстріли — Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни¸ Серебрянка, Спірне, Донецької області.
Бахмутський напрямок
Українські військові відбили п'ять атак російських військ в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Армія РФ завдала авіаційного удару в районі Залізного на Донеччині. Артилерійські та мінометні обстріли — Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.
Авдіївський напрямок
Українські бійці відбили вісім атак армії РФ в районах населених пунктів Бердичі, східніше Уманське, Первомайське Донецької області. Авіаційні удари — Очеретине та Новокалинове Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли — Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне. Армія РФ за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати українську оборону. Артилерійські та мінометні обстріли — Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.
Оріхівський напрямок
Російські військові завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Макарівка, Старомайорське Донецької області.
Перший заступник командувача НГУ Вадим Гладков відвідав бійців на Лиманському напрямку та нагородив нацгвардійців
Про це повідомили у Нацгвардії України.
Більш як 30 військовослужбовців бригад Буревій, Азов та Хартія отримали нагороди за мужність, відвагу, героїзм.
Полковник Вадим Гладков відвідав позиції нацгвардійців, які перебувають у Серебрянському лісництві та дізнався від командирів про оперативну обстановку на Лиманському напрямку, зокрема щодо укріплень фортифікаційних споруд.
За останні кілька днів інтенсивність штурмових дій російських військ на Авдіївському напрямку зменшилась
Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі нацмарафону "Єдині новини".
"Сказуються їхні штурмові дії на цих "м'ясних штурмах". Успіху вони не мають. І розуміють, що дуже важко їм це вдається. Наразі збільшилась кількість літаючих апаратів різного типу, в тому числі розвідувальних. Можемо зробити висновок, що противник перегруповується та веде розвідувальну роботу", — сказав військовий.
За його словами, російські військові стріляють з артилерії, вчиняють скиди з дронів, застосовують дрони-камікадзе.
Офіцер уточнив, що військо РФ постійно поповнюється, модернізується у системах РЕБів, вони дуже укомплектовані.
На Мар'їнському напрямку, як уточнив військовослужбовець, кількість артилерійських обстрілів з боку армії РФ не зменшується, використовуються КАБи.
На цих двох напрямках серед російських військових воюють мобілізовані 1 армійського корпусу, військо постійно поповнюється, є спецпризначенці-інструктори, які добре навчені та керують процесами наступів, штурмів, додав Цехоцький.
Армія РФ 70 разів штурмувала позиції українських військових на східному фронті
Українські військові відбили 70 атак російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини протягом 23 березня. На Лиманському та Новопавлівському напрямках армія РФ атакувала за підтримки авіації.
Про це у ранковому зведенні 24 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Білогорівка,
- Терни,
- Ямполівка,
- Роздолівка,
- Часів Яр,
- Дачне,
- Дружба,
- Уманське,
- Семенівка,
- Новобахмутівка,
- Жданове,
- Очеретине,
- Бердичі,
- Красногорівка,
- Новомихайлівка,
- Урожайне,
- Вугледар,
- Старомайорське,
- Макарівка.
Лиманський напрямок
ЗСУ відбили 8 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки, Роздолівки, Веселого, Спірного Донецької області, де російські військові, за підтримки авіації, намагались прорвати оборону українських військ.
Бахмутський напрямок
Українські воїни відбили 15 російських атак біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка та Невельське.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Побєди, Костянтинівки та Урожайного, де російські війська, за підтримки авіації, 34 рази намагалися прорвати оборону українських військ.
На Новопавлівському напрямку армія РФ 27 разів намагалась прорвати українську оборону
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Лиманський напрямок
Українські військові відбили шість атак армії РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Роздолівка, Веселе Донецької області, де російські війська, за підтримки авіації, намагались прорвати українську оборону. Артилерійські та мінометні обстріли — Макіївка, Невське Луганської області та Торське, Серебрянка Донецької області.
Бахмутський напрямок
Українські бійці відбили 11 атак російських військ в районах Кліщіївки, Богданівки, Іванівського Донецької області. Авіаційні удари — Часів Яр, Дачне та Дружба Донецької області. Під артилерійськими та мінометними обстрілами — Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
Авдіївський напрямок
На цій ділянці фронту українські військові відбили дев'ять атак російських військ в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Уманське та Семенівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Первомайське та Невельське Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони стримують російські війська біля Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Костянтинівки та Урожайного, де армія РФ, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати українську оборону. Також російські військові завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли — Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка Донецької області.
Оріхівський напрямок
Російські війська завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області.
Прикордоннники знищили російський БТР на Бахмутському напрямку
Ударні безпілотні групи підрозділу "Фенікс" бригади "Помста" на Бахмутському напрямку знищили російський БТР-82А.
Про це повідомили у бригаді "Помста".
"Спочатку на ділянці з потенційним рухом ворожої техніки прикордонники здійснили дистанційне мінування. Через певний час пошкоджений та знерухомлений бронетранспортер виявила група аеророзвідників та передала ціль ударним БпЛА, які знищили ворожий БТР FPV-дронами та скидами", — розповіли військові.
Армія РФ 60 разів штурмувала позиції українських військових на східному фронті
Українські військові відбили 60 атак російських окупаційних військ на фронтах Донеччини, Луганщини та Запоріжжя протягом 22 березня. На Лиманському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках армія РФ атакувала за підтримки авіації.
Про це у ранковому зведенні 23 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Білогорівка,
- Терни,
- Ямполівка,
- Часів Яр,
- Олександро-Шультине,
- Очеретине,
- Новобахмутівка,
- Желанне,
- Новогродівка,
- Бердичі,
- Новоселівка Перша,
- Семенівка,
- Карлівка,
- Красногорівка,
- Новомихайлівка,
- Костянтинівка,
- Вугледар,
- Старомайорське.
Лиманський напрямок
ЗСУ відбили 7 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, де російські військові, за підтримки авіації, намагались прорвати оборону українських військ.
Бахмутський напрямок
Українські воїни відбили 5 російських атак біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного, де російські війська, за підтримки авіації, 28 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
Оріхівський напрямок
Російські військові, за підтримки авіації, 10 разів атакували позиції українських військ в районах Старомайорського, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного на Запоріжжі.
На Авдіївському напрямку тривають щоденні бої
Про це в ефірі телемарафону Єдині Новини розповів військовослужбовець 25 бригади Сергій Окішев.
"У смузі відповідальності наших підрозділів на Авдіївському напрямку противник веде дуже активні бойові дії. Піхота щоденно штурмує намагаючись прорвати оборону. Застосовують живу силу, техніку, застосовують дуже велику кількість FPV-дронів і все це підтримується артилерією", — розповів Сергій Окішев.
На думку військовослужбовця, по характеру бойових дій, для росіян Авдіївський напрямок пріоритетний. На це вказує як кількість окупантів, так підготовка російських військових.
Українські військові відбили 56 атак російських окупаційних військ на сході
Українські військові відбили 56 атак російських окупаційних військ на Донеччині та Луганщині. Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському напрямку.
Про це повідомив у ранковому зведення 22 березня Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили 11 атак російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області та, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 15 атак армії РФ в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили п'ять атак російських військ в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у ранковому зведенні.
