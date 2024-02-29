Втрати Харківщини у березні. Згадуємо загиблих захисників поіменно

Євгеній Сотник з Близнюківської громади поліг на війні

Про це повідомили у громаді.

За її даними, до лав захисників України Євгеній Сотник став у вересні 2022 року. Служив стрільцем стрілецького відділення одного з провідних військових з’єднань Збройних сил України. Загиблому було 33 роки.

Свій останній бій він прийняв 19 лютого поблизу села Миколаївка Бахмутського району на Донеччині.

"Односельці згадують Євгенія як спокійного і працьовитого хлопця, а ще надзвичайно доброго та чуйного. Він завжди приходив на допомогу іншим, коли бачив, що потрібен", — сказано у повідомленні.

З Євгенієм Сотником простилися 29 лютого у селі Садовому.