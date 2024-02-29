В одному з медзакладів Дніпропетровщини лікують поранених військових. З тіла 22-річного Данила медики дістали десяток металевих уламків. Чоловік розповів, що травми отримав під час атаки російських дронів. У 38-річного Романа кульове поранення правої руки. За його словами, до лікарні він потрапив після ближнього бою з армією РФ.

Як проходить лікування та де запланована реабілітація Суспільному розповіли військові та медик.

Військовослужбовець Данило з Кривого Рогу. Чоловік розповів, поранення ноги отримав неподалік Авдіївки. За словами військового, вони обстрілювали позиції російської армії, а під час відходу його танк атакували два дрони. Один із них влучив у двигун. Розказав, що їхати далі машина не могла.

“Хлопці з механіком, водієм, навідником витягнули мене за руки і відтягнули в найближчий будинок. Надали першу допомогу і повезли на місце евакуації”, — каже Данило.

Данило – військовий, якого прооперували у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

З тіла військового лікарі дістали 11 металевих уламків.

“Найбільші я лишив на згадку”, — каже Данило.

Уламок, який Данило лишив на згадку. Фото: Суспільне Дніпро

Данило розповів, він командир танкового взводу 53-ї механізованої бригади. На фронт потрапив в січні 2023 року — одразу після закінчення академії сухопутних військ. Згадав, що спочатку воював під Бахмутом, далі був Авдіївський напрямок.

“Ще на першому-другому курсі зрозумів, що танк – це моє”, — говорить Данило.

Батько трьох дітей 38-річний Роман із Кременчука на фронт пішов добровольцем. Чоловік розповів, що поранення руки отримав у ближньому бою з російськими військами. Ті були на відстані 30 метрів. Розказав, що після влучання відстрілюватися довелося лівою рукою.

“Якби не рука, то куля зайшла б під бронь і мене вже не було б в живих”, — каже Роман.

Роман – військовий, якого лікують у Дніпрі. Фото: Суспільне Дніпро

За словами лікаря-анестезіолога Станіслава, зараз до медзакладу здебільшого привозять бійців з множинними травмами.

“Хворі з пораненнями кінцівок, грудної клітини, живота. Здебільшого кінцівки з ураженням кісткової системи. Не рідкість і струс головного мозку”, — каже Станіслав.

Станіслав – лікар-анестезіолог. Фото: Суспільне Дніпро

Лікар розповів, що у медзакладі стан військових стабілізують – це триває від декількох діб до тижня. Далі їх евакуюють на подальше лікування або реабілітацію на захід України.

Авторка — Інна Шинкаренко

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