Також, за інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська завдали авіаударів по Надії, Білогорівці Луганської області; Тернах, Новосадовому, Григорівці, Калинівці, Нью-Йорку, Новобахмутівці, Орлівці, Красногорівці, Кураховому, Новомихайлівці, Старомайорському Донецької області.
Армія РФ 60 разів штурмувала позиції українських військових на Донеччині
Українські військові відбили 60 атак російських окупаційних військ на фронтах Донеччини. На Лиманському та Новопавлівському напрямках армія РФ атакувала при підтримці авіації.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили 17 атак російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де російські війська, за підтримки авіації, намагались прорвати оборону.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак армії РФ в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 14 атак армії РФ в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де армія РФ, за підтримки авіації, 24 рази намагалась прорвати оборону.
Армія РФ 18 разів за добу намагалась прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 20 березня.
Лиманський напрямок
Українські військові відбили десять атак російських військ в районах Білогорівки, Золотарівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Роздолівки, Веселого Донецької області, де російські війська за допомогою авіації намагались прорвати українську оборону. Авіаційні удари — Свято-Покровське, Сіверськ, Колодязі, Веселе та Лиман Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли — Серебрянське лісництво, Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.
Бахмутський напрямок
Українські військові відбили п'ять російських атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки на Донеччині. Артилерійські та мінометні обстріли — Миколаївка, Васюківка, Нью-Йорк Донецької області.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили 11 атак російської армії біля Бердичів, Семенівки, Тоненького, Первомайського, Нетайлового, Невельського Донецької області. Авіаційні удари — Очеретине Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли — Прогрес, Желанне, Новогродівка, Уманське Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони стримують російських військових в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де армія РФ, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону українських військ. Авіаційні удари — Урожайне, Максимівка, Докучаївськ, Новомихайлівка та Водяне Донецької області.Артилерійські та мінометні обстріли — Красногорівка, Берестки, Катеринівка та Благодатне Донецької області.
Оріхівський напрямок
Російська армія з авіації п'ять разів атакував позиції українських військових в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
Сили оборони відбили 69 атак армії РФ на п'яти напрямках
Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському напрямку.
Про це у ранковому зведенні 20 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Серебрянське лісництво,
- Білогорівка,
- Роздолівка,
- Веселе,
- Костянтинівка,
- Очеретине,
- Тоненьке,
- Побєда,
- Новомихайлівка,
- Новоселівка Перша,
- Уманське,
- Старомайорське.
Лиманський напрямок
ЗСУ відбили 14 атак поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та Спірного Донецької області, де російські військові намагались прорвати оборону українських військ.
Бахмутський напрямок
Українські воїни відбили 7 російських атак біля Предтечиного, Кліщіївки, Білої Гори.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати російську армію в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного Донецької області, де російські війська, за підтримки авіації, 29 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
Оріхівський напрямок
Російські військові 6 разів атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Новопавлівському напрямку за добу російські війська намагались 18 разів прорвати українську оборону
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 19 березня.
Лиманський напрямок
Українські військові відбили вісім російських атак в районах Тернів на Донеччині та та Білогорівки Луганської області, де російські війська намагались прорвати українську оборону. Авіаційні удари — Білогорівка, Роздолівка, Веселе та Серебрянське лісництво. Артилерійські та мінометні обстріли — Невське, Білогорівка, Торське, Верхньокам'янське, Спірне та Роздолівка.
Бахмутський напрямок
Було шість боїв в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора, що на Донеччині. Російські війська з авіації стріляли по населеному пункту Костянтинівка Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли — Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.
Авдіївський напрямок
Українські військові відбили 11 атак армії РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Російські бійськові завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Тоненьке Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли — Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати російську армію поблизу Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де російські війська, за підтримки авіації, 18 разів намагались прорвати українську оборону. Авіаційні удари — Костянтинівка, Побєда та Новомихайлівка. Артилерійські та мінометні обстріли — Красногорівка, Берестки, Антонівка, Катеринівка та Благодатне Донецької області.
Оріхівський напрямок
Російські військові чотири рази, за підтримки авіації, атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області.
Понад 600 окупантів знищені Третьою штурмовою бригадою за тиждень
За минулий тиждень, з 11 по 17 березня, воїни Третьої окремої штурмової бригади на Авдіївському напрямку вбили та поранили понад 600 російських військовослужбовців.
Про це повідомили у Telegram бригади.
У бригаді зазначили, що військові вбили 226 російських окупантів, а поранили 391 військового РФ.
Також знищили російську техніку:
- танки — 5 ліквідували, 1 уразили;
- автотехніка — 5 ліквідували, 3 уразили;
- бойові броньовані машини — 4 ліквідували, 1 уразили;
- міномети та артсистеми — 2 ліквідували, 8 уразили.
Сили оборони відбили 45 атак армії РФ на сході
Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському напрямку.
Про це у ранковому зведенні 19 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Роздолівка,
- Семенівка,
- Олександропіль,
- Очеретине,
- Новобахмутівка,
- Красногорівка,
- Парасковіївка,
- Костянтинівка,
- Новомихайлівка,
- Велика Новосілка,
- Старомайорське,
- Урожайне.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки поблизу Тернів Донецької області, де російські військові намагались, за підтримки авіації, прорвати оборону українських військ.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 російських атаки біля Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 9 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.
Армія РФ продовжує спроби обійти Первомайське: ситуація на Авдіївському фронті — дані 59 бригади
Протягом минулого тижня російські війська на Авдіївському напрямку фронту намагалися обійти Первомайське в напрямку Невельського, Нетайлового та захопити їх.
Про це розказав в етері "Суспільне. Студія". офіцер 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.
"Тактика не змінилась вночі виходять займають позиції, а зранку йдуть у штурм. Кілька разів йшли в штурм о 2:30. Всі їх штурми відбиті", — повідомив військовий.
Армія РФ при підтримці авіації продовжує штурми на Новопавлівському напрямку
Українські військові відбили 60 атак російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини. На Новопавлівському напрямку відбулось 36 боїв.
Про це у ранковому зведенні 17 березня повідомив генштаб ЗСУ.
"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 36 разів намагався прорвати оборону наших військ", — повідомили у штабі.
На Лиманському напрямку українські військові відбили три атаки російських окупантів в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак армії РФ в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові 13 атак російських військ в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.
Армія РФ завдала авіаударів по Нетайловому, Новоселівці Першій, Шахтарському, Макарівці, Старомайорському Донецької області
Армія РФ продовжує штурмувати позиції українських військових на Новопавлівському напрямку
Українські військові відбили 45 атак російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках армія РФ штурмувала 39 разів.
Про це у ранковому 17 березня зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили одну атаку російських окупантів в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку відбили п'ять атак армії РФ в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 11 атак окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у ранковому зведенні.
Сили оборони продовжують стримувати армію РФ на Новопавлівському напрямку
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 16 березня.
Лиманський напрямок
Тут українські військові відбили одну атаку армії РФ в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Російські війська завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів по Білогорівці Луганської області, Тернам, Ямполівці, Торському, Серебрянці, Спірному Донецької області.
