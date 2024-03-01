Ситуація на фронті на Донеччині та Луганщині 26 березня: хроніка

Українські військові відбили 45 штурмів армії РФ на Донеччині та Луганщині

Українські військові відбили 45 атак російських окупаційних військ на фронтах Донеччини та Луганщини. Найбільше боїв відбулось на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Авіаційних ударів російські війська завдали по 20 населених пунктах Донеччини та Луганщини.

Про це у ранковому зведенні 26 березня повідомив Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 15 атак російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки російських військ в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили чотири атаки армії РФ в районах населених пунктів Бердичі та Первомайське Донецької області.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ", — йдеться у ранковому зведенні.

Авіаційних ударів російські окупаційні війська завдали по Макіївці Луганської області; Тернах, Ямполівці, Новомарковому, Часовому Яру, Калинівці, Дружбі, Південному, Олександрополі, Архангельському, Бердичах, Семенівці, Мемрику, Очеретиному, Уманському, Новомихайлівці, Красногорівці, Костянтинівці, Урожайному, Старомайорському Донецької області.