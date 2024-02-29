50-річний військовий Микола перебував в російському полоні майже два роки. Чоловіка п'ять разів перевозили по різних колоніях на тимчасово окупованій території та в Росії, розповів він Суспільному. Військовий втратив понад 30 кілограмів ваги, має проблеми із ногами та після повернення не міг навіть стояти. Зараз Микола лікується на Дніпропетровщині та планує швидше повернутися додому, у Волинську область.

Микола майже місяць, як повернувся до України. Чоловіка обміняли 31-го січня. Військовий з Волині, 14 років пропрацював шахтарем та має трьох дітей. З березня 2022 пішов воював у складі 2-го окремого стрілецького батальйону. Неподалік Лимана в травні Микола потрапив у полон.

Микола на війні. Фото з особистого архіву Миколи

Каже: спочатку був у колонії на тимчасово окупованій території, а потім перевезли до Росії.

"Ми сиділи — як їли. А в інших вже їли стоячи. Останнім часом, перед обміном, давали трохи посидіти. А так — стояли на ногах цілий день. Які там права — ніяких", — говорить він.

На прогулянку в полоні взимку виводили на 30 хвилин, а влітку — на годину, згадує Микола. За словами чоловіка, на українських військових тиснули і психологічно. Наглядачі змушували вчити вірші про Росію та співати їхній гімн.

"Відмовлятися — могли ребра постраждати чи ноги. Тому краще поспівати, аніж переносити біль. Що казали? Що Україна — це Росія. А захід — вже польський", — каже колишній військовополонений.

Микола писав з полону листи рідним, але вони жодного не отримали. Тричі чоловік думав, що везуть на обмін, але його просто перевозили до іншої колонії. Лише на четвертий раз, каже військовий, його здогадки підтвердилися. Зрозумів, що перетинає кордон з Україною, коли з голови зняли мішок.

"Уже як їхали в населений пункт, біля кожного будинку з плакатами стояли люди, нас вітали, як героїв", — розповів він.

Що далі

Микола тиждень перебуває в лікарні на Дніпропетровщині. Чоловік схуд в російському полоні на 35 кілограмів та має дистрофію. Також через стояння в бараках по 16 годин, отримав проблеми із ногами, розповідає гендиректор медзакладу Сергій.

"Пішли атрофічні зміни. Треба боротися, налагодити судити, качати кров, щоб не було застійних процесів, На жаль, полон в нього забрав багато здоров’я", — говорить лікар.

Удома на Миколу чекає дружина й діти. Фото з особистого архіву Миколи

У лікарні військовий пробуде приблизно тиждень. Микола поки нічого не планує, лише хоче додому та відновити здоров’я.

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