Бахмутський напрямок
На цій ділянці фронту українські війська відбили чотири атаки в районах Іванівського, Кліщіївки та східніше Часового Яру Донецької області. Російська армія завдала авіаційних ударів по Часовому Яру та Дружбі Донецької області та артилерійських мінометних — по Часовому Яру, Іванівському, Нью-Йорку Донецької області.
Авдіївський напрямок
Українські бійці відбили понад 10 атак російської армії в районах Бердичів, Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів російські війська завдали по Новобахмутівці, Уманському, Нетайловому, Первомайському Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де вони, за підтримки авіації, 19 разів намагались прорвати оборону українських військ. Також війська Росії завдали авіаційних ударів в районах Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем — Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Пречистівка Донецької області.
Сили оборони відбили 62 атаки армії РФ на сході
Найбільше боїв відбулось на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Про це у ранковому зведенні 16 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Надія,
- Білогорівка,
- Сіверськ,
- Семенівка,
- Калинівка,
- Часів Яр,
- Керамік,
- Новобахмутівка,
- Новоселівка Перша,
- Орлівка,
- Уманське,
- Красногорівка,
- Георгіївка,
- Побєда,
- Костянтинівка.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 9 атак поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та Роздолівки Донецької області, де російські військові намагались, за підтримки авіації, прорвати оборону українських військ.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 російських атаки біля Андріївки та Кліщіївки.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 26 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки і Новомихайлівки, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили понад 20 атак армії РФ
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
Куп’янський напрямок
Російські військові завдали авіаційних ударів в районі Надії Луганської області.
Лиманський напрямок
На Лиманському напрямку українські військові відбили дев'ять атак армії РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Роздолівка Донецької області, де російські війська, за підтримки авіації, намагались прорвати українську оборону. Також вони завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Сіверськ Донецької області.
Бахмутський напрямок
Російські війська наступальних дій не вели. Вони завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Віролюбівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.
Авдіївський напрямок
На Авдіївському напрямку українські військові відбили понад 20 атак армії РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Вони завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Керамік, Новобахмутівка, Семенівка, Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Карлівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де російські війська, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону українських військ. Також вони завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Побєда і Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем РФ опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Курахове, Катеринівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка Донецької області.
Оріхівський напрямок
Російські військові атакували позиції українських військових в районі Старомайорського Донецької області.
Російські військові намагались заїхати на танках в Орлівку на Авдіївському напрямку
Про це в ефірі "Еспресо" розповів командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБ ЗСУ Дмитро Кухарчук.
За його словами, 15 березня в Орлівку намагались заїхати російські танки та бронетехніка, три танки — знищені, а дві бойові машини піхоти, які це побачили, розвернулись та поїхали.
"Зараз на Авдіївському напрямку відбувається те, що на три бригади наступає армія, яка складається з декількох дивізій. Перевагу російські війська намагаються створити в коефіцієнті один до десяти, але ми уповільнили наступ російських військових, але говорити про те, що його ситуація стабільна, сказати не можу. Російські бійці зазнають втрат", — уточнив Кухарчук.
За його словами, попри кількісну перевагу у російських військових немає можливості одночасно наступати по всій лінії бойового зіткнення, тому армія РФ концентрує більшість зусиль на Донецькому напрямку, це стосується безпосередньо Авдіївського та Красногорівського напрямків.
Воїни 3-ї штурмової бригади вдарили по командному складу окупантів біля Авдіївки
Про це повідомили військові бригади у Telegram 15 березня.
Також українські воїни знищили гаубицю Д-30 у самій Авдіївці, вогнем якої військові РФ могли діставати українські позиці й техніку.
"Сьогодні противник штурмує малими піхотними групами, і втрата батальйонного командування — деморалізація для особового складу та ураження координації дій окупантів. Це дозволить підрозділам Третьої штурмової ще ефективніше тримати оборону позицій й контратакувати сили противника під Авдіївкою", — зазначили у 3-й штурмовій.
Сили оборони відбили 65 атак армії РФ на сході
Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському та Авдіївському напрямках.
Про це у ранковому зведенні 15 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Роздолівка,
- Нью-Йорк,
- Бердичі,
- Керамік,
- Новобахмутівка,
- Новокалинове,
- Прогрес,
- Семенівка,
- Желанне,
- Новоолександрівка,
- Костянтинівка,
- Урожайне,
- Вільне Поле,
- Сторожеве,
- Старомайорське.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 16 атак поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів, Ямполівки, Роздолівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 російських атак біля Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.
Міністр оброни Рустем Умєров відвідав лінію фронту на Донеччині та Луганищні
Міністр оборони України Рустем Умєров особисто відвідав бригади, які воюють на східному напрямку у Донецькій та Луганській областях.
Про це міністр повідомив на своїй сторінці в фейсбук.
"Важлива робоча поїздка на фронт. Кожен день проводив у бригадах, які воюють на Донеччині та Луганщині. Чесно обговорюємо фронтові виклики з командирами підрозділів. Допомагаємо знаходити необхідні рішення. Не закриваємо очі на проблеми. Ми чітко розуміємо ситуацію на фронті та готові ухвалювати рішення", написав Рустем Умеров.
Вранці на Донеччині одночасно відбувалось 12 боїв — Лиховій
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках від початку 14 березня і до 08:00 ранку українські військові відбили 24 атаки російських окупаційних військ. Основним напрямком російських штурмів залишається Авдіївський.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розказав речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
За його інформацією, 14 березня о 08:00 ранку на Авдіївському та Новопавлівському напрямках одночасно відбувалось 12 боїв.
Також він зазначив, що на Авдіївському напрямку російські війська найбільше завдають авіаударів.
"Це Тоненьке і Бердичі — Авдіївський напрямок. Це свідчить, що основний удар російських окупантів спрямований на цей напрямок. Туди припадає і більшість авіаударів, більшість керованих авіабомб, які ворог використовує для підтримки наступу піхоти", — розказав Лиховій.
Він зазначив, що російські війська малими групами при підтримці бронетехніки постійно штурмують позиції українських військових.
Також російські війська 14 березня намагались атакувати в районі Вугледара та Новомихайлівки.
"Там справжнє пекло, штурми відбуваються постійно", — офіцер Легіону Свобода про бої на Новопавлівському напрямку
На Новопавлівському напрямку відбуваються постійні штурми з боку російських окупаційних військ. Найзапекліші бої тривають в районах Первомайського, Новомихайлівки, Георгіївки та Невельського. Українські військові відбивають атаки російських військ, аби стабілізувати фронт.
Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розказав офіцер "Легіону Свобода" Сергій Воронов.
"Найгарячіше у Первомайському та Новомихайлівці. Окупанти намагаються тиснути в Георгіївці і так само намагаються знайти шляхи на Невельське. Кілька днів тому вони заявляли, що захопили село, але ця інформація не відповідає дійсності", — розказав військовий.
Воронов додав, що бої відбуваються по всій лінії фронту. Російські окупаційні війська постійно обстрілюють позиції Сил оборони та населені пункти.
"Просто у цих населених пунктах, які я зазначив, там справжнє пекло, там постійно йдуть штурмові дії", — зауважив він.
Воронов зазначив, що на Новопавлівському напрямку для російської армію залишається пріоритетним захоплення Первомайського, Красногорівки та Новомихайлівки.
