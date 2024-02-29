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Втрати Харківщини у березні. Згадуємо загиблих захисників поіменно
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Втрати Харківщини у березні. Згадуємо загиблих захисників поіменно

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Втрати Харківщини у березні. Згадуємо загиблих захисників поіменно
Колаж: Юлія Лодяна/Суспільне Харів

У березні стало відомо про загибель українських військових з Харківської області. Про смерть оборонців офіційно повідомили громади чи університети. Список сформований за датами повідомлення про загибель чи прощання із захисниками.

Суспільне Харків згадує імена тих, хто віддав своє життя за Україну. Список не є вичерпним.

Валерій Гнилянський з Наталинської громади загинув внаслідок обстрілу РФ

Про це повідомила пресслужба Красноградської райадміністрації.

За її даними 25-річний Валерій Гнилянський з села Попівки служив у Красноградській теробороні. Він загинув внаслідок обстрілу 1 березня.

"Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну її свободу та незалежність", — сказана в повідомленні.

Валерій Гнилянський
Валерій Гнилянський. Фото: Красноградська райадміністрація/Facebook

Юрій Пажин з Ізюма загинув у бою

Про це повідомила пресслужба Ізюмської міськради.

За її даними, Юрію Пажину було 57 років, він поліг 25 лютого у бою за Україну. З бійцем попрощалися в Ізюмі.

Юрій Пажин
Юрій Пажин. Фото: Ізюмська міська рада

Олександр Джураєв з Валківської громади поліг на війні

Про це у громаді повідомили 2 березня.

За її даними, 15 серпня 2023 року Олександр Джураєв був призваний до лав Збройних Сил України. Служив оператором відділення протитанкових ракетних комплексів взводу вогневої підтримки 3-го десантно-штурмового батальйону.

"Брав участь у бойових діях на Запорізькому та Донецькому напрямках. За відгуками командування військової частини, був мужнім, хоробрим воїном, вірним військовій присязі і покликанню захищати від ворога свою Батьківщину", — сказано у повідомленні.

Поліг 31-річний Олександр Джураєв 27 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області.

Олександр Джураєв
Олександр Джураєв. Фото: Валківська міська рада

Євгеній Сотник з Близнюківської громади поліг на війні

Про це повідомили у громаді.

За її даними, до лав захисників України Євгеній Сотник став у вересні 2022 року. Служив стрільцем стрілецького відділення одного з провідних військових з’єднань Збройних сил України. Загиблому було 33 роки.

Свій останній бій він прийняв 19 лютого поблизу села Миколаївка Бахмутського району на Донеччині.

"Односельці згадують Євгенія як спокійного і працьовитого хлопця, а ще надзвичайно доброго та чуйного. Він завжди приходив на допомогу іншим, коли бачив, що потрібен", — сказано у повідомленні.

З Євгенієм Сотником простилися 29 лютого у селі Садовому.

Євгеній Сотник
Євгеній Сотник. Фото: Близнюківська громада

Данило Легеза поліг на війні

Про втрату повідомила Мереф'янська громада.

"Під час участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони країни загинув військовослужбовець Національної Гвардії України, мешканець громади Данило Легеза", — сказано у повідомленні громади 29 лютого.

За даними громади, Легеза поліг 31 липня 2023 року. Йому було 40 років.

Данило Легеза
Данило Легеза. Фото: Мереф'янська громада

Юрій Стифанищен з Первомайської громади загинув на фронті

Про втрату повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

За його даними, 29 лютого у громаді простилися з 57-річним Юрієм Стифанищеним, який загинув 25 березня 2022 року, поблизу Волновахи Донецької області.

"До початку великої війни чоловік працював будівельником. З 13 травня 2019 року вступив до лав ЗСУ, а саме до 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха, де служив командиром мотопіхотного відділення. Юрій Володимирович був відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність", — сказано у повідомленні.

Юрій Стифанищен
Юрій Стифанищен. Фото: Микола Бакшеєв

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