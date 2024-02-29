Як правильно оформити спадщину в умовах воєнного стану, у який термін її потрібно прийняти, які документи необхідно мати та що робити, якщо людина за кордоном.

Про це та інше у програмі "Полудень" на "Українському Радіо Чернігів" розповіли приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу Олександр Красногор та завідувачка Першої чернігівської державної нотаріальної контори Олена Підгайна.

Як оформити спадщину та заповіт

За словами Олени Підгайної, наразі в Україні спадщину оформлюють виключно через нотаріуса. Водночас у системі органів нотаріату працюють як державні нотаріуси, так і приватні.

"В умовах воєнного стану відбулися законодавчі зміни. На сьогодні законодавець врегульовує всі зміни, які є в нашому повсякденному житті й зараз вони доволі оперативно вносяться, наприклад, змінюють строки прийняття спадщини. Хочу зауважити, що наразі ми повернулися до строку шість місяців з моменту відкриття спадщини, тобто людині протягом шести місяців з моменту смерті людини потрібно звернутися до нотаріуса".

Успадкування в Україні відбувається як за законом, так і за заповітом, каже Олександр Красногор. Переваг щодо термінів прийняття спадщини та подання заяв — заповіт не дає.

"На сьогодні є багато людей, які не можуть особисто звернутися до нотаріуса, наприклад, вони за кордоном, і це не означає, що цей термін в шість місяців має бути відтермінований. В будь-якому випадку потрібно зателефонувати нотаріусу і обговорити, яким чином їм потрібно діяти. Або ж вони зможуть повернутися і приїхати особисто або проконсультуватися, яким чином написати заяву про прийняття спадщини і передати її поштою в нотаріальну контору для заведення спадкової справи".

Також він додає, якщо людина за кордоном, то потрібно звернутися до консула України в країні, де людина перебуває або ж до нотаріуса, який може зробити заяву про прийняття спадщини, і посвідчити довіреність людині, що буде на місці займатися питаннями спадщини.

Оформлення спадщини та заповіту. ФОТО: Getty Images (ілюстративне)

Правила оформлення заповіту

Людина має бути дієздатною, звернутися до нотаріуса і виразити свою волю, кому саме вона хоче заповісти своє майно. Далі людина підписує надрукований заповіт і потім його вносять до єдиного державного реєстру заповітів, каже Красногор.

"Вона має особисто прочитати заповіт та підписати. Наприклад, якщо людина похилого віку й у неї тремтять руки, то ми запрошуємо свідків і за їх присутності посвідчуємо такі заповіти".

Олена Підгайна зазначає, що заповітів може бути декілька і вони можуть бути дійсними, але якщо людина планує зробити новий — потрібно взяти до нотаріуса всі попередні заповіти.

"Наприклад, людина склала заповіт на машину на сина, а через 20 років склала все майно на доньку. При цьому заповіт про майно на доньку скасовує заповіт про машину, але якщо людина напише на доньку тільки житловий будинок, то попередній заповіт не скасовується".

Також закон дозволяє скласти заповіт військовослужбовцю, який перебуває в межах військової частини. Його посвідчує командир.

"Але я вважаю, що заповіт — це той документ, який не потрібно робити в останній день або в момент важкої для себе ситуації. І краще при цьому звертатися до нотаріуса, тому що документ потрібно скласти грамотно", — каже Підгайна.

Як передається майно, якщо немає заповіту

Цивільним кодексом України передбачена черговість, згідно з якою спадкоємці будуть отримувати спадок. Існує п’ять черг спадкування, за якими майно спадкодавця поділяється у рівних частках між родичами.

"Перша черга — це діти, дружина/чоловік, батьки. Вони успадкують майно у рівній частині. Спадкоємець першої черги має право відмовитися від успадкування на користь спадкоємця наступної черги", — каже Олена Підгайна.

Оформлення спадщини та заповіту. ФОТО: Getty Images (ілюстративне)

Які документи потрібні для прийняття спадщини

свідоцтво про смерть;

паспортні дані;

ідентифікаційний номер;

заповіт (якщо є);

документи, які підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, про шлюб).

Категорії спадкоємців, які можуть не подавати заяву на спадщину

За словами Олени Підгайної, такими категоріями є:

люди, які проживали на момент смерті разом зі спадкодавцем (вони вважаються такими, що спадщину прийняли, якщо до шести місяців не написали заяву про відмову);

непрацездатні, недієздатні люди;

малолітні діти.

Що робити, якщо минув час прийняття спадщини

Можуть існувати поважні причини, але це все вирішується в судовій установі. Це може бути лікування, або людина не знала, що родич помер, або не знала, що на неї склали заповіт. При цьому суд може встановити додатковий строк і в цей строк потрібно встигнути прийти до нотаріуса, каже Підгайна.

"Я б радила передивитися свої документи та документи своїх родичів. Це може бути свідоцтво про народження, переклад прізвищ та імен, бо деякий час діловодство велося російською мовою, дати народження. Якщо людина побачила помилку, вона може звернутися в органи РАЦСу із заявою про виправлення помилки в актовому записі".

Наразі є електронні реєстри, наприклад, реєстр актових записів народження, шлюбу, смерті, каже нотаріус. Тобто, якщо людина не знаходить якогось документа або побачила помилку, вона може звернутися в ці органи й продублювати ці документи хоча б в електронному вигляді.

Якщо спадщину ніхто не прийняв — вона переходить територіальній громаді.

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