"Первомайське відкриває багато шляхів, як північніше, так і південніше. Також для ворога важлива Красногорівка. З Мар'їнки вони намагаються пройти на Новомихайлівку. Це ключові міста для оточення Вугледара та його захоплення", — пояснив він.
За його інформацією, на Новопавлівському напрямку зараз російські війська сконцентрували близько 50 тисяч особового складу та багато броньованої техніки. Ці сили вони перекинули сюди після захоплення Авдіївки.
"Після захоплення Авдіївки вони перекинули достатньо резервів на цей напрямок. Є підрозділи, які воюють з 2014 року. Це і "Оплот", і "П'ятнашка" "ДНРівські", є кадрові військові РФ", — розказав Воронов.
Також офіцер додав, що українські військові відбивають атаки російських військ та максимально стабілізують лінію фронту.
"Сили оборони максимально стабілізують лінію фронту, наносять максимального ураження, щоб дати їм зрозуміти, що ціна захоплення кожного населеного пункту для них буде неспівмірно високою", — додав Воронов.
Українські військові відбили 63 атаки армії РФ на фронтах Донеччини та Луганщини
Українські військові відбили 63 атаки армії РФ на фронтах Донеччини та Луганщини. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках відбулось 49 боїв.
Про це повідомив у ранковому зведенні 14 березня Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили 11 атак російських окупаційних військ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили три атаки окупантів в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 20 атак армії РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де армія РФ 29 разів намагалась прорвати українську оборону.
Щоденні обстріли Часового Яру та хімічні атаки: Тарасенко про ситуацію на Бахмутському напрямку
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розказав офіцер 5-ї окремою штурмової бригади Олексій Тарасенко.
"Противник зазвичай застосовує газ, або щось накштал хлорпікрину, важко сказати, що конкретно. Скидає і з безпілотників, невеликі боєприпаси із таким газом, для того, щоб не дати бійцям вести спостереження, проводити інженерні обладнання позицій. Це далеко не поодинокі випадки", — розповів Олексій Тарасенко.
Також за словами офіцера, російські окупанти щодня обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами по декілька разів на день.
Тарасенко додав, що ця зброя потужна, але не надто точка, оскільки не може вражати конкретні споруди, а влучає в межах кварталу.
Всі насленені пункти, які намагалась захопити армія РФ, залишаються під контролем ЗСУ — Сирський
Ситуація на східному фронті залишається складно. Армія РФ продовжує наступати в районах Терні, Іванівського, Бердичів, Тоненького, Вербового та Роботиного. Українські військові продовжують відбивати їх атаки.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"За два тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат. Однак, всі населені пункти, які він намагався захопити, залишилися під нашим контролем", — повідомив Сирський.
Також за його інформацією, підрозділи Сил оборони, які ведуть оборону на східному фронті, посилили необхідними резервами, боєприпасами, засобами РЕБ.
Армія РФ понад 50 разів штурмувала українські позиції на Авдіївському та Новопавлівському напрямках
Українські військові відбили 66 атак російських окупаційних військ на Донеччині та Луганщині. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках відбулось 52 бої.
Про це у ранковому зведенні 13 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили сім атак армії РФ в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили сім атак російських окупантів в районах східніше Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку, українські військові відбили 26 атак армії РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ", — повідомили у ранковому зведенні.
На Новопавлівському напрямку російські війська 19 разів намагались прорвати українську оборону
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
- Лиманський напрямок
Українські військові відбили шість атак російських військ в районах Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області, де армія РФ, за підтримки авіації, хотіла прорвати оборону. Також військові РФ завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та районах населених пунктів Серебрянка, Пролетарське, Виїмка, Роздолівка Донецької області. Під артилерію та міномети потрапили — Невське Луганської області, а також Терни¸ Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
- Бахмутський напрямок:
Сили оборони відбили шість атак російської армії в районах східніше Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Російські бійці завдали авіаційних ударів в районах Богданівки, Дружби Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинились Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.
- Авдіївський напрямок:
Українські військові відбили 22 атаки російських військ в районі Бердичів, Орлівки, Тоненького, Первомайського Донецької області. Авіаційні удари — Олександропіль, Новокалинове, Новобахмутівка та Уманське Донецької області. Артилерійські та мінометні — Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області.
- Новопавлівський напрямок:
Сили оборони продовжують стримувати російських військових в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. Російські війська 19 разів намагались прорвати українську оборону. Також вони завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем російських військових опинились Красногорівка, Берестки, Костянтинівка, Антонівка, Катеринівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.
- Оріхівський напрямок:
За підтримки авіації російські військові шість разів безуспішно атакував позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області.
Російські військові намагались наступати в районі Времівського виступу — успіху не мали
Про це в ефірі нацмарафону "Єдині новини" повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Вчора(11 березня — прим. ред) на Времівському виступі, це територія, яка була деокупована українськими військовими під час літнього наступу 2023 року, що розташована на межі Донецької та Запорізької областей. В районі сіл Урожайне та Старомайорське російські війська намагались наступати зусиллями піхоти, вони не мали успіху", — розповів Дмитро Лиховій.
За його словами, на Новопавлівському напрямку, в районі сіл Новомихайлівка та сусідніх населених пунктів російські війська можуть підтягувати підрозділи танкового полку, які армія РФ перекинула з іншого напрямку.
"Подекуди це наступи штурмовими групами кількістю до мотострілецького відділення, подекуди два відділення, а десь і до взводу, зокрема, на Авдіївському напрямку атакують штурмовими піхотними групами кількістю до взводу, це 20-30 бійців", — уточнив Дмитро Лиховій.
Начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" зазначив, що на ранок, 12 березня, зафіксували 15 боїв на Донецькому фронті.
Як розповів в ефірі "Еспресо" офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов, який перебуває на Мар'їнському(Новопавлівському напрямку), після Авдіївки російські військові перекинули достатньо резервів, щоб атакувати Новопавлівський відтінок фронту. Наразі лінія дещо стабілізувалася, проривів немає.
"Російські військові намагаються атакувати біля Новомихайлівки та Первомайського. Це два "найгарячіші" села. Вони є ключовими для російської армії. Бійці РФ все більше почали використовувати гранати "КА-51", які мають хлорпікрин, що є отруйним для військових. Зокрема, такі випадки були на нашому відтінку. Мені відомо про два випадки протягом двох останніх днів, коли застосовувались такі гранати", — каже офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов.
За його словами, такі гранати російські військові скидають з дронів.
Сили оборони відбили 58 атак армії РФ на сході
Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському напрямку.
Про це у ранковому зведенні 12 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Кривошиївка,
- Білогорівка,
- Дружба,
- Торецьк,
- Терни,
- Ямполівка,
- Федорівка,
- Часів Яр,
- Новокалинове,
- Новобахмутівка,
- Завітне,
- Олександропіль,
- Новопокровське,
- Новоселівка Перша,
- Новомихайлівка,
- Водяне,
- Старомайорське.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 15 атак поблизу Білогорівки Луганської області, Григорівки та Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 російських атак біля Кліщіївки, Андріївки, Ступочків та східніше Часового Яру.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 16 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.
Російська армія перекинула новий танковий полк на Навопавлівський напрямок у Донецькій області
Про це в ефірі нацмарафону "Єдині новини" повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Новий танковий полк прибув з іншого напрямку, який прибув на підсилення. Армія РФ хоче наступати та посилювати тиск на Новомихайлівку та Георгіївку та місто Красногорівка", — уточнив Лиховій.
Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
- Куп’янський напрямок:
Російські військові завдали авіаційних ударів в районі Кривошиївка Луганської області.
- Лиманський напрямок:
Українські військові відбили сім атак армії РФ в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де вони, за допомогою авіації, хотіли прорвати оборону українських військ. Також російські військові завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямполівка та Федорівка на Донеччині. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне, Роздолівка Донецької області.
- Бахмутський напрямок:
Сили оборони відбили п'ять атак російських військ в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.
- Авдіївський напрямок:
Українські військові відбили 11 атак російських військ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське на Донеччині. Російські військові з авіації обстріляли Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне та Олександропіль Донецької області. Також з артилерії та мінометів російські бійці обстріляли Бердичі, Семенівка, Первомайське Донецької області.
- Новопавлівський напрямок
Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де вони за допомогою авіації, 18 разів хотіли прорвати українську оборону. Також вони завдали авіаційних ударів в районах Новомихайлівки та Водяного на Донеччині. Під артилерійським та мінометним вогнем російських бійців опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.
- Оріхівський напрямок
Російські війська атакували українські позиції в районі Старомайорського на Донеччині також цей населений пункт обстріляли з авіації.
Російські військові два тижні тому зафіксувались на околицях Іванівського, але подальшого успіху не мають — Федоренко
Розповів Суспільному командир роти "Ахіллес" 92-ї бригади Юрій Федоренко.
За його словами, на Бахмутському напрямку російські військові тиснуть в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, біля двох останніх населених пунктів російська армія не має успіху.
Сили оборони відбили 55 атак армії РФ на сході
Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському й Авдіївському напрямках.
Про це у ранковому зведенні 11 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Новоєгорівка,
- Серебрянське лісництво,
- Терни,
- Ямполівка,
- Роздолівка,
- Дружба,
- Нью-Йорк,
- Очеретине,
- Семенівка,
- Олександропіль,
- Новомихайлівка,
- Вугледар,
- Водяне,
- Урожайне,
- Старомайорське
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів, Ямполівки, Спірного та Роздолівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 російських атак біля Кліщіївки, Андріївки та східніше Часового Яру.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 17 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.
Найактивнішим лишаеться Новопавлівський (колишній Марʼїнський) напрямок — Лиховій
Розповів в ефірі телемарафону Єдині новини речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Штурми з боку ворога не для галочки. Ворог підвищує інтенсивність обстрілів і штурмових дій. Найгарячіший Новопавлівський (колишній Марʼїнський) напрямок, 30 атак ворожих за добу, то на Авдіївському відбито 16 атак", — повідомив Дмитро Лиховій.
Речник додав, що РФ застосовує комплексний підхід до штурмів, використовуючи бронетехніку, штурмові групи до взводів та рот, на квадроцикли та багі, а також авіацію.
"Хоча з цим сушкопадом, загальна кількість авіаударів противника зменшується. За вчора ворог завдав 27 авіаударів, це у два, два з половину рази менше ніж було місяць тому. Але вони лишаються дошкульні, і ці авіабомби великої вражаючої сили", —повідомив Лиховій.
Українські військові відбили 59 атак армії РФ на Донечччині та Луганщині
Українські військові відбили 59 атак російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини, 46 з них відбулось на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Про це у ранковому зведенні 10 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили сім атак окупантів районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили шість атак армії РФ в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 16 атак російських окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у зведенні.
Працювати їм набагато простіше з коксохіму: Фірсов про оборону на Авдіївському напрямку
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів військовослужбовець 109 батальйону ЗСУ, сержант Єгор Фірсов.
"Ворог зайшов в Авдіївку, працювати ворогу набагато простіше, тому що він працює з заводу коксохімічного, він знаходиться в підвалах. Він працює гарно якісно дронами. В них є певна перевага. Наші військові знаходяться в невигідних умовах, не буду казати деталі, але невигідних. І в цьому є нюанси", — розповів Єгор Фірсов.
Також за словами командира підрозділу, російська армія досі має перевагу у повітрі, завдає авіаударів по українських позиціях, скидає різні бомби і українські військові мають мало засобів для протидії цьому.
Українські військові відбили понад 50 атак армії РФ на сході
Українські військові відбили 51 атаку російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини. Найбільше боїв відбулось на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Тут російські окупанти штурмували 37 разів.
Про це у ранковому зведенні 9 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили п'ять атак російських окупантів в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак армії РФ в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 15 атак армії РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
На Новопавлівському напрямку Сили оорони відбили 22 атаки російських військ в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.
Російська армія кидає великі сили на захоплення Новомихайлівки, Георгіївки, Побєди та Красногорівки на Новопавлівському напрямку
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"На Авдіївському напрямку стабілізована та просування фактично зупинене. Російські військові роблять дрібні рухи на цьому напрямку, які мають локальний характер. Найактивніший Новопавлівський напрямок, там російські військові зосереджує основні зусилля після виходу українських військ з Авдіївки", — уточнив Лиховій.
Як повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські бійці відбили чотири атаки російської армії в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області. Російські військові завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Макіївка Луганської області та в районі Серебрянського лісництва. Артилерійські та мінометні удари в районі тих самих населених пунктів.
На Бахмутському напрямку сили оборони відбили дев'ять атак армії РФ в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Також вони завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Гольмівський та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Часів Яр, Нью-Йорк та Григорівка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські війська відбили 14 атак РФ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Вони завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоолександрівка, Прогрес, Новобахмутівка, Бердичі Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати в армію РФ в районах Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де вони, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону українських військ. Також бійці РФ завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.
Українська військова в перший день уразила дроном російську БМП на позиціях у Донецькій області
Про це в ефірі "Еспресо" розповів офіцер 59 ОМБр ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.
"Сьогодні зранку, на Авдіївському напрямку дівчина, яка вперше вийшла на бойову задачу вразила бойову машину піхоти. Вона навчалась, а потім вийшла на позицію підняла FPV-дрон і влучила. Вона наш бойовий пілот", — уточнив Цехоцький.
За його словами, на Авдіївському напрямку кількість російських наступаючих груп зменшилась.
Українські військові відбили 69 атак армії РФ на сході
Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському й Авдіївському напрямках.
Про це у ранковому зведенні 8 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Ямполівка,
- Андріївка,
- Григорівка,
- Торецьк,
- Дружба,
- Костянтинівка,
- Часів Яр,
- Іванівське,
- Новобахмутівка,
- Очеретине,
- Уманське,
- Красногорівка,
- Новомихайлівка,
- Костянтинівка,
- Вугледар,
- Урожайне.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 13 атак поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів, Спірного, Роздолівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 російських атак біля Кліщіївки й Андріївки.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 23 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, 27 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.
На Бахмутському напрямку йдуть бої біля околиць Іванівського
Про це в етері "Еспресо" розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.
"В напрямку Кліщіївки та Андріївки російські військові не мали успіху", — додав Федоренко.
Російські військові атакують на всіх напрямках східного фронту
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
Лиманський напрямок українські військові відбили сім атак російських війскових біля Білогорівки Луганської області, а також Терни, Роздолівка Донецької області, де російські бійці, намагався прорвати оборону українських військ. З артилерії та мінометів російські війська обстріляли Макіївку, Невське, Білогорівку, Терни, Ямполівку, Торське, Серебрянку.
Бахмутський напрямок: сили оборони відбили п'ять атак російської армії в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де російські війська, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення. Вони завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Григорівка, Торецьк та Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
Авдіївський напрямок: українські військові відбили 20 атак російської армії в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області. Російські війська нанесли авіаційних ударів — Новобахмутівка, Очеретине, Уманське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів — Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Первомайське та Невельське Донецької області.
Новопавлівський напрямок сили оборони продовжують стримувати російські війська в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів російські бійці хотіли прорвати оборону українських військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка та Вугледар Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем — Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.
На Авдіївському напрямку біля Тоненького українські військові відкидають російських бійців, які атакують
Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"На Авдіївському напрямку російські військові намагається штурмувати в напрямку села Тоненьке, зокрема, сьогодні, 7 березня, відзначаються активні спроби штурмів, але саме в районі села Тоненьке, російські війська відкидаються та позиції відновлюються", — уточнив Дмитро Лиховій.
За його словами, на Новопавлівському напрямку російські військові штурмують в районі Новомихайлівки, Георгіївки та міста Красногорівка.
Українські воїни зірвали штурм окупантів в Новомихайлівці та знищили 12 одиниць бронетехніки
Десантники 79 Таврійської ОДШБр в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області 6 березня уразили російських військових при спробі штурму та знищили 12 одиниць бронетехніки РФ.
Про це повідомили у 79-ій ОДШБр.
"Учора противник одночасно з кількох напрямків штурмував позиції марунових беретів з Миколаєва, залучивши для підтримки своєї піхоти значну кількість бронетехніки. Утім, усі атаки Таврійські десантники відбили, знищивши 12 одиниць бронетехніки, з яких чотири — це танки", — розповіли у бригаді.
За словами військових, штурмові дії російських військових почалися зранку і тривали упродовж всього дня.
Сили оборони відбили 63 атаки армії РФ на сході
Найбільше боїв відбулось на Авдіївському й Новопавлівському напрямках.
Про це у ранковому зведенні 7 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними штабу, військо РФ завдало авіаційних ударів по населених пунктах:
- Ямполівка,
- Терни,
- Богданівка,
- Ступочки,
- Нью-Йорк,
- Покровськ,
- Новобахмутівка,
- Очеретине,
- Нетайлове,
- Красногорівка,
- Новомихайлівка,
- Водяне,
- Урожайне,
- Старомайорське.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 11 атак поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та Спірного Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 11 російських атак біля Кліщіївки, Іванівського й Андріївки.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 21 атаку в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.
На Авдіївському та Новопавлівському напрямках Українські військові відбили понад 60 штурмів армії РФ
Українські військові відбили 70 атак російських окупаційних військ на Донеччині та Луганщині. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках відбулось 62 бої.
Про це у ранковому зведенні 6 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили шість атак окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку, Сили оборони відбили дві атаки російських військ в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 23 атаки армії РФ в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, 39 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у ранковому зведенні.
Найбльше сил окупантів наразі зосереджено на Новопавлівскьому напрямку — Лиховій
"Гарячим напрямком залишається Новопавлівський напрямок, колишній Мар'їнський. В районах сіл Георгіївка, Новомихайлівка, Пречистівка та міста Красногорівка ворог за підтримки авіації з початку доби 34 рази намагався проводити штурмові дії", — розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
Лиховій додав, що на Авдіївському напрямку з початку доби було 22 відбито штурми.
Кількість авіаударів знизилась у півтора рази — речник ОСУВ "Таврія"
"Вже напевно можна стверджувати, що в результаті цього СУшко-паду, ураження російських Су-34 та інших літаків які несуть керовані авіабомби, кількість авіаударів росіян за останні два-три тижні знизилася у півтора-два рази. Це те що ми фіксуємо в операційній зоні "Таврія", — розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
Українські військові відбили штурм армії РФ в районі Невельського на Авдіївському напрямку
Українські військові продовжують атакувати позиції українських військових на Авдіївському напрямку. 4 березня Сили оборони відбили штурми окупантів в районі Невельського.
Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розказав офіцер 59 ОМБр їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.
"Кожен день штурми та спроби пробити нашу оборону, але вони безуспішні. Вчора задіяли техніку з десантом. У напрямку Невельського пішли на пряму в штурм біля 30 окупантів. Сьогодні теж напряму штурмували, нікого в живих не залишилось", — розказав Цехоський.
За його інформацією, на Авдіївському напрямку на боці РФ зараз воює перший армійський корпус та загони так званого "Шторм Z". Вони добре екіпіровані та не мають проблем зі зброєю.
"Це психічна атака, вони як зомбі. Стоять загородзагони, там з ними працюють інструктори. І ось на наші позиції висипається колона до 30 чоловік. По них насипають, а вони йдуть. Або вони "путіноїди", або під страхом йдуть", — розказав Цехоський.
Українські військові від,или 60 атак армії РФ на сході
Українські військові відбили 60 атак російських окупаційних військ на Донеччині та Луганщині. Найбільше боїв відбулось на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Про це у ранковому зведенні 5 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку Українські військові відбили чотири атаки армії РФ в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили шість 6 атак окупантів в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 28 атак армії РФ в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у ранковому зведенні.
За інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по Твердохлібовому, Новоєгорівці, Білогорівці Луганської області; Тернах, Новоселівці, Верхньокам’янському, Костянтинівці, Нью-Йорку, Дружбі, Північному, Семенівці, Новоселівці Першій, Яснобродівці, Нетайловому та Калиновому на Донеччині.
Армія РФ зосереджує та перекидає резерви, щоб захопити Новомихайлівку на Донеччині
Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
На Новопавлівському напрямку в районі села Новомихайлівка на Донеччині російські військові зосереджують значні резерви та перекидають підкріплення з російської глибинки, щоб захопити населений пункт.
"Там російські військові наразі штурмів більше, ніж на Авдіївському напрямку. Наприклад вчора на Авдіївському — 20, а на Новомихайлівці та її околицях — 30. Українські військові тримають оборону. Російські військові докладають зусиль, але не має успіху", — уточнив Дмитро Лиховій.
На Авдіївському напрямку російські війська частково контролюють села Бердичі та Тоненьке
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"На найгарячішому напрямку прямого російського удару ситуацію вдається стабілізувати, просування російських військ припинене. Там він(противник — прим. ред) частково контролює села Бердичі, Тоненьке, але сили оборони завдають російським військовим значних втрат та просування армії РФ зупинене на цьому рубежі", — уточнив Лиховій.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати армію РФ, а на Авдіївському — відбили 21 атаку російських військ
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Куп`янському напрямку російські військові завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка Луганської області.
На Лиманському напрямку українські військові відбили одну атаку армії РФ в районі населеного пункту Терни Донецької області, де російські військові, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону ЗСУ. З артилерії та мінометів російські війська обстріляли близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка Донецької області.
На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили три атаки РФ в районі населеного пункту Андріївка Донецької області, де російські військові хотіли покращити своє тактичне положення. Також армія РФ завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Нью-Йорк та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Часів Яр, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 21 атаку російських військ в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. З авіації війська РФ обстріляли населені пункти Семенівка, Нетайлове, Калинове Донецької області. Артилерійських та мінометних — Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де російські бійці, за підтримки авіації, 16 разів намагались прорвати українську оборону. Також вони завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем російських військових опинились понад 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.
На Оріхівському напрямку російські війська завдали авіаційних ударів в районі Старомайорське Донецької області.
В Іванівському вирішується ключова мета подальшого успіху та наступу російських військ
Про це в ефірі "Еспресо" розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
Російські військові тиснуть з флангів і йдуть в лобові атаки поблизу Іванівського. Їх основна мета — Часів Яр, зазначив Євлаш.
Ілля Євлаш пояснив, що після Часового Яру буде продовження наступу на Костянтинівку, а наділі з південного флангу на Краматорсько-Слов'янську агломерацію.
За його словами, Бахмутському напрямку тривають важкі бої.
"Поблизу Часового Яру ситуація дуже складна. Російські військові атакувати в районі Іванівського, застосовуючи свої штурмові підрозділи, артилерію, гранатомети, міномети різних калібрів та авіацію. Щоправда, авіації стало менше, приблизно вдвічі зменшилась кількість обстрілів. Армія РФ продовжує тиснути штурмовими групами як з флангів, так і в лоб поблизу Богданівки та Іванівського", — каже речник.
Речник зазначив, що за добу найбільше боїв було на Лиманському напрямку — 18 боїв та шість в напрямку Часового Яру.
Російські війська зосередили значні сили на Луганщині та знов посилив піхотні штурми
Про це в ефірі проєкту "Суспільне. Студія" розповів начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"На окремих ділянках, таких, як Білогорівка, Надії, Твердохлібне важка ситуація через напади та потужні обстріли", — уточнив Артем Лисогор.
За його словами, російські військові постійно намагаються захопити Білогорівку та місцевістю навколо.
"Російські військові обстрілювали Надію та Невське. Серед цивільних, які там залишаються, травмованих та загиблих немає. Спроби військових РФ прорватись, залишаються без результату. Від початку року деокуповані території Луганської області постійно під обстрілами", — розповів Лисогор.
Сили оборони відбили 60 атак армії РФ на сході
Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському напрямку.
Про це у ранковому зведенні 4 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 5 атак поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та Верхньокам'янського Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 5 російських атак біля Богданівки, Іванівського й Андріївки.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, більш як 30 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.
В районі Іванівського армія РФ хоче пробити українську оборону та перекидає свої сили на Лиманський напрямок
Російські військові намагаються пробити українську оборону в районі Іванівського на Бахмутському напрямку. Також вони перекидають свої сили на Лиманський напрямок. За добу на цих ділянках російська армія втратила майже пів тисячі своїх бійців.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Російські військові атакують в районі населеного пункту Іванівське та намагаються пробити українську оборону. Ідуть бої в межах населеного пункту. Українські військові намагаються відкинути противника з зайнятих рубежів. Також військові російської армії атакують поблизу Богданівки, що північніше Часового Яру, туди також перекидають повітряно-десантні російські підрозділи, там використовують мотострілецькі полки, бойовий армійський резерв та мотопіхотна бригада "ЛНР", — уточнив Євлаш.
За його словами, російські військові зменшили кількість застосувань літаків.
"За добу російські військові двічі атакували Бахмутський напрямок використовуючи керовані авіабомби. Поблизу Часового Яру зведені декілька рубежів оборони, а саме: потужні мінно-вибухові загородження та десятки взводних позицій з урахуванням рельєфу", — зазначив речник.
Він зазначив, що російська армія перекидає свої війська на Лиманський напрямок, поблизу річки Чорний Жеребець.
Про втрати російських військ за добу на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямку — тут
В районі сіл Бердичі, Орлівка та Тоненьке оперативна обстановка стабілізується
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"В районі сіл Бердичі, Орлівка та Тоненьке українські військові стримують російські війська в межах цих населених пунктів, тривають бої, але немає підстав говорити, що російські військові окупував ці населені пункти. Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Російські військові подекуди мають локальні успіхи щодо деяких позицій", — уточнив Лихові.
Речник зазначив, що за минулу добу українські військові відбили 14 атак російської армії в районах Бердичів, Орлівки, Тоненького та Невельського на Авдіївському напрямку.
Російські військові намагаються прорвати оборону та відновити тактичне положення на східному фронті
Про це у вечірньому зведенні 3 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку російські військові дев'ять разів атакував позиції українських військових та завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове Луганської області.
На Лиманському напрямку українські військові відбили три атаки російської армії в районах населених пунктів Терни та Верхньокам'янське Донецької області, де російські військові, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське Донецької області.
На Бахмутському напрямку, українські війська відбили чотири атаки російської армії в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де вони намагались покращити своє тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем були Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку, українські бійці відбили 18 атак російських військ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Російські військовослужбовці завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Покровськ, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Опитне, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку українські військові продовжують стримувати російські війська в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де, за підтримки авіації, військові РФ 27 разів намагались прорвати оборону ЗСУ. Російські військові завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Курахове, Водяне, Вугледар та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Курахове, Максимільянівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка Донецької області.
На Оріхівському напрямку російські військові завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області.
Обстановка на Авдіївському напрямку стабілізується — Тарнавський
На Авдіївському напрямку обстановка стабілізується, українські війська продовжують вести оборонну операцію, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його даними, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" військо РФ за минулу добу, 2 березня, завдало 14 авіаударів, вчинило 43 бойові зіткнення, 950 разів обстріляло позиції ЗСУ та завдало 90 ударів дронами-камікадзе.
"Серед іншого, росіяни здійснили одразу 9 скидів з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною, що, нагадаю, є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї", — уточнив бригадний генерал.
Втрати армії РФ за добу:
- 393 військових РФ вбиті й поранені,
- 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, це 7 танків, 7 ББМ, 7 артилерійських систем та мінометів, 15 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки,
- нейтралізовані або збиті 338 БпЛА різних типів,
- бліндаж і ще 3 важливі об’єкти російського війська.
Оператори БпЛА за один день знищили склад боєприпасів, ретранслятор та інші засоби РФ на сході
Про це повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.
За даними ССО, українські військові на Донецькому напрямку знищили:
- склад боєприпасів,
- місце розташування та зберігання групи БпЛА армії РФ,
- ретранслятор.
Також українські воїни ліквідували трьох російських військових..
Українські військові відбили 62 атаки армії РФ на сході
Найбільше боїв відбулось на Новопавлівському напрямку.
Про це у ранковому зведенні 3 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 8 атак поблизу Тернів та Ямполівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 15 російських атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у повідомленні.
3 ОШБр опублікувала кадри знищеної техніки та окупантів на Авдіївському напрямку
Фотографії з безпілотника опублікував заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.
"Коли я кажу, що росіян тут помирає дуже багато — маю на увазі саме це. Їхні втрати вже майже неможливо оцінити. Хоча російська сторона це ніколи і не збиралась робити", —написав Жорін.
Авдіївський напрямок залишається головним для удару армії РФ — 3-я ОШБр
На Авдіївському напрямку ситуація залишається складною. Російські окупаційні війська зберігають перевагу по всій ділянці фронту. Попри це вони продовжують зазнавати значних втрат.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів командир другого батальйону 3 бригади Дмитро Кухарчук.
"Ситуація залишається складною, оскільки це головний напрямок удару противника, по всій лінії зіткнення і по суті перевагу, він намагається створити 1 до 10. І починаючи з Авдіївської операції, і продовжуючи тим, що вони зараз роблять", — повідомив Дмитро Кухарчук.
Кухарчук зазначив, що станом на 2 березня стабілізація фронту є, але враховуючи кількісну перевагу окупантів, не можна стверджувати, що ситуація не зміниться в майбутньому.
Командир додав, що командування та штаби на Авдіївському напрямку у російських окупантів залишаються незмінними. Вони змінюють штурмові батальйони, які йдуть в атаку. Проте вони проходять гарну вогневу підготовку і злагодження, але продовжують зазнавати значних втрат.
"Сказати що ситуація повністю стабілізована я не можу. Але ворога знищуємо достойно. І якщо говорити про втрати противника, то вони тут колосальні. Але більш з тим, нам доводиться тут непросто", — розповів Дмитро Кухарчук.
Кухарчук зазначив, що Красногорівка залишається під контролем українських військових. За його словами, окупантам вдалось тимчасово захопити частину міста, оскільки вони проїхали по мінних полях на бронетехніці, і частина підрозділів змогла пережити цю подорож.
"Здійснив нахабну операцію з завозу особового складу в Красногорівку, здійснив на бронетехніці, по мінних полях, повністю ігноруючи мінні шлагбауми та загородження, через що також понесли втрати. Але близько 100 осіб противника було знищено вже у Красногорівці", — розповів командир батальйону.
Українські військові знищили ще один російський винищувач на сході
Українські військові 1 березня на східному напрямку знищили ще один російський винищувач Су-34.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"У п’ятницю, 1 березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами", — йдеться у повідомленні.
Українські військові відбили 75 атак армії РФ на сході
Українські військові відбили 75 атак російських окупаційних військ на Донеччині та Луганщині. Найбільше боїв відбулось на Авдіївському на та Новопавлівському напрямках.
Про це у ранковому зведенні 2 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку українські військові відбили 14 атак російських окупантів в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка — Луганської.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили вісім атак армії РФ в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські військові відбили 24 атаки окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
"На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у ранковому зведенні.
Часів Яр: що відомо про оборону та фортифікації біля міста
Оборону міста Часів Яр українські військові почали готувати одразу після втрати Бахмута. Зараз місто має декілька кілець оборони, бетонні конструкції, обладнанні позиції для взводів, мінні поля та різні інженерні перешкоди для російської техніки.
Про це в ефірі Радіо Свободи повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Обладнані десятки позицій відділень, десятки позицій взводів, які використані з урахуванням рельєфу місцевості на найбільш загрозливих ділянках. Так щоб противнику було складно виявити, складно влучити", — повідомив Ілля Євлаш.
Він додав, що встановлені піхотні перешкоди з колючого дроту, а також різні приховані перешкоди, які складно помітити неозброєним оком.
На Авдіївському напрямку армія РФ має перевагу у боєприпасах та збільшує кількість штурмовиків — Тарнавський
На Авдіївському напрямку російські окупаційні війська мають перевагу у боєприпасах та підтягують нові штурмові групи. Українські військові продовжують оборонну операцію.
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Противник збільшує інтенсивність артилерійських обстрілів, має значну перевагу в боєприпасах, нарощує чисельність штурмових груп — аж до батальйонно-тактичної групи, кидає в дій нові резерви, відтак має деякі локальні успіхи", — написав він.
Водночас Тарнавський зазначив, що українські військові продовжують оборонну операцію та повертають втрачені позиції.
На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ підсилює свої війська резервами
На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ підсилює свої війська резервами. Найактивніші бої тривають поблизу Тернів на Донеччині та Синьківки на Харківщині.
Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розказав речник ОСУВ "Хортиця Ілля Євлаш.
"Найактивніша ділянка фронту — це поблизу Тернів. Ворог продовжує безуспішно атакувати наші позиції поблизу річки Чорний Жеребець та намагається вийти на бар'єрний рубіж. Також російські війська активізували свої зусилля поблизу Синьківки. Наші оборонці потужно стримують наступ", — розказав він.
За інформацією Євлаша, армія РФ на Лимано-Куп'янському напрямку зосередила близько 122 тисяч військових. Також тут вони мають 1134 одиниці танків та бойових машин різних типів, понад тисячу вантажівок, які забезпечують логістику, 415 ракетних систем залпового вогню та понад тисячу одиниць артилерії.
Також речник розказав, що за минулу добу російські окупаційні війська 884 рази обстріляли позиції Сил оборони, відбулось 17 боїв, під час яких українські військові знищили:
- 302 окупанти
- та 110 одиниць озброєння та військової техніки.
"Переважна частина знищенної техніки — це БПЛА (91 одиниця), два танки, три БМП, одна САУ "Акація" та один "Град", — додав він.
На Бахмутському напрямку тривають бої поблизу Іванівського та Богданівки
На Бахмутському напрямку російські окупаційні війська продовжують атакувати в районах Ванівського та Богданівки з метою вийти на Часів Яр.
Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розказав речнику ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Наші захисники намагаються вибити та сточити наступальний потенціал окупантів. Зараз основна мета російських окупантів - Часів Яр. Ворог не шкодує своїх людських резервів та техніки", — розказав він.
Армія РФ продовжує атакувати на Авдіївському та Новопавлівському напрямках
Українські військові відбили 72 атаки російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини. Найбільше боїв відбулось на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Про це у ранковому зведенні 1 березня повідомив Генштаб ЗСУ.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 армії РФ в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 25 атак російських військ в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Українські військові продовжують стримувати російські війська в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. За добу армія РФ 30 разів намагалась прорвати оборону.
Також російські війська завдали авіаударів по Тернах, Ямполівці, Віролюбівці, Миколаївці, Кліщіївці, Новоєгорівці, Олександрополю, Новоолександрівці, Очеретиному, Новобахмутівці, Сухій Балці, Желанному, Соловйову, Семенівці, Костянтинівці, Водяному, Урожайному та Старомайорську на Донеччині та Надії та Білогорівці на Луганщині.
Події на Бахмутському та Авдіївському фронті: хроніки
З 16 по 29 лютого 2024 року Суспільне Донбас фіксувало всі події на Авдіївському фронту в онлайні: що відбувалось у боях за Авдіївку, коли командування ухвалило рішення вивести війська з міста, а також якою була ситуація після відходу Сил оборони з міста — за посиланням нижче:
Суспільне Донбас також вело хроніку боїв за Бахмут з 5 березня по 21 серпня 2023 року, коли військо РФ безперервно атакувало місто, руйнуючи його та витісняючи українських військових.
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